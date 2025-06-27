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Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı
Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının uygunsuz görüntüsünü çektiği iddia edilen 75 yaşındaki A.M.A. gözaltına alındı. Emekli hakim olduğu öğrenilen... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntüsünü çektiği iddia edilen emekli hakim, gözaltına alındı.Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki A.M.A isimli yolcu halk otobüsünde seyir halindeyken 44 yaşındaki G.T. isimli kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti. Olayı fark eden kadın şikayetçi olunca şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü.Emniyette emekli hakim olduğu öğrenilen A.M.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html
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Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı

22:47 27.06.2025
© AA / Mehmet SancakzadeAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Mehmet Sancakzade
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Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının uygunsuz görüntüsünü çektiği iddia edilen 75 yaşındaki A.M.A. gözaltına alındı. Emekli hakim olduğu öğrenilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntüsünü çektiği iddia edilen emekli hakim, gözaltına alındı.
Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki A.M.A isimli yolcu halk otobüsünde seyir halindeyken 44 yaşındaki G.T. isimli kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti. Olayı fark eden kadın şikayetçi olunca şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü.
Emniyette emekli hakim olduğu öğrenilen A.M.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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