https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/zaharova-avrupa-konseyini-elestirdi-bati-rusya-dusmanligi-ve-cifte-standartlarin-kalesi-haline-1097368795.html

Zaharova, Avrupa Konseyi’ni eleştirdi: ‘Batı, Rusya düşmanlığı ve çifte standartların kalesi haline geldi’

Zaharova, Avrupa Konseyi’ni eleştirdi: ‘Batı, Rusya düşmanlığı ve çifte standartların kalesi haline geldi’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Konseyi'yle Kiev rejimi arasında önceki gün imzalanan ve Ukrayna’ya karşı sözde ‘suçlar ve... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T18:31+0300

2025-06-26T18:31+0300

2025-06-26T18:31+0300

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Basın toplantısında konuşan Zaharova, Avrupa Konseyi’nin Rusya’ya karşı sözde hukuki mekanizmaların oluşturulmasını ilk savunan kurumlardan biri olduğunu hatırlattı. Parlamenterler Meclisi’nin bu sözde mahkemeyi kurma çağrısında bulunan ilk organ olduğunu vurgulayan Zaharova, bu yapının ‘uzun zamandır Batı’nın Rusya düşmanlığı ve çifte standartlarının kalesine dönüştüğünü’ ve şimdi bu ‘yargı tiyatrosunun’ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da desteklendiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bunun Avrupa Konseyi tarihindeki utanç verici sayfalardan biri olduğunu ve bu tür sayfalardan çok sayıda bulunduğunu belirtti. Strasbourg merkezli kuruluşun insan hakları konusunda hiçbir fikri olmadığını savunan Zaharova, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna’daki Rusça konuşanların haklarıyla hiçbir zaman ilgilenmediğini hatırlattı.

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