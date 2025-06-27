https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/merakla-bekleniyordu-hukumetin-kamu-iscileri-icin-ikinci-zam-teklifi-aciklandi-1097394230.html
Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu işçilerini ilgilendiren ikinci zam teklifi açıklandı. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T15:24+0300
2025-06-27T15:24+0300
2025-06-27T15:30+0300
ekonomi̇
kamu
kamu çalışanı
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
ergün atalay
ramazan ağar
türk-i̇ş
memur
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Toplu iş sözleşmesi kapsamında yürütülen görüşmelerde, hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifini açıkladı. Teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyor.2026 yılı teklifinde değişiklik yok2026 yılı için sunulan teklif ise öncekiyle aynı kaldı. Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerdi. Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon beklentisi karşısında işçi temsilcileri tarafından yetersiz bulunuyor.TÜRK-İŞ'ten açıklamaTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk görüşmelerde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda grev sürecinin başlayabileceğini belirtmişti.İlk teklif neydi?Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 içinse yine yüzde 7 ve yüzde 5 zam şeklindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html
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kamu, kamu çalışanı, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ergün atalay, ramazan ağar, türk-i̇ş, memur
kamu, kamu çalışanı, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), ergün atalay, ramazan ağar, türk-i̇ş, memur
Merakla bekleniyordu: Hükümetin kamu işçileri için ikinci zam teklifi açıklandı
15:24 27.06.2025 (güncellendi: 15:30 27.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kamu işçilerini ilgilendiren ikinci zam teklifi açıklandı. Hükümet, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifini açıkladı. 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam önerildi. 2026 yılı teklifinde ise değişiklik yapılmadı: İlk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay yüzde 5 oldu.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında yürütülen görüşmelerde, hükümet 600 bin kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifini açıkladı. Teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyor.
2026 yılı teklifinde değişiklik yok
2026 yılı için sunulan teklif ise öncekiyle aynı kaldı. Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerdi. Bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon beklentisi karşısında işçi temsilcileri tarafından yetersiz bulunuyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk görüşmelerde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda grev sürecinin başlayabileceğini belirtmişti.
Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 içinse yine yüzde 7 ve yüzde 5 zam şeklindeydi.