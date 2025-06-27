https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/220-binden-fazla-anneye-destek-dogum-yardimlari-yatti-mi-1097384918.html

220 binden fazla anneye destek: Doğum yardımları yattı mı?

220 binden fazla anneye destek: Doğum yardımları yattı mı?

Sputnik Türkiye

Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı. Aile Bakanı Göktaş, 220 bin 268 annenin hesabına destek ulaştırıldığını açıkladı. Detaylar haberimizde!

2025-06-27T11:43+0300

2025-06-27T11:43+0300

2025-06-27T11:43+0300

aile

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anne

çocuk yardımı

doğum yardımı

maaş

ptt

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında yürüttüğü sosyal destek politikalarına bir yenisini daha ekledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, Haziran 2025 dönemine ait doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırıldı.Toplamda 220 bin 268 anne, doğum yardımı desteğinden faydalandı. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Haziran ayı doğum yardımı kapsamında 220 binden fazla annemizin hesabına ödemeleri aktardık" ifadelerini kullandı.Bakanlık, bugüne kadar doğum yardımı kapsamında yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiğini ve ailelere ekonomik anlamda önemli bir katkı sunduğunu belirtti.Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL destek sağlanıyor.Aile yılı kapsamında sosyal destekler devam ediyor2024 yılında ilan edilen "Aile Yılı" politikası doğrultusunda, aile bütünlüğünü koruma ve destekleme amacıyla çeşitli sosyal yardım programları uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda doğum yardımı, annelere sunulan en temel nakdi desteklerden biri olarak dikkat çekiyor.Doğum yardımı ne kadar, kimler alabilir?Doğum yardımı ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve canlı doğum yapan annelere veriliyor. Yardım tutarları çocuk sayısına göre değişiyor:Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor.Ödemeler ne zaman hesaba geçer?Haziran ayı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı. Vatandaşlar, doğrudan banka hesaplarından veya PTT şubelerinden ödemelerini alabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html

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