https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/buyuk-tehlikeye-2-yil-kaldi-aya-carpmasi-beklenen-dev-asteroit-dunya-yorungesini-parcalayabilir-1097320435.html

Büyük tehlikeye 2 yıl kaldı: 'Ay’a çarpması beklenen dev asteroit, Dünya yörüngesini parçalayabilir'

Büyük tehlikeye 2 yıl kaldı: 'Ay’a çarpması beklenen dev asteroit, Dünya yörüngesini parçalayabilir'

Sputnik Türkiye

Asteroid 2024 YR4 may hit the Moon in 2032. Scientists warn the impact could send shrapnel toward Earth, threatening orbiting satellites and global communications.

2025-06-25T13:58+0300

2025-06-25T13:58+0300

2025-06-25T13:59+0300

yaşam

ay

aralık

dünya

nasa

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

abd

bilim

bilim insanları

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093443609_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_7dbf4ba1bb8035973a7561cc169bf1f5.jpg

2024 yılı Aralık ayında keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroidin, ilk tahminlere göre 2032 yılında Dünya’ya çarpabileceği öngörülüyordu. Ancak son gözlemler, bu devasa uzay kayasının Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimalinin neredeyse sıfıra indiğini ortaya koydu.Ay’a çarpma i̇htimali yüzde 4.3’e yükseldiDünya kurtulmuş olsa da, tehlike bitti demek mümkün değil. Western Ontario Üniversitesi’nden Paul Wiegert ve ekibinin verilerine göre, asteroidin Ay’a çarpma olasılığı yüzde 4.3’e çıktı. Bu da Dünya’nın yörüngesindeki uydular için ciddi bir risk anlamına geliyor.Ay’daki patlama, uydu katliamına yol açabilirWiegert’in ekibi, asteroidin Ay’a çarpması durumunda yaklaşık 1 kilometre çapında bir krater oluşturacağını ve bu çarpmanın son 5000 yılın en büyük Ay çarpışması olacağını belirtiyor. Çarpma anında ortaya çıkacak parçacık bulutu, Dünya’nın yerçekimi etkisiyle yön değiştirerek yörüngedeki uydulara çarpabilir.Uydulara günler i̇çinde yıllarca hasarBilim insanlarının yaptığı simülasyonlar, uyduların yıllar sürecek kadar çarpışma etkisini sadece birkaç gün içinde yaşayabileceğini gösteriyor. Bu durum, iletişim sistemleri, hava tahminleri ve askeri gözlem gibi kritik teknolojileri etkileyebilir.Küçük hasar, büyük sorun demekUniversity of Kent’ten Mark Burchell’a göre, parçacıklar bir uydunun antenine, sensörüne ya da soğutma sistemine denk gelirse, küçük bir hasar bile uydunun işlevini kaybetmesine yol açabilir. “Uydulara müdahale edilemez, bu nedenle küçük bir arıza bile büyük bir sorundur,” diyor Burchell.Asteroitlere sadece Dünya i̇çin değil, Ay i̇çin de müdahale gerekebilirWiegert, bu sonuçların uzay ajanslarını sadece Dünya’ya çarpacak değil, Ay’a yönelen asteroidleri de önlemeyi düşünmeye teşvik etmesi gerektiğini söylüyor. NASA ise bu konuda yorum yapmanın henüz erken olduğunu, ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.2028'de Gözlem Fırsatı2024 YR4, 2028 yılında teleskoplarla tekrar gözlemlenebilecek. Bu da bilim insanlarına asteroidin yörüngesini daha net belirleme şansı sunacak. Eğer Ay’a çarpma ihtimali artarsa, müdahale için yalnızca dört yıl kalacak.1. Asteroid 2024 YR4 Dünya’ya çarpacak mı?Hayır, son tahminlere göre Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimali kalmadı.2. Asteroid Ay’a çarparsa ne olur?Ay’a çarpması halinde büyük miktarda enkaz uzaya saçılabilir ve bu parçacıklar Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebilir.3. Bu durum uydular için ne kadar tehlikeli?Yapılan simülasyonlar, birkaç gün içinde yıllar sürecek kadar çarpışma etkisinin yaşanabileceğini gösteriyor.4. Çarpmanın iletişim sistemlerine etkisi olur mu?Evet, özellikle haberleşme ve gözlem uyduları zarar görebilir.5. Asteroidin yörüngesi nasıl izleniyor?Asteroid teleskoplar yardımıyla izleniyor ve 2028 yılında tekrar gözlem şansı doğacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html

ay

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, aralık, dünya, nasa, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, abd, bilim, bilim insanları, bilim insanı