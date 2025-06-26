James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ateşkesin kırılgan ve geçici olduğunu düşünüyorum'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
NATO’nun yüzde 5 hedefi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/james-webb-teleskobundan-tarihi-kesif-ilk-kez-bir-dis-gezegen-goruntulendi-1097350252.html
James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi
James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi
Sputnik Türkiye
NASA’nın James Webb Teleskobu, TWA 7b adlı yeni bir dış gezegeni doğrudan görüntüleyerek uzay biliminde tarihi bir başarıya imza attı. Detaylar haberimizde!
2025-06-26T10:56+0300
2025-06-26T10:57+0300
yaşam
james webb
satürn
jüpiter
dünya
cnrs
nasa
bilim
uzay
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097350404_0:104:640:464_1920x0_80_0_0_c04b26de9df2b798c2510813f4371608.png
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yine benzersiz bir gözleme imza attı. 2021 yılında fırlatılan ve şimdiye kadar uzayın derinliklerini inceleyerek birçok başarıya ulaşan teleskop, bu kez genç bir dış gezegeni doğrudan görüntüledi. Bu gelişme, gezegen sistemlerinin oluşum sürecini anlamamız açısından büyük önem taşıyor.🔭 Gözlemi yöneten bilim i̇nsanları neler dedi?Araştırmayı yürüten Fransız astrofizikçi Dr. Anne-Marie Lagrange, "Yaklaşık 6 milyon yaşında bir sistem gözlemliyoruz, bu yüzden gezegen sisteminin ilk evrelerine tanıklık ediyoruz," dedi. Bu genç yıldız sistemi, evrenin ilk zamanlarına dair önemli bilgiler sunabilir.🌠 TWA 7b: Yeni keşfedilen dış gezegenJames Webb’in gözlemlediği dış gezegen, Antlia takımyıldızında yer alan TWA 7 adlı genç bir yıldızın çevresinde bulunuyor. TWA 7b adı verilen bu yeni gezegen, Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta. CNRS’ye göre, bu gezegenin kütlesi Satürn'e yakın ve Jüpiter'den yaklaşık %30 daha hafif.🌫️ Gözlemin arkasındaki teknoloji: KoronagrafWebb’in başarısının sırrı, Orta Kızılötesi Aleti’ne yerleştirilen özel bir koronagrafta saklı. Bu teknoloji, yıldız ışığını engelleyerek çevresindeki gezegenlerin doğrudan görüntülenmesine olanak tanıyor. Böylece teleskop, daha önce hiç görüntülenemeyen gezegenleri gözlemleyebiliyor.🧠 James Webb teleskobu nedir?James Webb, NASA'nın Hubble'dan sonra geliştirdiği en güçlü uzay teleskobudur. 6,5 metrelik aynasıyla Hubble’dan 10 ila 100 kat daha hassas gözlemler yapabilen bu teleskop, özellikle kızılötesi gözlemlerde büyük bir sıçrama sağlamaktadır.🌍 Dış Gezegenler neden önemli?Dış gezegenler, Güneş Sistemi dışında bulunan yıldızların etrafında dönen gezegenlerdir. NASA şu ana kadar 5.800’den fazla dış gezegen keşfetti. Bu keşifler, evrende yaşam olasılığı ve gezegen oluşum süreçleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/buyuk-tehlikeye-2-yil-kaldi-aya-carpmasi-beklenen-dev-asteroit-dunya-yorungesini-parcalayabilir-1097320435.html
satürn
jüpiter
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097350404_0:44:640:524_1920x0_80_0_0_88c6f6419aa300a08f09f30a15d09028.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
james webb teleskobu, dış gezegen keşfi, twa 7b, nasa uzay araştırmaları, antlia takımyıldızı, kızılötesi teleskop, uzay bilimi, exoplanet, cnrs keşif, james webb uzay teleskobu haberleri
james webb teleskobu, dış gezegen keşfi, twa 7b, nasa uzay araştırmaları, antlia takımyıldızı, kızılötesi teleskop, uzay bilimi, exoplanet, cnrs keşif, james webb uzay teleskobu haberleri

James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi

10:56 26.06.2025 (güncellendi: 10:57 26.06.2025)
© Fotoğraf : @NASAJames Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi
James Webb Teleskobu'ndan tarihi keşif: İlk kez bir dış gezegen görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Fotoğraf : @NASA
Abone ol
NASA’nın 10 milyar dolarlık James Webb Teleskobu, Güneş Sistemi dışındaki genç bir gezegeni doğrudan görüntüleyerek bilim dünyasını büyüledi.
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), yine benzersiz bir gözleme imza attı. 2021 yılında fırlatılan ve şimdiye kadar uzayın derinliklerini inceleyerek birçok başarıya ulaşan teleskop, bu kez genç bir dış gezegeni doğrudan görüntüledi. Bu gelişme, gezegen sistemlerinin oluşum sürecini anlamamız açısından büyük önem taşıyor.

🔭 Gözlemi yöneten bilim i̇nsanları neler dedi?

Araştırmayı yürüten Fransız astrofizikçi Dr. Anne-Marie Lagrange, "Yaklaşık 6 milyon yaşında bir sistem gözlemliyoruz, bu yüzden gezegen sisteminin ilk evrelerine tanıklık ediyoruz," dedi. Bu genç yıldız sistemi, evrenin ilk zamanlarına dair önemli bilgiler sunabilir.

🌠 TWA 7b: Yeni keşfedilen dış gezegen

James Webb’in gözlemlediği dış gezegen, Antlia takımyıldızında yer alan TWA 7 adlı genç bir yıldızın çevresinde bulunuyor. TWA 7b adı verilen bu yeni gezegen, Dünya’dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıkta. CNRS’ye göre, bu gezegenin kütlesi Satürn'e yakın ve Jüpiter'den yaklaşık %30 daha hafif.

🌫️ Gözlemin arkasındaki teknoloji: Koronagraf

Webb’in başarısının sırrı, Orta Kızılötesi Aleti’ne yerleştirilen özel bir koronagrafta saklı. Bu teknoloji, yıldız ışığını engelleyerek çevresindeki gezegenlerin doğrudan görüntülenmesine olanak tanıyor. Böylece teleskop, daha önce hiç görüntülenemeyen gezegenleri gözlemleyebiliyor.

🧠 James Webb teleskobu nedir?

James Webb, NASA'nın Hubble'dan sonra geliştirdiği en güçlü uzay teleskobudur. 6,5 metrelik aynasıyla Hubble’dan 10 ila 100 kat daha hassas gözlemler yapabilen bu teleskop, özellikle kızılötesi gözlemlerde büyük bir sıçrama sağlamaktadır.

🌍 Dış Gezegenler neden önemli?

Dış gezegenler, Güneş Sistemi dışında bulunan yıldızların etrafında dönen gezegenlerdir. NASA şu ana kadar 5.800’den fazla dış gezegen keşfetti. Bu keşifler, evrende yaşam olasılığı ve gezegen oluşum süreçleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
YAŞAM
Büyük tehlikeye 2 yıl kaldı: 'Ay’a çarpması beklenen dev asteroit, Dünya yörüngesini parçalayabilir'
Dün, 13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала