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Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu işçilerini ilgilendiren ikinci zam teklifi açıklandı. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T15:24+0300
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ekonomi̇
kamu
kamu çalışanı
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
ergün atalay
ramazan ağar
türk-i̇ş
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Toplu iş sözleşmesi kapsamında yürütülen görüşmelerde, hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifini açıkladı. Teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyor.2026 yılı teklifinde değişiklik yok2026 yılı için sunulan teklif ise öncekiyle aynı kaldı. Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerdi. Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon beklentisi karşısında işçi temsilcileri tarafından yetersiz bulunuyor.TÜRK-İŞ'ten açıklamaTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk görüşmelerde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda grev sürecinin başlayabileceğini belirtmişti.İlk teklif neydi?Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 içinse yine yüzde 7 ve yüzde 5 zam şeklindeydi.
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kamu, kamu çalışanı, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ergün atalay, ramazan ağar, türk-i̇ş, memur
kamu, kamu çalışanı, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ergün atalay, ramazan ağar, türk-i̇ş, memur

Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı

15:24 27.06.2025 (güncellendi: 15:30 27.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kamu işçilerini ilgilendiren ikinci zam teklifi açıklandı. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam önerildi. 2026 yılı teklifinde ise değişiklik yapılmadı: İlk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay yüzde 5 oldu.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında yürütülen görüşmelerde, hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifini açıkladı. Teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyor.

2026 yılı teklifinde değişiklik yok

2026 yılı için sunulan teklif ise öncekiyle aynı kaldı. Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerdi. Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon beklentisi karşısında işçi temsilcileri tarafından yetersiz bulunuyor.

TÜRK-İŞ'ten açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk görüşmelerde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda grev sürecinin başlayabileceğini belirtmişti.

İlk teklif neydi?

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 içinse yine yüzde 7 ve yüzde 5 zam şeklindeydi.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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