https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ulyanov-rusya-ne-trump-doneminde-ne-de-sonrasinda-natoya-tehdit-olusturmuyor-1097367035.html

Ulyanov: Rusya, ne Trump döneminde ne de sonrasında NATO’ya tehdit oluşturmuyor

Ulyanov: Rusya, ne Trump döneminde ne de sonrasında NATO’ya tehdit oluşturmuyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya’nın ne ABD Başkanı Donald Trump döneminde ne de sonrasında NATO... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T17:28+0300

2025-06-26T17:28+0300

2025-06-26T17:28+0300

dünya

mihail ulyanov

donald trump

tucker carlson

rusya

perşembe

washington

nato

washington post

halk partisi (i̇spanya) (pp)

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Washington Post gazetesi Perşembe günü Trump'ın Lahey'deki NATO zirvesinde ittifaka üye ülkelere, başkanlığı devam ettiği sürece Rusya'nın kendilerine saldırmayacağı sözünü verdiğini bildirdi. Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Washington Post’un haberine göre Trump, Lahey’deki NATO zirvesinde Avrupalı müttefiklerine, kendisi ABD Başkanı olduğu sürece Rusya’nın ittifaka yönelik bir tehdit oluşturmadığını garanti etmiş. Buna katılmamak mümkün değil. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, Rusya Trump görevden ayrıldıktan sonra da NATO’ya saldırmayı düşünmemektedir” diye belirtti. Diplomat, bu konudaki tüm spekülasyonları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son derece yerinde bir şekilde 'saçmalık' olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Lahey, Salı ve Çarşamba günleri Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana düzenlenen ilk NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Amerika lideri, Avrupa ülkelerini ittifakın savunma kapasitesine yetersiz katkı yapmakla defalarca eleştirerek tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını talep etti. Zirvenin sonunda, üye devletler her yıl savunmaya GSYİH’nin yüzde 5’i oranında kaynak ayırmayı 2035 yılına kadar hedefleyen koşullu bir taahhütte bulundular. Bu madde, İspanya’nın tutumuna rağmen zirve bildirisinde yer aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye gönderdiği resmi mektupta Madrid’in bu artışı desteklemeyeceğini belirtmiş, 2032 yılına kadar daha esnek bir ifade önerisinde bulunmuştu. Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html

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mihail ulyanov, donald trump, tucker carlson, rusya, perşembe, washington, nato, washington post, halk partisi (i̇spanya) (pp), telegram