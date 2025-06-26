https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/james-webb-teleskobundan-tarihi-kesif-ilk-kez-bir-dis-gezegen-goruntulendi-1097350252.html

James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi

James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi

Sputnik Türkiye

NASA’nın James Webb Teleskobu, TWA 7b adlı yeni bir dış gezegeni doğrudan görüntüleyerek uzay biliminde tarihi bir başarıya imza attı. Detaylar haberimizde!

2025-06-26T10:56+0300

2025-06-26T10:56+0300

2025-06-26T10:57+0300

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NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yine benzersiz bir gözleme imza attı. 2021 yılında fırlatılan ve şimdiye kadar uzayın derinliklerini inceleyerek birçok başarıya ulaşan teleskop, bu kez genç bir dış gezegeni doğrudan görüntüledi. Bu gelişme, gezegen sistemlerinin oluşum sürecini anlamamız açısından büyük önem taşıyor.🔭 Gözlemi yöneten bilim i̇nsanları neler dedi?Araştırmayı yürüten Fransız astrofizikçi Dr. Anne-Marie Lagrange, "Yaklaşık 6 milyon yaşında bir sistem gözlemliyoruz, bu yüzden gezegen sisteminin ilk evrelerine tanıklık ediyoruz," dedi. Bu genç yıldız sistemi, evrenin ilk zamanlarına dair önemli bilgiler sunabilir.🌠 TWA 7b: Yeni keşfedilen dış gezegenJames Webb’in gözlemlediği dış gezegen, Antlia takımyıldızında yer alan TWA 7 adlı genç bir yıldızın çevresinde bulunuyor. TWA 7b adı verilen bu yeni gezegen, Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta. CNRS’ye göre, bu gezegenin kütlesi Satürn'e yakın ve Jüpiter'den yaklaşık %30 daha hafif.🌫️ Gözlemin arkasındaki teknoloji: KoronagrafWebb’in başarısının sırrı, Orta Kızılötesi Aleti’ne yerleştirilen özel bir koronagrafta saklı. Bu teknoloji, yıldız ışığını engelleyerek çevresindeki gezegenlerin doğrudan görüntülenmesine olanak tanıyor. Böylece teleskop, daha önce hiç görüntülenemeyen gezegenleri gözlemleyebiliyor.🧠 James Webb teleskobu nedir?James Webb, NASA'nın Hubble'dan sonra geliştirdiği en güçlü uzay teleskobudur. 6,5 metrelik aynasıyla Hubble’dan 10 ila 100 kat daha hassas gözlemler yapabilen bu teleskop, özellikle kızılötesi gözlemlerde büyük bir sıçrama sağlamaktadır.🌍 Dış Gezegenler neden önemli?Dış gezegenler, Güneş Sistemi dışında bulunan yıldızların etrafında dönen gezegenlerdir. NASA şu ana kadar 5.800’den fazla dış gezegen keşfetti. Bu keşifler, evrende yaşam olasılığı ve gezegen oluşum süreçleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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