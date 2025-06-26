https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/zaharova-avrupa-konseyini-elestirdi-bati-rusya-dusmanligi-ve-cifte-standartlarin-kalesi-haline-1097368795.html
Zaharova, Avrupa Konseyi’ni eleştirdi: ‘Batı, Rusya düşmanlığı ve çifte standartların kalesi haline geldi’
Zaharova, Avrupa Konseyi’ni eleştirdi: ‘Batı, Rusya düşmanlığı ve çifte standartların kalesi haline geldi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Konseyi'yle Kiev rejimi arasında önceki gün imzalanan ve Ukrayna’ya karşı sözde ‘suçlar ve... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T18:31+0300
2025-06-26T18:31+0300
2025-06-26T18:31+0300
dünya
rusya
batı
kiev
avrupa konseyi
avrupa konseyi bakanlar komitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Basın toplantısında konuşan Zaharova, Avrupa Konseyi’nin Rusya’ya karşı sözde hukuki mekanizmaların oluşturulmasını ilk savunan kurumlardan biri olduğunu hatırlattı. Parlamenterler Meclisi’nin bu sözde mahkemeyi kurma çağrısında bulunan ilk organ olduğunu vurgulayan Zaharova, bu yapının ‘uzun zamandır Batı’nın Rusya düşmanlığı ve çifte standartlarının kalesine dönüştüğünü’ ve şimdi bu ‘yargı tiyatrosunun’ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da desteklendiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bunun Avrupa Konseyi tarihindeki utanç verici sayfalardan biri olduğunu ve bu tür sayfalardan çok sayıda bulunduğunu belirtti. Strasbourg merkezli kuruluşun insan hakları konusunda hiçbir fikri olmadığını savunan Zaharova, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna’daki Rusça konuşanların haklarıyla hiçbir zaman ilgilenmediğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ulyanov-rusya-ne-trump-doneminde-ne-de-sonrasinda-natoya-tehdit-olusturmuyor-1097367035.html
rusya
batı
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, batı, kiev, avrupa konseyi, avrupa konseyi bakanlar komitesi
rusya, batı, kiev, avrupa konseyi, avrupa konseyi bakanlar komitesi
Zaharova, Avrupa Konseyi’ni eleştirdi: ‘Batı, Rusya düşmanlığı ve çifte standartların kalesi haline geldi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Konseyi'yle Kiev rejimi arasında önceki gün imzalanan ve Ukrayna’ya karşı sözde ‘suçlar ve saldırganlık’ konusunda özel bir mahkeme kurulmasını öngören anlaşmaya dair haberleri hayal ürünü olarak nitelendirdi.
Basın toplantısında konuşan Zaharova, Avrupa Konseyi’nin Rusya’ya karşı sözde hukuki mekanizmaların oluşturulmasını ilk savunan kurumlardan biri olduğunu hatırlattı.
Parlamenterler Meclisi’nin bu sözde mahkemeyi kurma çağrısında bulunan ilk organ olduğunu vurgulayan Zaharova, bu yapının ‘uzun zamandır Batı’nın Rusya düşmanlığı ve çifte standartlarının kalesine dönüştüğünü’ ve şimdi bu ‘yargı tiyatrosunun’ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da desteklendiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bunun Avrupa Konseyi tarihindeki utanç verici sayfalardan biri olduğunu ve bu tür sayfalardan çok sayıda bulunduğunu belirtti.
Strasbourg merkezli kuruluşun insan hakları konusunda hiçbir fikri olmadığını savunan Zaharova, Avrupa Konseyi'nin Ukrayna’daki Rusça konuşanların haklarıyla hiçbir zaman ilgilenmediğini hatırlattı.