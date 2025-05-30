https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:29+0300
2025-05-30T12:29+0300
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2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.Bakan Fidan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
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hakan fidan, rusya, ukrayna, i̇stanbul
hakan fidan, rusya, ukrayna, i̇stanbul
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
12:29 30.05.2025 (güncellendi: 12:41 30.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Bakan Fidan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.
İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz.
Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.
Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız."