https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/otostopla-baslayan-yolculuk-olumle-sona-erdi-35-saat-sonra-bulunabildi-1097378965.html
Otostopla başlayan yolculuk ölümle sona erdi: 35 saat sonra bulunabildi
Otostopla başlayan yolculuk ölümle sona erdi: 35 saat sonra bulunabildi
Sputnik Türkiye
İnegöl'de evinden çıkıp otostopla Hamzabey Mahallesi'ne giden ve bir daha haber alınamayan 61 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T10:27+0300
2025-06-27T10:27+0300
2025-06-27T10:27+0300
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otostop
kayıp
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu.Yakınları ulaşamadıDün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (61) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Baraj tarandıÇalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yuzlerce-kisi-otizmli-onuru-ariyor-5-gundur-kayip-1096596555.html
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otostop, kayıp, i̇negöl
Otostopla başlayan yolculuk ölümle sona erdi: 35 saat sonra bulunabildi
İnegöl'de evinden çıkıp otostopla Hamzabey Mahallesi'ne giden ve bir daha haber alınamayan 61 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu.
Dün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (61) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.
Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.