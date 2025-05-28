https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yuzlerce-kisi-otizmli-onuru-ariyor-5-gundur-kayip-1096596555.html

Yüzlerce kişi otizmli 10 yaşındaki Onur'u arıyor: 5 gündür kayıp

Yüzlerce kişi otizmli 10 yaşındaki Onur'u arıyor: 5 gündür kayıp

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onur'u bulmak için yüzlerce kişinin katıldığı arama çalışmaları 5. gününe girdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T14:38+0300

2025-05-28T14:38+0300

2025-05-28T14:38+0300

türki̇ye

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Gaziantep'in Araban ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği fıstık bahçesinde bir anda ortadan kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir'i arama çalışmaları beşinci gününe girdi. Küçük çocuğun bulunması için yüzlerce kişi arazide aba gösterirken çalışmalara hassas burunlu 6 arama köpeği de eşlik ediyor. Ama küçük çocuktan hala bir iz bulunamadı. Kaybolduğu yer Fırat Nehri'ne çok yakınMurat ve Aynur Özdemir çiftinin, 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.Fırat Nehri'ne çok yakın bir bölgede bulunan fıstık bahçesinde kaybolan Onur Özdemir için sarp kayalıklar ve dağlık alandan oluşan arazide tarama yapılıyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özdemir, 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarının teknolojik aletlerle sürdüğünü anlattı.AFAD'ın koordinasyonunda, jandarma, emniyet müdürlüğü ekipleri, sivil toplum örgütlerinden gönüllülerin katılımıyla arama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çeber, "Civar illerden su, mağara gibi konularda profesyonelleşmiş 500 arkadaşımız arama faaliyetlerini profesyonel olarak yürütüyor. Köylerden katılan kişilerle beraber toplam günlük 1000 civarında bir arama ekibimiz var. Bunları teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada. Yani gece görüş özellikleri de var o İHA'larımızın. Üç gündür sürekli süresi dolan yedeğiyle değişerek havada. İHA'nın dışında 8 dronumuz var. Bunların 4'ünün de gece görüş kabiliyeti var." ifadelerini kullandı.Gece gündüz arıyoruzVali Çeber, arama çalışmalarına 6 hassas burunlu köpeğin de katıldığını belirtti.Çalışmaları anlık olarak takip ettiklerine işaret eden Çeber, şunları söyledi:"Sadece ben ve ekiplerimiz değil, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da olayı bizzat anlık olarak takip ediyor. Bugüne kadar bulduğumuz somut bir emare yok. Bu civarda yaşayan insanların verdiği bilgileri değerlendiriyoruz. Ayrıca haritalar üzerinde sektörler oluşturarak, iki unsuru yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah 07.00 sularında ekiplerimiz yoğun aramalara başlıyor ve akşam hava kararına kadar bunu sürdürüyor. Gece de gece arama kabiliyeti olan cihazlar ve ekiplerle bunu sürdürüyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/3-yasindayken-guney-korede-kaybolan-cocuk-50-yil-sonra-osloda-bulundu-oglumu-caldilar-norvece-1096528188.html

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