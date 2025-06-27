https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/salah-tatil-icin-bodruma-geldi-bir-gecede-odedigi-hesap-gundem-oldu-1097398761.html
Salah, tatil için Bodrum'a geldi: Bir gecede ödediği hesap gündem oldu
Salah, tatil için Bodrum'a geldi: Bir gecede ödediği hesap gündem oldu
Sputnik Türkiye
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte Gümüşlük’te akşam yemeği yedi. Salah’ın 60 bin TL hesap... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:27+0300
2025-06-27T17:27+0300
2025-06-27T17:27+0300
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Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğine 60 bin TL ödedi.Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’a geldi. Habertürk'e göre; Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Gümüşlük’te bir balık restoranında akşam yemeği yedi. Ünlü futbolcunun akşam yemeğinin ardından toplamda 60 bin TL hesap ödediği öğrenilirken, yüksek meblağ sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Salah, “Sadece tatil için geldim” diyerek transfer iddialarını yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html
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bodrum, salah, muhammed salah, liverpool, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, bodrum, bodrum belediyesi, bodrum esnaf sanayici ve i̇ş i̇nsanları derneği (besi̇ad)
bodrum, salah, muhammed salah, liverpool, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, bodrum, bodrum belediyesi, bodrum esnaf sanayici ve i̇ş i̇nsanları derneği (besi̇ad)
Salah, tatil için Bodrum'a geldi: Bir gecede ödediği hesap gündem oldu
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte Gümüşlük’te akşam yemeği yedi. Salah’ın 60 bin TL hesap ödediği balık restoranı ziyareti sosyal medyada gündem oldu.
Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğine 60 bin TL ödedi.
Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’a geldi. Habertürk'e göre; Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Gümüşlük’te bir balık restoranında akşam yemeği yedi.
Ünlü futbolcunun akşam yemeğinin ardından toplamda 60 bin TL hesap ödediği öğrenilirken, yüksek meblağ sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Salah, “Sadece tatil için geldim” diyerek transfer iddialarını yalanladı.