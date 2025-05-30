Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Hakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Çocuk işçiliğe karşı çıkmak suç sayıldı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/hakan-fidan-trump-putin-ve-zelenskiynin-bir-araya-gelmesiyle-yapilan-gorusmelerin-taclanmasi-mumkun-1096654762.html
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:29+0300
2025-05-30T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
hakan fidan
rusya
ukrayna
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b69350c0bf468762258d8a0e80666f3c.jpg
2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.Bakan Fidan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/zaharova-ukrayna-istanbuldaki-ikinci-tur-muzakereler-oncesi-yine-histeri-yaratiyor-1096655062.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b33c1b6efe7c4ed90ac95d4cb463feb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, rusya, ukrayna, i̇stanbul
hakan fidan, rusya, ukrayna, i̇stanbul

Hakan Fidan: Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir

12:29 30.05.2025 (güncellendi: 12:41 30.05.2025)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Bakan Fidan açıklamasında, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.
İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz.
Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.
Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız."
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna, İstanbul'daki ikinci tur müzakereler öncesi yine histeri yaratıyor
12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала