https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/disisleri-bakani-fidan-kalkinma-yolunu-baslatmak-icin-calisiyoruz-1097406105.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Kalkınma Yolu'nu başlatmak için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Kalkınma Yolu'nu başlatmak için çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulaşım, enerji ve dijitalleşmenin dış politikanın merkezinde yer aldığını belirterek Türkiye’nin bu alanda öncü rol üstlenmeye... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T20:30+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu.Fidan, mevcut jeopolitik ortamın enerji, ulaşım ve dijitalleşmeyi dış politikanın öncelikli alanları haline getirdiğini belirterek, Türkiye'nin bu stratejik dönüşümde öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.Ulaşımın artık sadece ticaret ve kalkınma meselesi değil, aynı zamanda dış politikanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Fidan ''Dahası, son iki haftadır hepimizin tanık olduğu son gelişmeler, ulaşım ve ilgili konuların stratejik önemini daha da vurgulamıştır. Eğer birlikte çalışmazsak bugün yaşadığımız istikrarsızlıklar, uzun vadeli küresel ulaşım yatırımları ve küresel enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratma riski taşıyor. Bu nedenle, güveni artırmak ve uluslararası ticarette daha fazla öngörülebilirlik sağlamak için alternatif girişimler üzerinde bugün her zamankinden daha fazla birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.Türkiye'nin bu konuda öncü bir rol üstleneceğini belirten Bakan Fidan, "Öncelikle Türkiye, güvenilir bir ortaktır. Coğrafi konumumuz, ticaret ve sanayi kapasitemiz ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için gösterdiğimiz kararlılık nedeniyle, bir anlamda zorunlu bir ortaktır. Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika'nın önemli bir kesişme noktası olarak öne çıkmakta ve küresel pazarlara erişim sağlamaktadır'' açıklamasında bulundu.Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Bakan Fidan, "Hepimiz için çok önemli bir örnek. Irak Başbakanı Sayın Sudani (Muhammed Şiya es-Sudani) bizlere bu projeyi önerdiğinde biz hemen bu projeyi destekledik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel işbirliğine, sorunların bölgesel sahiplenilmesinin önemine inanıyor. Bu sayede herhangi bir bölgedeki barışın ve kalkınmanın ancak bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyor" dedi."Orta Koridor, bu yol üzerindeki ülkeler için ekonomik kalkınma ve ticaret çeşitlendirmesi fırsatı sunuyor" diye konuşan Fidan, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun, Orta Koridor'un önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Fidan, bunun, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki örnek üçlü işbirliğinin sonucu olduğunu ifade etti.Bakan Fidan, "Orta Koridor, tüm Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya boyunca güvenilir bir alternatif sunarken ikinci bir proje olan Kalkınma Yolu'nu başlatmak için çalışıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
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hakan fidan, yol, yol çalışması, yol haritası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, yol, yol çalışması, yol haritası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan: Kalkınma Yolu'nu başlatmak için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulaşım, enerji ve dijitalleşmenin dış politikanın merkezinde yer aldığını belirterek Türkiye’nin bu alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. İstanbul'daki Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuşan Fidan, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticarete katkı sağlayacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu.
Fidan, mevcut jeopolitik ortamın enerji, ulaşım ve dijitalleşmeyi dış politikanın öncelikli alanları haline getirdiğini belirterek, Türkiye'nin bu stratejik dönüşümde öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
Ulaşımın artık sadece ticaret ve kalkınma meselesi değil, aynı zamanda dış politikanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Fidan ''Dahası, son iki haftadır hepimizin tanık olduğu son gelişmeler, ulaşım ve ilgili konuların stratejik önemini daha da vurgulamıştır. Eğer birlikte çalışmazsak bugün yaşadığımız istikrarsızlıklar, uzun vadeli küresel ulaşım yatırımları ve küresel enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratma riski taşıyor. Bu nedenle, güveni artırmak ve uluslararası ticarette daha fazla öngörülebilirlik sağlamak için alternatif girişimler üzerinde bugün her zamankinden daha fazla birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin bu konuda öncü bir rol üstleneceğini belirten Bakan Fidan, "Öncelikle Türkiye, güvenilir bir ortaktır. Coğrafi konumumuz, ticaret ve sanayi kapasitemiz ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için gösterdiğimiz kararlılık nedeniyle, bir anlamda zorunlu bir ortaktır. Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika'nın önemli bir kesişme noktası olarak öne çıkmakta ve küresel pazarlara erişim sağlamaktadır'' açıklamasında bulundu.
Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Bakan Fidan, "Hepimiz için çok önemli bir örnek. Irak Başbakanı Sayın Sudani (Muhammed Şiya es-Sudani) bizlere bu projeyi önerdiğinde biz hemen bu projeyi destekledik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel işbirliğine, sorunların bölgesel sahiplenilmesinin önemine inanıyor. Bu sayede herhangi bir bölgedeki barışın ve kalkınmanın ancak bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyor" dedi.
"Orta Koridor, bu yol üzerindeki ülkeler için ekonomik kalkınma ve ticaret çeşitlendirmesi fırsatı sunuyor" diye konuşan Fidan, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun, Orta Koridor'un önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Fidan, bunun, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki örnek üçlü işbirliğinin sonucu olduğunu ifade etti.
Bakan Fidan, "Orta Koridor, tüm Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya boyunca güvenilir bir alternatif sunarken ikinci bir proje olan Kalkınma Yolu'nu başlatmak için çalışıyoruz" dedi.