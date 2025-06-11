https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-zelenskiy-sert-bir-sekilde-macaristan-karsiti-propaganda-1096926505.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Zelenskiy sert bir şekilde Macaristan karşıtı propaganda yürütüyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Zelenskiy sert bir şekilde Macaristan karşıtı propaganda yürütüyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T02:50+0300

2025-06-11T02:50+0300

2025-06-11T02:50+0300

dünya

peter szijjarto

vladimir zelenskiy

viktor orban

macaristan

ukrayna

brüksel

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetini eleştiren Vladimir Zelenskiy’in, Budapeşte'nin Kiev’e askeri yardımda bulunmaması nedeniyle sert bir Macaristan karşıtı propaganda yürüttüğünü ifade etti.Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan karşıtı propaganda kampanyasının bir parçasıdır. Bu yoğun kampanyanın nedeni ise oldukça açıktır: Macaristan çatışmadan yana değildir, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz ve Macar halkının parasını bu ülkeye aktarmıyoruz.” ifadelerini kullandı.Szijjarto ayrıca, Zelenskiy’in, Ukrayna’ya para ve asker gönderecek kukla bir hükümetin Macaristan’da iktidara gelmesini arzuladığını öne sürdü.Szijjarto, “2026’daki seçimlerde Macar halkı, çatışmayı destekleyen Ukrayna yanlısı bir hükümet mi yoksa barışı savunan, Macaristan’ı bu çatışmadan uzak tutan ulusal bir hükümet mi istediğine kendisi karar verecek.” diye konuştu.Neler olmuştu?Zelenskiy, daha önce Macar haber portalı ValaszOnline’a verdiği röportajda, Orban’ın politikalarını eleştirerek onu Ukrayna’nın iç işlerine karışmakla ve özellikle 2026 Macaristan parlamento seçimleri öncesinde Ukrayna meselesini iç siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla itham etmişti.Basında çıkan haberlerde ayrıca, Zelenskiy’in Budapeşte’nin Avrupa Birliği için 'çok tehlikeli' adımlar attığını öne sürdüğü ve anketlere göre Macarların çoğunluğunun Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğini iddia ettiği aktarılmıştı. Buna karşılık Orban, ne Zelenskiy’in ne de 'Brüksel’deki bürokratların' Macar halkının ne düşündüğüne karar veremeyeceğini vurgulamış ve Macaristan’ın onayı olmadan Ukrayna’nın AB’ye katılamayacağını dile getirmişti.Daha önce Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediğini fakat son sözün Macaristan’a ait olduğunu belirtmişti. Orban, Ukrayna’nın topluluğa katılmasının Macar ekonomisini yok edeceğini savunmuştu. Ayrıca Avrupa Birliği’nin amacı Ukrayna’ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek olduğunu iddia etmiş, Kiev’i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın da bu sömürgeleştirmenin bir parçası olduğunu öne sürmüştü. Orban, Macaristan’ın AB’yi desteklediğini, ancak Ukrayna’nın hızlandırılmış Avrupa entegrasyonuna karşı olduğunu, Budapeşte’nin rızası olmadan Kiev’in asla topluluğa katılamayacağını vurgulamıştı.Macaristan'da anketMacaristan, 14 Nisan’da Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda genel bir kamuoyu yoklaması başlattı. Anketler posta yoluyla gönderiliyor. Oy pusulasında tek bir soru yer alıyor: “Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor musunuz?” Bu soruya 'evet' ya da 'hayır' cevabı verilebiliyor. Anket, Haziran ayında tamamlandıktan sonra sonuçlar Brüksel’e iletilecek. Referandumların aksine, Macaristan’da bu tür halk danışmaları için katılım eşiği gerekmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rus-senator-kosacev-alman-polisinin-rossiya-segodnyanin-berlin-temsilcisinin-ailesine-yonelik-1096924806.html

macaristan

ukrayna

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter szijjarto, vladimir zelenskiy, viktor orban, macaristan, ukrayna, brüksel, ab