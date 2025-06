https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Dünyadaki çatışma potansiyeli endişe verici şekilde artıyor

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Dünyadaki çatışma potansiyeli endişe verici şekilde artıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov, dünyadaki askeri-politik durumun kötüleştiğini ve çatışma potansiyelinin tehlikeli biçimde büyüdüğünü belirtti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T10:36+0300

2025-06-26T10:36+0300

2025-06-26T10:33+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

batı

i̇srail

i̇ran

ukrayna

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083799435_0:106:2776:1669_1920x0_80_0_0_4ae021e67d9ee9a0d7da271f631c5a74.jpg

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna’daki çatışma ve İsrail-İran savaşı bağlamında dünyadaki durumun giderek kötüleştiğini söyledi.Batı’nın çatışmacı politikalarını eleştiren Belousov, dünyada çok sayıda çatışma noktasının oluşturulduğuna dikkat çekerek şunu dedi:‘İsrail-İran gerilimi Ortadoğu’daki durumu ciddi şekilde kötüleştirdi’“Ortadoğu'daki durum sert bir şekilde kötüleşti” diyen Rusya Savunma Bakanı, bunun her şeyden önce İsrail-İran gerilimi ile ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, çok sayıda can kaybının yaşandığı İran'a derhal ve her düzeyde başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Belousov, “Ülkemiz, İsrail ve ABD'nin eylemlerini şiddetle kınadı, çatışmanın azaltılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve bu süreçte arabuluculuk çabaları sağlayacağını beyan etti” dedi.Suriye, Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki duruma da dikkat çeken Rus bakan, Ortadoğu'dan terörist ideolojilerin yayılmasının ve militanların Afganistan'a geçişinin devam ettiğini belirterek, “Bu ülkede devam eden istikrarsızlık, ŞİÖ bölgesindeki ulusötesi suç ve terör tehdidinin ana kaynağı” diye ekledi.‘Kiev’e silah sevkiyatı Avrupa için sonuçlar doğuracak’Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatına da dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Belousov, bu konuyla ilgili şunu dedi:Rusya’nın, Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini anımsatan Belousov, özel askeri harekatla ilgili olarak, “Rus Silahlı Kuvvetleri başarılı saldırı operasyonları yürütüyor” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ruttenin-nato-zirvesindeki-dalkavuklugu-trumpi-skandaldan-uzak-tuttu-1097346693.html

rusya

batı

i̇srail

i̇ran

ukrayna

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), batı, i̇srail, i̇ran, ukrayna, avrupa, afganistan