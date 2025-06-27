https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/adanada-halk-otobusunde-etek-alti-fotograf-cektigi-iddia-edilen-emekli-hakim-gozaltina-alindi-1097408143.html
Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı
Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının uygunsuz görüntüsünü çektiği iddia edilen 75 yaşındaki A.M.A. gözaltına alındı. Emekli hakim olduğu öğrenilen... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T22:47+0300
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Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntüsünü çektiği iddia edilen emekli hakim, gözaltına alındı.Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki A.M.A isimli yolcu halk otobüsünde seyir halindeyken 44 yaşındaki G.T. isimli kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti. Olayı fark eden kadın şikayetçi olunca şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü.Emniyette emekli hakim olduğu öğrenilen A.M.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html
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i̇ddia, abd, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, hakim
i̇ddia, abd, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, hakim
Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı
Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının uygunsuz görüntüsünü çektiği iddia edilen 75 yaşındaki A.M.A. gözaltına alındı. Emekli hakim olduğu öğrenilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntüsünü çektiği iddia edilen emekli hakim, gözaltına alındı.
Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki A.M.A isimli yolcu halk otobüsünde seyir halindeyken 44 yaşındaki G.T. isimli kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti. Olayı fark eden kadın şikayetçi olunca şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü.
Emniyette emekli hakim olduğu öğrenilen A.M.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.