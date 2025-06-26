https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/orban-macaristan-halkinin-yuzde-95i-ukraynanin-abye-katilmasina-karsi-oy-kullandi-1097353938.html

Orban: Macaristan halkının yüzde 95’i Ukrayna’nın AB’ye katılmasına karşı oy kullandı

Orban: Macaristan halkının yüzde 95’i Ukrayna’nın AB’ye katılmasına karşı oy kullandı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 ay önce başlatılan ve geçen Cuma günü sonuçlanan ankete göre vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T11:53+0300

2025-06-26T11:53+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı oy kullandığını ifade etti.Macaristan'da vatandaşların Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 2 ay önce başlatılan anket geçen Cuma günü sonuçlandı.Orban, AB Zirvesi’nden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “2 milyon 278 bin geçerli oy pusulası var, bazıları ise geçersiz. Geçerli olanlardan 2 milyon 168 bin 431 Macaristan vatandaşı Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını desteklemiyor, bu verilen oyların yüzde 95'idir. Yüzde 5’lik bir kısım ise ‘evet’ dedi, yani Ukrayna'nın katılımını destekledi” ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı, anket sonuçlarının kendisine Brüksel'deki zirvede Macaristan'ın tutumunu savunmak için 'güçlü bir yetki' verdiğini vurguladı.

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macaristan, viktor orban, anket, ukrayna, ab, avrupa birliği, üyelik, halk oylaması, ab zirvesi, brüksel