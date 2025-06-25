Büyük tehlikeye 2 yıl kaldı: 'Ay’a çarpması beklenen dev asteroit, Dünya yörüngesini parçalayabilir'
13:58 25.06.2025 (güncellendi: 13:59 25.06.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, 2032 yılında Ay’a çarpma ihtimali artan asteroid 2024 YR4’ün, Dünya yörüngesindeki uydular için büyük risk oluşturabileceğini açıkladı. Asteroit çarpması sonrası oluşabilecek enkaz bulutu, onlarca yıllık uydu çarpışma yoğunluğunu sadece birkaç günde yaşatabilir.
2024 yılı Aralık ayında keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroidin, ilk tahminlere göre 2032 yılında Dünya’ya çarpabileceği öngörülüyordu. Ancak son gözlemler, bu devasa uzay kayasının Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimalinin neredeyse sıfıra indiğini ortaya koydu.
Ay’a çarpma i̇htimali yüzde 4.3’e yükseldi
Dünya kurtulmuş olsa da, tehlike bitti demek mümkün değil. Western Ontario Üniversitesi’nden Paul Wiegert ve ekibinin verilerine göre, asteroidin Ay’a çarpma olasılığı yüzde 4.3’e çıktı. Bu da Dünya’nın yörüngesindeki uydular için ciddi bir risk anlamına geliyor.
Ay’daki patlama, uydu katliamına yol açabilir
Wiegert’in ekibi, asteroidin Ay’a çarpması durumunda yaklaşık 1 kilometre çapında bir krater oluşturacağını ve bu çarpmanın son 5000 yılın en büyük Ay çarpışması olacağını belirtiyor. Çarpma anında ortaya çıkacak parçacık bulutu, Dünya’nın yerçekimi etkisiyle yön değiştirerek yörüngedeki uydulara çarpabilir.
Uydulara günler i̇çinde yıllarca hasar
Bilim insanlarının yaptığı simülasyonlar, uyduların yıllar sürecek kadar çarpışma etkisini sadece birkaç gün içinde yaşayabileceğini gösteriyor. Bu durum, iletişim sistemleri, hava tahminleri ve askeri gözlem gibi kritik teknolojileri etkileyebilir.
Küçük hasar, büyük sorun demek
University of Kent’ten Mark Burchell’a göre, parçacıklar bir uydunun antenine, sensörüne ya da soğutma sistemine denk gelirse, küçük bir hasar bile uydunun işlevini kaybetmesine yol açabilir. “Uydulara müdahale edilemez, bu nedenle küçük bir arıza bile büyük bir sorundur,” diyor Burchell.
Asteroitlere sadece Dünya i̇çin değil, Ay i̇çin de müdahale gerekebilir
Wiegert, bu sonuçların uzay ajanslarını sadece Dünya’ya çarpacak değil, Ay’a yönelen asteroidleri de önlemeyi düşünmeye teşvik etmesi gerektiğini söylüyor. NASA ise bu konuda yorum yapmanın henüz erken olduğunu, ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
2028'de Gözlem Fırsatı
2024 YR4, 2028 yılında teleskoplarla tekrar gözlemlenebilecek. Bu da bilim insanlarına asteroidin yörüngesini daha net belirleme şansı sunacak. Eğer Ay’a çarpma ihtimali artarsa, müdahale için yalnızca dört yıl kalacak.
1. Asteroid 2024 YR4 Dünya’ya çarpacak mı?
Hayır, son tahminlere göre Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimali kalmadı.
Hayır, son tahminlere göre Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimali kalmadı.
2. Asteroid Ay’a çarparsa ne olur?
Ay’a çarpması halinde büyük miktarda enkaz uzaya saçılabilir ve bu parçacıklar Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebilir.
Ay’a çarpması halinde büyük miktarda enkaz uzaya saçılabilir ve bu parçacıklar Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebilir.
3. Bu durum uydular için ne kadar tehlikeli?
Yapılan simülasyonlar, birkaç gün içinde yıllar sürecek kadar çarpışma etkisinin yaşanabileceğini gösteriyor.
Yapılan simülasyonlar, birkaç gün içinde yıllar sürecek kadar çarpışma etkisinin yaşanabileceğini gösteriyor.
4. Çarpmanın iletişim sistemlerine etkisi olur mu?
Evet, özellikle haberleşme ve gözlem uyduları zarar görebilir.
Evet, özellikle haberleşme ve gözlem uyduları zarar görebilir.
5. Asteroidin yörüngesi nasıl izleniyor?
Asteroid teleskoplar yardımıyla izleniyor ve 2028 yılında tekrar gözlem şansı doğacak.
Asteroid teleskoplar yardımıyla izleniyor ve 2028 yılında tekrar gözlem şansı doğacak.