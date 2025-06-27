https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/220-binden-fazla-anneye-destek-dogum-yardimlari-yatti-mi-1097384918.html
220 binden fazla anneye destek: Doğum yardımları yattı mı?
220 binden fazla anneye destek: Doğum yardımları yattı mı?
Sputnik Türkiye
Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı. Aile Bakanı Göktaş, 220 bin 268 annenin hesabına destek ulaştırıldığını açıkladı. Detaylar haberimizde!
2025-06-27T11:43+0300
2025-06-27T11:43+0300
2025-06-27T11:43+0300
aile
ekonomi̇
anne
çocuk yardımı
doğum yardımı
maaş
ptt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096408294_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5075677a64452431f0760d272c16cd51.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yürüttüğü sosyal destek politikalarına bir yenisini daha ekledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, Haziran 2025 dönemine ait doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırıldı.Toplamda 220 bin 268 anne, doğum yardımı desteğinden faydalandı. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Haziran ayı doğum yardımı kapsamında 220 binden fazla annemizin hesabına ödemeleri aktardık" ifadelerini kullandı.Bakanlık, bugüne kadar doğum yardımı kapsamında yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiğini ve ailelere ekonomik anlamda önemli bir katkı sunduğunu belirtti.Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL destek sağlanıyor.Aile yılı kapsamında sosyal destekler devam ediyor2024 yılında ilan edilen "Aile Yılı" politikası doğrultusunda, aile bütünlüğünü koruma ve destekleme amacıyla çeşitli sosyal yardım programları uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda doğum yardımı, annelere sunulan en temel nakdi desteklerden biri olarak dikkat çekiyor.Doğum yardımı ne kadar, kimler alabilir?Doğum yardımı ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve canlı doğum yapan annelere veriliyor. Yardım tutarları çocuk sayısına göre değişiyor:Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor.Ödemeler ne zaman hesaba geçer?Haziran ayı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı. Vatandaşlar, doğrudan banka hesaplarından veya PTT şubelerinden ödemelerini alabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096408294_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b29497fcb3cb3723afff26ac4c8c4444.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haziran doğum yardımı, doğum yardımı ödemeleri, 220 bin 268 anne, aile yılı, aile bakanlığı doğum yardımı, doğum yardımı haziran 2025, e-devlet doğum yardımı sorgulama, 1 ocak 2025 doğum yardımı, çocuk parası 2025, 5 bin tl doğum yardımı, ikici çocuk 1500 tl, üçüncü çocuk 5000 tl, doğum yardımı ne zaman yatacak, doğum yardımı başvuru, doğum yardımı şartları
haziran doğum yardımı, doğum yardımı ödemeleri, 220 bin 268 anne, aile yılı, aile bakanlığı doğum yardımı, doğum yardımı haziran 2025, e-devlet doğum yardımı sorgulama, 1 ocak 2025 doğum yardımı, çocuk parası 2025, 5 bin tl doğum yardımı, ikici çocuk 1500 tl, üçüncü çocuk 5000 tl, doğum yardımı ne zaman yatacak, doğum yardımı başvuru, doğum yardımı şartları
220 binden fazla anneye destek: Doğum yardımları yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla 220 bin 268 annenin hesabına yatırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yürüttüğü sosyal destek politikalarına bir yenisini daha ekledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, Haziran 2025 dönemine ait doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Toplamda 220 bin 268 anne, doğum yardımı desteğinden faydalandı. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Haziran ayı doğum yardımı kapsamında 220 binden fazla annemizin hesabına ödemeleri aktardık" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, bugüne kadar doğum yardımı kapsamında yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiğini ve ailelere ekonomik anlamda önemli bir katkı sunduğunu belirtti.
Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL destek sağlanıyor.
Aile yılı kapsamında sosyal destekler devam ediyor
2024 yılında ilan edilen "Aile Yılı" politikası doğrultusunda, aile bütünlüğünü koruma ve destekleme amacıyla çeşitli sosyal yardım programları uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda doğum yardımı, annelere sunulan en temel nakdi desteklerden biri olarak dikkat çekiyor.
Doğum yardımı ne kadar, kimler alabilir?
Doğum yardımı ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve canlı doğum yapan annelere veriliyor. Yardım tutarları çocuk sayısına göre değişiyor:
İkinci çocuk için: 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 600 TL
Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Ödemeler ne zaman hesaba geçer?
Haziran ayı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı. Vatandaşlar, doğrudan banka hesaplarından veya PTT şubelerinden ödemelerini alabiliyor.