https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html
Bodrum'daki 1 milyon TL'lik hesap gündemde: Servis ücretine 111 bin TL yazdılar
Bodrum'daki 1 milyon TL'lik hesap gündemde: Servis ücretine 111 bin TL yazdılar
Sputnik Türkiye
Yaz sezonunun başlamasıyla Bodrum’da bir restoranda kesilen 1 milyon 38 bin TL’lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Servis ücretinin 111 bin TL olması büyük... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T11:34+0300
2025-06-27T11:34+0300
2025-06-27T11:34+0300
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adisyon
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Bodrum’da lüks bir restoranda gelen 1 milyon 38 bin TL'lik hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların merkezinde ise, fişte yer alan 111 bin TL’lik servis ücreti yer aldı. Hesap, “Bodrum hesap lütfen” isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.Fiyatlar yine gündemde: Lüks eğlenceye rekor faturaYaz aylarında özellikle sosyetik tatilcilerin akınına uğrayan Bodrum, yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu olay da önceki benzer durumları hatırlattı. Nisan ayında bir müşteriye yine 1 milyon TL’nin üzerinde hesap kesilmiş ve büyük tepki çekmişti.Fahiş fiyatlara yönelik eleştiriler karşısında işletmelerin savunması ise benzer: Artan hammadde fiyatları, yüksek kira giderleri, döviz kuru dalgalanmaları, enerji ve vergi yükleri.Sosyal medya tepkili: Bir sıfır araba parasıSosyal medyada kullanıcılar, özellikle servis ücreti üzerinden büyük tepki gösterdi. En dikkat çeken yorumlar arasında:
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bodrum restoran fiyatları, servis ücreti 111 bin tl, 1 milyonluk adisyon, fahiş hesap bodrum, turizmde fiyat krizi
bodrum restoran fiyatları, servis ücreti 111 bin tl, 1 milyonluk adisyon, fahiş hesap bodrum, turizmde fiyat krizi
Bodrum'daki 1 milyon TL'lik hesap gündemde: Servis ücretine 111 bin TL yazdılar
Yaz sezonunun başlamasıyla Bodrum’da bir restoranda kesilen 1 milyon 38 bin TL’lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Servis ücretinin 111 bin TL olması büyük tepki çekti.
Bodrum’da lüks bir restoranda gelen 1 milyon 38 bin TL'lik hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların merkezinde ise, fişte yer alan 111 bin TL’lik servis ücreti yer aldı. Hesap, “Bodrum hesap lütfen” isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fiyatlar yine gündemde: Lüks eğlenceye rekor fatura
Yaz aylarında özellikle sosyetik tatilcilerin akınına uğrayan Bodrum, yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu olay da önceki benzer durumları hatırlattı. Nisan ayında bir müşteriye yine 1 milyon TL’nin üzerinde hesap kesilmiş ve büyük tepki çekmişti.
Fahiş fiyatlara yönelik eleştiriler karşısında işletmelerin savunması ise benzer: Artan hammadde fiyatları, yüksek kira giderleri, döviz kuru dalgalanmaları, enerji ve vergi yükleri.
Sosyal medya tepkili: Bir sıfır araba parası
Sosyal medyada kullanıcılar, özellikle servis ücreti üzerinden büyük tepki gösterdi. En dikkat çeken yorumlar arasında:
“Bir sıfır araba parası.
”
“Çok zenginleri bile düşündürür.
”
“Umarım bu işletmeye işlem uygulanır.
”