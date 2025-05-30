https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html

Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir

Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T12:29+0300

2025-05-30T12:29+0300

2025-05-30T12:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

hakan fidan

rusya

ukrayna

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b69350c0bf468762258d8a0e80666f3c.jpg

2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.Bakan Fidan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, rusya, ukrayna, i̇stanbul