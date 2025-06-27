https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/salah-tatil-icin-bodruma-geldi-bir-gecede-odedigi-hesap-gundem-oldu-1097398761.html

Salah, tatil için Bodrum'a geldi: Bir gecede ödediği hesap gündem oldu

Salah, tatil için Bodrum'a geldi: Bir gecede ödediği hesap gündem oldu

Sputnik Türkiye

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte Gümüşlük’te akşam yemeği yedi. Salah’ın 60 bin TL hesap... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T17:27+0300

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Mohamed Salah, tatil için geldiği Bodrum’da arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğine 60 bin TL ödedi.Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum’a geldi. Habertürk'e göre; Salah, 7 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Gümüşlük’te bir balık restoranında akşam yemeği yedi. Ünlü futbolcunun akşam yemeğinin ardından toplamda 60 bin TL hesap ödediği öğrenilirken, yüksek meblağ sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Salah, “Sadece tatil için geldim” diyerek transfer iddialarını yalanladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html

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