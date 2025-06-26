https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html
500T otobüs hattı kısaldı mı, güzergahı değişti mi? Yeni güzergah neresi oldu?
500T otobüs hattı kısaldı mı, güzergahı değişti mi? Yeni güzergah neresi oldu?
Sputnik Türkiye
500T kısaldı mı
2025-06-26T12:56+0300
2025-06-26T12:56+0300
2025-06-26T12:56+0300
türki̇ye
i̇stanbul
türkiye
cevizlibağ
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.500T otobüs hattı artık nereye kadar gidiyor?Yapılan düzenlemeyle birlikte 500T hattı artık Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak 4. Levent Metro durağında sona erecek. Cevizlibağ’a kadar olan eski güzergah artık bu hat kapsamında hizmet vermeyecek.500T hattı neden kısaltıldı?UKOME gündeminde yer alan bilgilere göre hattın:Cevizlibağ’a nasıl ulaşılacak?Levent – Cevizlibağ arasında yolculuk yapmak isteyenler için 500L hattının kapasitesi artırılacak. Ayrıca yolculuk ücretleriyle ilgili olarak da düzenleme yapıldı:Yeni 500T hattı güzergahı nedir?Yeni güzergah: Tuzla Şifa Mahallesi – 4. Levent Metro
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbulda-deniz-taksi-ucretlerine-zam-1097354061.html
türki̇ye
i̇stanbul
cevizlibağ
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500t hattı güzergahı 2025, 500t kısaldı mı, 500t cevizlibağ kalktı mı, 500t 4. levent son durak, i̇stanbul otobüs hattı değişiklikleri, 500t neden kısaltıldı, ukome 500t kararı, 500t son hali, 500t 500l aktarma ücreti
500t hattı güzergahı 2025, 500t kısaldı mı, 500t cevizlibağ kalktı mı, 500t 4. levent son durak, i̇stanbul otobüs hattı değişiklikleri, 500t neden kısaltıldı, ukome 500t kararı, 500t son hali, 500t 500l aktarma ücreti
500T otobüs hattı kısaldı mı, güzergahı değişti mi? Yeni güzergah neresi oldu?
İstanbul’da toplu taşımanın en uzun ve en yoğun hatlarından biri olan 500T Tuzla Şifa Mahallesi – Cevizlibağ otobüs hattı ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla 500T hattının güzergahı kısaltıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.
500T otobüs hattı artık nereye kadar gidiyor?
Yapılan düzenlemeyle birlikte 500T hattı artık Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak 4. Levent Metro durağında sona erecek. Cevizlibağ’a kadar olan eski güzergah artık bu hat kapsamında hizmet vermeyecek.
500T hattı neden kısaltıldı?
UKOME gündeminde yer alan bilgilere göre hattın:
Uzunluğu nedeniyle yönetiminin zorlaşması,
Sefer tarifelerine uyulamaması gibi nedenler bu değişikliğin yapılmasına sebep oldu.
Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla güzergahın kısaltılması kararı oy çokluğuyla alındı.
Cevizlibağ’a nasıl ulaşılacak?
Levent – Cevizlibağ arasında yolculuk yapmak isteyenler için 500L hattının kapasitesi artırılacak. Ayrıca yolculuk ücretleriyle ilgili olarak da düzenleme yapıldı:
500T hattından 500L hattına yapılan aktarmalar ücretsiz olacak
,
500L hattından 500T hattına yapılan aktarmalarda ise 1 tam bilet
geçerli olacak.
Yeni 500T hattı güzergahı nedir?
Yeni güzergah: Tuzla Şifa Mahallesi – 4. Levent Metro