https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/adanada-halk-otobusunde-etek-alti-fotograf-cektigi-iddia-edilen-emekli-hakim-gozaltina-alindi-1097408143.html

Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı

Adana'da halk otobüsünde etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakim gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının uygunsuz görüntüsünü çektiği iddia edilen 75 yaşındaki A.M.A. gözaltına alındı. Emekli hakim olduğu öğrenilen... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T22:47+0300

2025-06-27T22:47+0300

2025-06-27T22:47+0300

türki̇ye

i̇ddia

abd

adana

adana büyükşehir belediyesi

adana valiliği

adana emniyet müdürlüğü

adana barosu

hakim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097407968_0:273:2915:1913_1920x0_80_0_0_8b83e4fe6b1cdda155fae6b8fd3bbf16.jpg

Adana’da özel halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntüsünü çektiği iddia edilen emekli hakim, gözaltına alındı.Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki A.M.A isimli yolcu halk otobüsünde seyir halindeyken 44 yaşındaki G.T. isimli kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti. Olayı fark eden kadın şikayetçi olunca şüpheli şahıs polis merkezine götürüldü.Emniyette emekli hakim olduğu öğrenilen A.M.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html

türki̇ye

i̇ddia

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ddia, abd, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, adana emniyet müdürlüğü, adana barosu, hakim