En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka psikiyatrist bakışıyla psikolojik destek verebilir mi, vermeli mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
NATO zirvesi sonuç bildirisi neden tek sayfaya düşürüldü?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
16:23
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
17:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
18:17
9 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
19:15
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ustalığın gizli formülü: ‘Püf’
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
21:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi neden uzatıldı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Futbolda şike kumpası’ davasında karar çıktı
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html
En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşı için temmuz öncesi zam çalışmaları başladı. Enflasyon oranına göre maaşlar 16 bin 900 TL’ye çıkabilirken, yüzde 30 zam senaryosu 18 bin... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T10:13+0300
2025-06-27T10:14+0300
ekonomi̇
en düşük emekli maaşı
leyla şahin usta
bağ-kur
tbmm
tl
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, mevcut 14 bin 469 TL’lik maaşın artırılması yönünde çalışmalara başlandığını duyurdu.Zamda gözler enflasyon oranına çevrildiYeni maaş düzenlemesinde en belirleyici etken, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu olacak. Sabah'ın haberine göre, 5 aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 15,09, Haziran’da ise yüzde 1.5-1.8 arası artış bekleniyor. Bu senaryoya göre en düşük maaş 16.900 TL’ye çıkabilir.Zam senaryoları: Yüzde 30 artışla 18 bin 810 TL mümkünAncak sadece enflasyona bağlı kalınmadan yapılacak artışlar da gündemde. Alternatif zam senaryoları ise şöyle:4 milyon emekliyi ilgilendiriyor, bütçe yükü 60 milyar TLAK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük maaşı aldığını açıkladı. Bu artışın bütçeye 60 milyar TL yük getireceği hesaplanıyor. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin 11 Temmuz’a kadar yasalaşması bekleniyor.Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik kapısıBağ-Kur’lular için emeklilikte prim indirimi çalışması da gündemde. Prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi planlanıyor. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili takvim belirlenmediğini söylese de, TBMM’ye sunulacak tasarının yakın zamanda hazır olacağı bildirildi. Değişiklik, özellikle esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik şansı tanıyacak.Kamu işçileri ikinci teklif için beklemedeToplu iş sözleşmesi kapsamında 600 bin kamu işçisi, TÜHİS’in ikinci zam teklifini bekliyor. İlk teklifte 2025 yılı için yüzde 16 + yüzde 8, 2026 için ise yüzde 7 + yüzde 5 zam oranı sunulmuştu. Yeni teklifin daha yüksek oranlar içermesi beklense de, henüz sendika cephesinden olumlu sinyal gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/emekli-maasi-hesabinda-kritik-oran-4a-4b-kok-maas-nasil-bulunur-e-devletten-adim-adim-kok-maas-1097351599.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
en düşük emekli maaşı, leyla şahin usta, bağ-kur, tbmm, tl, emekli maaşı
en düşük emekli maaşı, leyla şahin usta, bağ-kur, tbmm, tl, emekli maaşı

En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı

10:13 27.06.2025 (güncellendi: 10:14 27.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
Abone ol
En düşük emekli maaşı için temmuz öncesi zam çalışmaları başladı. Enflasyon oranına göre maaşlar 16 bin 900 TL’ye çıkabilirken, yüzde 30 zam senaryosu 18 bin 810 TL’yi işaret ediyor. Bağ-Kur’lulara erken emeklilik, kamu işçisine yeni zam teklifi de gündemde.
Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, mevcut 14 bin 469 TL’lik maaşın artırılması yönünde çalışmalara başlandığını duyurdu.

Zamda gözler enflasyon oranına çevrildi

Yeni maaş düzenlemesinde en belirleyici etken, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu olacak. Sabah'ın haberine göre, 5 aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 15,09, Haziran’da ise yüzde 1.5-1.8 arası artış bekleniyor. Bu senaryoya göre en düşük maaş 16.900 TL’ye çıkabilir.

Zam senaryoları: Yüzde 30 artışla 18 bin 810 TL mümkün

Ancak sadece enflasyona bağlı kalınmadan yapılacak artışlar da gündemde. Alternatif zam senaryoları ise şöyle:

Zam Oranı

Yeni Maaş

Yüzde 20

17.363 TL

Yüzde 25

18.086 TL

Yüzde 30

18.810 TL

4 milyon emekliyi ilgilendiriyor, bütçe yükü 60 milyar TL

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük maaşı aldığını açıkladı. Bu artışın bütçeye 60 milyar TL yük getireceği hesaplanıyor. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin 11 Temmuz’a kadar yasalaşması bekleniyor.

Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik kapısı

Bağ-Kur’lular için emeklilikte prim indirimi çalışması da gündemde. Prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi planlanıyor. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili takvim belirlenmediğini söylese de, TBMM’ye sunulacak tasarının yakın zamanda hazır olacağı bildirildi. Değişiklik, özellikle esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik şansı tanıyacak.

Kamu işçileri ikinci teklif için beklemede

Toplu iş sözleşmesi kapsamında 600 bin kamu işçisi, TÜHİS’in ikinci zam teklifini bekliyor. İlk teklifte 2025 yılı için yüzde 16 + yüzde 8, 2026 için ise yüzde 7 + yüzde 5 zam oranı sunulmuştu. Yeni teklifin daha yüksek oranlar içermesi beklense de, henüz sendika cephesinden olumlu sinyal gelmedi.
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
EKONOMİ
Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
Dün, 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала