https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html

500T otobüs hattı kısaldı mı, güzergahı değişti mi? Yeni güzergah neresi oldu?

500T otobüs hattı kısaldı mı, güzergahı değişti mi? Yeni güzergah neresi oldu?

Sputnik Türkiye

500T kısaldı mı

2025-06-26T12:56+0300

2025-06-26T12:56+0300

2025-06-26T12:56+0300

türki̇ye

i̇stanbul

türkiye

cevizlibağ

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/18/1044811074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5110a4e5999927421ab3701a28cfed5b.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.500T otobüs hattı artık nereye kadar gidiyor?Yapılan düzenlemeyle birlikte 500T hattı artık Tuzla Şifa Mahallesi’nden başlayarak 4. Levent Metro durağında sona erecek. Cevizlibağ’a kadar olan eski güzergah artık bu hat kapsamında hizmet vermeyecek.500T hattı neden kısaltıldı?UKOME gündeminde yer alan bilgilere göre hattın:Cevizlibağ’a nasıl ulaşılacak?Levent – Cevizlibağ arasında yolculuk yapmak isteyenler için 500L hattının kapasitesi artırılacak. Ayrıca yolculuk ücretleriyle ilgili olarak da düzenleme yapıldı:Yeni 500T hattı güzergahı nedir?Yeni güzergah: Tuzla Şifa Mahallesi – 4. Levent Metro

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbulda-deniz-taksi-ucretlerine-zam-1097354061.html

türki̇ye

i̇stanbul

cevizlibağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

500t hattı güzergahı 2025, 500t kısaldı mı, 500t cevizlibağ kalktı mı, 500t 4. levent son durak, i̇stanbul otobüs hattı değişiklikleri, 500t neden kısaltıldı, ukome 500t kararı, 500t son hali, 500t 500l aktarma ücreti