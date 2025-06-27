https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html

En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı için çalışmalar başladı: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı için temmuz öncesi zam çalışmaları başladı. Enflasyon oranına göre maaşlar 16 bin 900 TL’ye çıkabilirken, yüzde 30 zam senaryosu 18 bin... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T10:13+0300

2025-06-27T10:13+0300

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ekonomi̇

en düşük emekli maaşı

leyla şahin usta

bağ-kur

tbmm

tl

emekli maaşı

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Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, mevcut 14 bin 469 TL’lik maaşın artırılması yönünde çalışmalara başlandığını duyurdu.Zamda gözler enflasyon oranına çevrildiYeni maaş düzenlemesinde en belirleyici etken, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu olacak. Sabah'ın haberine göre, 5 aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 15,09, Haziran’da ise yüzde 1.5-1.8 arası artış bekleniyor. Bu senaryoya göre en düşük maaş 16.900 TL’ye çıkabilir.Zam senaryoları: Yüzde 30 artışla 18 bin 810 TL mümkünAncak sadece enflasyona bağlı kalınmadan yapılacak artışlar da gündemde. Alternatif zam senaryoları ise şöyle:4 milyon emekliyi ilgilendiriyor, bütçe yükü 60 milyar TLAK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük maaşı aldığını açıkladı. Bu artışın bütçeye 60 milyar TL yük getireceği hesaplanıyor. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin 11 Temmuz’a kadar yasalaşması bekleniyor.Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik kapısıBağ-Kur’lular için emeklilikte prim indirimi çalışması da gündemde. Prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi planlanıyor. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili takvim belirlenmediğini söylese de, TBMM’ye sunulacak tasarının yakın zamanda hazır olacağı bildirildi. Değişiklik, özellikle esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik şansı tanıyacak.Kamu işçileri ikinci teklif için beklemedeToplu iş sözleşmesi kapsamında 600 bin kamu işçisi, TÜHİS’in ikinci zam teklifini bekliyor. İlk teklifte 2025 yılı için yüzde 16 + yüzde 8, 2026 için ise yüzde 7 + yüzde 5 zam oranı sunulmuştu. Yeni teklifin daha yüksek oranlar içermesi beklense de, henüz sendika cephesinden olumlu sinyal gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/emekli-maasi-hesabinda-kritik-oran-4a-4b-kok-maas-nasil-bulunur-e-devletten-adim-adim-kok-maas-1097351599.html

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en düşük emekli maaşı, leyla şahin usta, bağ-kur, tbmm, tl, emekli maaşı