https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Dünyadaki çatışma potansiyeli endişe verici şekilde artıyor
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Dünyadaki çatışma potansiyeli endişe verici şekilde artıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, dünyadaki askeri-politik durumun kötüleştiğini ve çatışma potansiyelinin tehlikeli biçimde büyüdüğünü belirtti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:36+0300
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dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
batı
i̇srail
i̇ran
ukrayna
avrupa
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna’daki çatışma ve İsrail-İran savaşı bağlamında dünyadaki durumun giderek kötüleştiğini söyledi.Batı’nın çatışmacı politikalarını eleştiren Belousov, dünyada çok sayıda çatışma noktasının oluşturulduğuna dikkat çekerek şunu dedi:‘İsrail-İran gerilimi Ortadoğu’daki durumu ciddi şekilde kötüleştirdi’“Ortadoğu'daki durum sert bir şekilde kötüleşti” diyen Rusya Savunma Bakanı, bunun her şeyden önce İsrail-İran gerilimi ile ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, çok sayıda can kaybının yaşandığı İran'a derhal ve her düzeyde başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Belousov, “Ülkemiz, İsrail ve ABD'nin eylemlerini şiddetle kınadı, çatışmanın azaltılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve bu süreçte arabuluculuk çabaları sağlayacağını beyan etti” dedi.Suriye, Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki duruma da dikkat çeken Rus bakan, Ortadoğu'dan terörist ideolojilerin yayılmasının ve militanların Afganistan'a geçişinin devam ettiğini belirterek, “Bu ülkede devam eden istikrarsızlık, ŞİÖ bölgesindeki ulusötesi suç ve terör tehdidinin ana kaynağı” diye ekledi.‘Kiev’e silah sevkiyatı Avrupa için sonuçlar doğuracak’Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatına da dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Belousov, bu konuyla ilgili şunu dedi:Rusya’nın, Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini anımsatan Belousov, özel askeri harekatla ilgili olarak, “Rus Silahlı Kuvvetleri başarılı saldırı operasyonları yürütüyor” diye kaydetti.
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rusya
batı
i̇srail
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), batı, i̇srail, i̇ran, ukrayna, avrupa, afganistan
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), batı, i̇srail, i̇ran, ukrayna, avrupa, afganistan
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Dünyadaki çatışma potansiyeli endişe verici şekilde artıyor
Rusya Savunma Bakanı Belousov, dünyadaki askeri-politik durumun kötüleştiğini ve çatışma potansiyelinin tehlikeli biçimde büyüdüğünü belirtti.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuşan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna’daki çatışma ve İsrail-İran savaşı bağlamında dünyadaki durumun giderek kötüleştiğini söyledi.
Batı’nın çatışmacı politikalarını eleştiren Belousov, dünyada çok sayıda çatışma noktasının oluşturulduğuna dikkat çekerek şunu dedi:
Dünyadaki mevcut askeri-politik durum karmaşık olmaya devam ediyor ve kötüleşme eğilimini koruyor. Jeopolitik çelişkiler daha da büyüyor. Stratejik istikrarın temelleri yok ediliyor. Çatışma potansiyeli tehdit edici bir şekilde artıyor. Bu bağlamda, küresel istikrarı sağlamak için oluşturulan uluslararası kurumların rolü kabul edilemez bir düzeye düşmüş durumda. Tüm bunlar, küresel hakimiyetini korumaya çalışan kolektif Batı’nın yıkıcı politikasının sonucu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün sınırları ve çevresi de dahil olmak üzere dünya genelinde çok sayıda istikrarsızlık odağı oluşuyor.
‘İsrail-İran gerilimi Ortadoğu’daki durumu ciddi şekilde kötüleştirdi’
“Ortadoğu'daki durum sert bir şekilde kötüleşti” diyen Rusya Savunma Bakanı, bunun her şeyden önce İsrail-İran gerilimi ile ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail ve ABD'nin İran askeri tesislerine ve altyapısına yönelik saldırılar, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlali.
Rusya’nın, çok sayıda can kaybının yaşandığı İran'a derhal ve her düzeyde başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Belousov, “Ülkemiz, İsrail ve ABD'nin eylemlerini şiddetle kınadı, çatışmanın azaltılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve bu süreçte arabuluculuk çabaları sağlayacağını beyan etti” dedi.
Suriye, Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki duruma da dikkat çeken Rus bakan, Ortadoğu'dan terörist ideolojilerin yayılmasının ve militanların Afganistan'a geçişinin devam ettiğini belirterek, “Bu ülkede devam eden istikrarsızlık, ŞİÖ bölgesindeki ulusötesi suç ve terör tehdidinin ana kaynağı” diye ekledi.
‘Kiev’e silah sevkiyatı Avrupa için sonuçlar doğuracak’
Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatına da dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı Belousov, bu konuyla ilgili şunu dedi:
Yenilginin kaçınılmazlığını fark eden Kiev rejimi, terör eylemlere ağırlık veriyor. Avrupa sponsorlarının desteğiyle, Rus topraklarındaki sivil altyapıyı patlatıyorlar. Sivilleri öldürüyorlar. Ukrayna'ya silah ve paralı asker sağlayarak askeri eylemleri uzatma girişimleri, istikrarsızlaştırma tehdidini artırıyor. Bu, Avrupa'nın kendisi için de geçerli.
Rusya’nın, Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini anımsatan Belousov, özel askeri harekatla ilgili olarak, “Rus Silahlı Kuvvetleri başarılı saldırı operasyonları yürütüyor” diye kaydetti.