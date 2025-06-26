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Ulyanov: Rusya, ne Trump döneminde ne de sonrasında NATO’ya tehdit oluşturmuyor
Ulyanov: Rusya, ne Trump döneminde ne de sonrasında NATO’ya tehdit oluşturmuyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya’nın ne ABD Başkanı Donald Trump döneminde ne de sonrasında NATO... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T17:28+0300
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mihail ulyanov
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Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın Lahey'deki NATO zirvesinde ittifaka üye ülkelere, başkanlığı devam ettiği sürece Rusya'nın kendilerine saldırmayacağı sözünü verdiğini bildirdi. Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Washington Post’un haberine göre Trump, Lahey’deki NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerine, kendisi ABD Başkanı olduğu sürece Rusya’nın ittifaka yönelik bir tehdit oluşturmadığını garanti etmiş. Buna katılmamak mümkün değil. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, Rusya Trump görevden ayrıldıktan sonra da NATO’ya saldırmayı düşünmemektedir” diye belirtti. Diplomat, bu konudaki tüm spekülasyonları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son derece yerinde bir şekilde 'saçmalık' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Lahey, Salı ve Çarşamba günleri Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana düzenlenen ilk NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Amerika lideri, Avrupa ülkelerini ittifakın savunma kapasitesine yetersiz katkı yapmakla defalarca eleştirerek tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını talep etti. Zirvenin sonunda, üye devletler her yıl savunmaya GSYİH’nin yüzde 5’i oranında kaynak ayırmayı 2035 yılına kadar hedefleyen koşullu bir taahhütte bulundular. Bu madde, İspanya’nın tutumuna rağmen zirve bildirisinde yer aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye gönderdiği resmi mektupta Madrid’in bu artışı desteklemeyeceğini belirtmiş, 2032 yılına kadar daha esnek bir ifade önerisinde bulunmuştu. Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html
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mihail ulyanov, donald trump, tucker carlson, rusya, perşembe, washington, nato, washington post, halk partisi (i̇spanya) (pp), telegram
mihail ulyanov, donald trump, tucker carlson, rusya, perşembe, washington, nato, washington post, halk partisi (i̇spanya) (pp), telegram

Ulyanov: Rusya, ne Trump döneminde ne de sonrasında NATO’ya tehdit oluşturmuyor

17:28 26.06.2025
© Sputnik / Александр Натрускин / Multimedya arşivine gidinMihail Ulyanov
Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Александр Натрускин
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya’nın ne ABD Başkanı Donald Trump döneminde ne de sonrasında NATO için bir tehdit oluşturmadığını, bu tür iddiaların saçmalık olduğunu ifade etti.
Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın Lahey'deki NATO zirvesinde ittifaka üye ülkelere, başkanlığı devam ettiği sürece Rusya'nın kendilerine saldırmayacağı sözünü verdiğini bildirdi.
Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Washington Post’un haberine göre Trump, Lahey’deki NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerine, kendisi ABD Başkanı olduğu sürece Rusya’nın ittifaka yönelik bir tehdit oluşturmadığını garanti etmiş. Buna katılmamak mümkün değil. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, Rusya Trump görevden ayrıldıktan sonra da NATO’ya saldırmayı düşünmemektedir” diye belirtti.
Diplomat, bu konudaki tüm spekülasyonları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son derece yerinde bir şekilde 'saçmalık' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Lahey, Salı ve Çarşamba günleri Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana düzenlenen ilk NATO zirvesine ev sahipliği yaptı.
Amerika lideri, Avrupa ülkelerini ittifakın savunma kapasitesine yetersiz katkı yapmakla defalarca eleştirerek tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını talep etti. Zirvenin sonunda, üye devletler her yıl savunmaya GSYİH’nin yüzde 5’i oranında kaynak ayırmayı 2035 yılına kadar hedefleyen koşullu bir taahhütte bulundular. Bu madde, İspanya’nın tutumuna rağmen zirve bildirisinde yer aldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye gönderdiği resmi mektupta Madrid’in bu artışı desteklemeyeceğini belirtmiş, 2032 yılına kadar daha esnek bir ifade önerisinde bulunmuştu. Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.
Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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