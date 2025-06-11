https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-zelenskiy-sert-bir-sekilde-macaristan-karsiti-propaganda-1096926505.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Zelenskiy sert bir şekilde Macaristan karşıtı propaganda yürütüyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Zelenskiy sert bir şekilde Macaristan karşıtı propaganda yürütüyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T02:50+0300
2025-06-11T02:50+0300
2025-06-11T02:50+0300
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetini eleştiren Vladimir Zelenskiy’in, Budapeşte'nin Kiev’e askeri yardımda bulunmaması nedeniyle sert bir Macaristan karşıtı propaganda yürüttüğünü ifade etti.Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan karşıtı propaganda kampanyasının bir parçasıdır. Bu yoğun kampanyanın nedeni ise oldukça açıktır: Macaristan çatışmadan yana değildir, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz ve Macar halkının parasını bu ülkeye aktarmıyoruz.” ifadelerini kullandı.Szijjarto ayrıca, Zelenskiy’in, Ukrayna’ya para ve asker gönderecek kukla bir hükümetin Macaristan’da iktidara gelmesini arzuladığını öne sürdü.Szijjarto, “2026’daki seçimlerde Macar halkı, çatışmayı destekleyen Ukrayna yanlısı bir hükümet mi yoksa barışı savunan, Macaristan’ı bu çatışmadan uzak tutan ulusal bir hükümet mi istediğine kendisi karar verecek.” diye konuştu.Neler olmuştu?Zelenskiy, daha önce Macar haber portalı ValaszOnline’a verdiği röportajda, Orban’ın politikalarını eleştirerek onu Ukrayna’nın iç işlerine karışmakla ve özellikle 2026 Macaristan parlamento seçimleri öncesinde Ukrayna meselesini iç siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla itham etmişti.Basında çıkan haberlerde ayrıca, Zelenskiy’in Budapeşte’nin Avrupa Birliği için 'çok tehlikeli' adımlar attığını öne sürdüğü ve anketlere göre Macarların çoğunluğunun Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğini iddia ettiği aktarılmıştı. Buna karşılık Orban, ne Zelenskiy’in ne de 'Brüksel’deki bürokratların' Macar halkının ne düşündüğüne karar veremeyeceğini vurgulamış ve Macaristan’ın onayı olmadan Ukrayna’nın AB’ye katılamayacağını dile getirmişti.Daha önce Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediğini fakat son sözün Macaristan’a ait olduğunu belirtmişti. Orban, Ukrayna’nın topluluğa katılmasının Macar ekonomisini yok edeceğini savunmuştu. Ayrıca Avrupa Birliği’nin amacı Ukrayna’ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek olduğunu iddia etmiş, Kiev’i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın da bu sömürgeleştirmenin bir parçası olduğunu öne sürmüştü. Orban, Macaristan’ın AB’yi desteklediğini, ancak Ukrayna’nın hızlandırılmış Avrupa entegrasyonuna karşı olduğunu, Budapeşte’nin rızası olmadan Kiev’in asla topluluğa katılamayacağını vurgulamıştı.Macaristan'da anketMacaristan, 14 Nisan’da Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda genel bir kamuoyu yoklaması başlattı. Anketler posta yoluyla gönderiliyor. Oy pusulasında tek bir soru yer alıyor: “Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor musunuz?” Bu soruya 'evet' ya da 'hayır' cevabı verilebiliyor. Anket, Haziran ayında tamamlandıktan sonra sonuçlar Brüksel’e iletilecek. Referandumların aksine, Macaristan’da bu tür halk danışmaları için katılım eşiği gerekmiyor.
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peter szijjarto, vladimir zelenskiy, viktor orban, macaristan, ukrayna, brüksel, ab
peter szijjarto, vladimir zelenskiy, viktor orban, macaristan, ukrayna, brüksel, ab
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Zelenskiy sert bir şekilde Macaristan karşıtı propaganda yürütüyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan karşıtı propaganda kampanyasının bir parçasıdır." dedi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetini eleştiren Vladimir Zelenskiy’in, Budapeşte'nin Kiev’e askeri yardımda bulunmaması nedeniyle sert bir Macaristan karşıtı propaganda yürüttüğünü ifade etti.
Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, “Zelenskiy’in verdiği röportaj, Ukrayna’dan yıllardır maruz kaldığımız yoğun Macaristan karşıtı propaganda kampanyasının bir parçasıdır. Bu yoğun kampanyanın nedeni ise oldukça açıktır: Macaristan çatışmadan yana değildir, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz ve Macar halkının parasını bu ülkeye aktarmıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Szijjarto ayrıca, Zelenskiy’in, Ukrayna’ya para ve asker gönderecek kukla bir hükümetin Macaristan’da iktidara gelmesini arzuladığını öne sürdü.
Szijjarto, “2026’daki seçimlerde Macar halkı, çatışmayı destekleyen Ukrayna yanlısı bir hükümet mi yoksa barışı savunan, Macaristan’ı bu çatışmadan uzak tutan ulusal bir hükümet mi istediğine kendisi karar verecek.” diye konuştu.
Zelenskiy, daha önce Macar haber portalı ValaszOnline’a verdiği röportajda, Orban’ın politikalarını eleştirerek onu Ukrayna’nın iç işlerine karışmakla ve özellikle 2026 Macaristan parlamento seçimleri öncesinde Ukrayna meselesini iç siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanmakla itham etmişti.
Basında çıkan haberlerde ayrıca, Zelenskiy’in Budapeşte’nin Avrupa Birliği için 'çok tehlikeli' adımlar attığını öne sürdüğü ve anketlere göre Macarların çoğunluğunun Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğini iddia ettiği aktarılmıştı. Buna karşılık Orban, ne Zelenskiy’in ne de 'Brüksel’deki bürokratların' Macar halkının ne düşündüğüne karar veremeyeceğini vurgulamış ve Macaristan’ın onayı olmadan Ukrayna’nın AB’ye katılamayacağını dile getirmişti.
Daha önce Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediğini fakat son sözün Macaristan’a ait olduğunu belirtmişti. Orban, Ukrayna’nın topluluğa katılmasının Macar ekonomisini yok edeceğini savunmuştu.
Ayrıca Avrupa Birliği’nin amacı Ukrayna’ya yardım etmek değil, onu sömürgeleştirmek olduğunu iddia etmiş, Kiev’i çatışmayı sürdürmeye zorlamanın da bu sömürgeleştirmenin bir parçası olduğunu öne sürmüştü.
Orban, Macaristan’ın AB’yi desteklediğini, ancak Ukrayna’nın hızlandırılmış Avrupa entegrasyonuna karşı olduğunu, Budapeşte’nin rızası olmadan Kiev’in asla topluluğa katılamayacağını vurgulamıştı.
Macaristan, 14 Nisan’da Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda genel bir kamuoyu yoklaması başlattı. Anketler posta yoluyla gönderiliyor.
Oy pusulasında tek bir soru yer alıyor: “Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor musunuz?”
Bu soruya 'evet' ya da 'hayır' cevabı verilebiliyor. Anket, Haziran ayında tamamlandıktan sonra sonuçlar Brüksel’e iletilecek. Referandumların aksine, Macaristan’da bu tür halk danışmaları için katılım eşiği gerekmiyor.