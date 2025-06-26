https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/orban-macaristan-halkinin-yuzde-95i-ukraynanin-abye-katilmasina-karsi-oy-kullandi-1097353938.html
Orban: Macaristan halkının yüzde 95’i Ukrayna’nın AB’ye katılmasına karşı oy kullandı
Orban: Macaristan halkının yüzde 95’i Ukrayna’nın AB’ye katılmasına karşı oy kullandı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 ay önce başlatılan ve geçen Cuma günü sonuçlanan ankete göre vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T11:53+0300
2025-06-26T11:53+0300
2025-06-26T11:53+0300
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ab zirvesi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı oy kullandığını ifade etti.Macaristan'da vatandaşların Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 2 ay önce başlatılan anket geçen Cuma günü sonuçlandı.Orban, AB Zirvesi’nden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “2 milyon 278 bin geçerli oy pusulası var, bazıları ise geçersiz. Geçerli olanlardan 2 milyon 168 bin 431 Macaristan vatandaşı Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını desteklemiyor, bu verilen oyların yüzde 95'idir. Yüzde 5’lik bir kısım ise ‘evet’ dedi, yani Ukrayna'nın katılımını destekledi” ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı, anket sonuçlarının kendisine Brüksel'deki zirvede Macaristan'ın tutumunu savunmak için 'güçlü bir yetki' verdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-zelenskiy-sert-bir-sekilde-macaristan-karsiti-propaganda-1096926505.html
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macaristan, viktor orban, anket, ukrayna, ab, avrupa birliği, üyelik, halk oylaması, ab zirvesi, brüksel
Orban: Macaristan halkının yüzde 95’i Ukrayna’nın AB’ye katılmasına karşı oy kullandı
Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 ay önce başlatılan ve geçen Cuma günü sonuçlanan ankete göre vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına 'hayır' dediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95'inin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı oy kullandığını ifade etti.
Macaristan'da vatandaşların Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 2 ay önce başlatılan anket geçen Cuma günü sonuçlandı.
Orban, AB Zirvesi’nden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “2 milyon 278 bin geçerli oy pusulası var, bazıları ise geçersiz. Geçerli olanlardan 2 milyon 168 bin 431 Macaristan vatandaşı Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını desteklemiyor, bu verilen oyların yüzde 95'idir. Yüzde 5’lik bir kısım ise ‘evet’ dedi, yani Ukrayna'nın katılımını destekledi” ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı, anket sonuçlarının kendisine Brüksel'deki zirvede Macaristan'ın tutumunu savunmak için 'güçlü bir yetki' verdiğini vurguladı.