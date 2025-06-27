https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html

Bodrum'daki 1 milyon TL'lik hesap gündemde: Servis ücretine 111 bin TL yazdılar

Bodrum'daki 1 milyon TL'lik hesap gündemde: Servis ücretine 111 bin TL yazdılar

Sputnik Türkiye

Yaz sezonunun başlamasıyla Bodrum’da bir restoranda kesilen 1 milyon 38 bin TL’lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Servis ücretinin 111 bin TL olması büyük... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T11:34+0300

2025-06-27T11:34+0300

2025-06-27T11:34+0300

ekonomi̇

bodrum

hesap

adisyon

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Bodrum’da lüks bir restoranda gelen 1 milyon 38 bin TL'lik hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların merkezinde ise, fişte yer alan 111 bin TL’lik servis ücreti yer aldı. Hesap, “Bodrum hesap lütfen” isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.Fiyatlar yine gündemde: Lüks eğlenceye rekor faturaYaz aylarında özellikle sosyetik tatilcilerin akınına uğrayan Bodrum, yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu olay da önceki benzer durumları hatırlattı. Nisan ayında bir müşteriye yine 1 milyon TL’nin üzerinde hesap kesilmiş ve büyük tepki çekmişti.Fahiş fiyatlara yönelik eleştiriler karşısında işletmelerin savunması ise benzer: Artan hammadde fiyatları, yüksek kira giderleri, döviz kuru dalgalanmaları, enerji ve vergi yükleri.Sosyal medya tepkili: Bir sıfır araba parasıSosyal medyada kullanıcılar, özellikle servis ücreti üzerinden büyük tepki gösterdi. En dikkat çeken yorumlar arasında:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/2-tane-yaprak-sarma-550-tl-unlu-sef-mehmet-yalcinkayanin-menusu-tartisma-yaratti-1097347689.html

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