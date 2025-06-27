https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/merakla-bekleniyordu-hukumetin-kamu-iscileri-icin-ikinci-zam-teklifi-aciklandi-1097394230.html

Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı

Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu işçilerini ilgilendiren ikinci zam teklifi açıklandı. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T15:24+0300

2025-06-27T15:24+0300

2025-06-27T15:30+0300

ekonomi̇

kamu

kamu çalışanı

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

ergün atalay

ramazan ağar

türk-i̇ş

memur

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Toplu iş sözleşmesi kapsamında yürütülen görüşmelerde, hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifini açıkladı. Teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyor.2026 yılı teklifinde değişiklik yok2026 yılı için sunulan teklif ise öncekiyle aynı kaldı. Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerdi. Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon beklentisi karşısında işçi temsilcileri tarafından yetersiz bulunuyor.TÜRK-İŞ'ten açıklamaTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk görüşmelerde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda grev sürecinin başlayabileceğini belirtmişti.İlk teklif neydi?Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 içinse yine yüzde 7 ve yüzde 5 zam şeklindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html

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Sputnik Türkiye

kamu, kamu çalışanı, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ergün atalay, ramazan ağar, türk-i̇ş, memur