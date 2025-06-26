https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbulda-toplu-tasimaya-yuzde-2129luk-zam-teklifi-1097353248.html

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 21.29'luk zam teklifi

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 21.29'luk zam teklifi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 21.29'luk zam teklif edildi. Teklif UKOME toplantısında reddedildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T11:44+0300

2025-06-26T11:44+0300

2025-06-26T11:49+0300

türki̇ye

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

toplu taşıma

taksi

indi bindi

otobüs bileti

marmaray

vapur

minibüs

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçları, taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21.29'luk zam yapılmasını istedi. UKOME toplantısında masaya gelen zam teklifiyle birlikte tam biletin 27 liradan 32.75 liraya çıkarılmasını istenirken, taksimetre açılış ücretinin de 42 liradan 50.94 liraya yükseltilmesi istendi. Zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı. Toplu taşımaya yüzde 21.29 zam teklif edildiUlaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi.Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi.Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30,32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31,54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32,75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33,96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36,39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19,41 liraya çıkması istendi.Okul servis ücretlerinin de artırılması istendiOkul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.Taksiciler yüzde 30 zam istediİstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu ise yüzde 21.29 zam teklifinin az olduğunu belirterek, "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz." dedi.Bakanlık: Zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruzUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi.UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti. Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.Zam teklifi reddedildiKonuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.İstanbulkart ücretleri ne kadar?Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretlerinde yapılan düzenleme şu şekilde olmuştu:Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye,Öğrenci bileti: 9,76 TL’den 13,18 TL’ye,İndirimli 2 tarifesi: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye yükseldi.Ayrıca Marmaray elektronik bilet fiyatları da aynı oranda artırıldı. Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL’ye çıktı.Taksi ücretleri ne kadar olmuştu?Taksilerde taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 42 TL’ye yükselirken, sarı taksilerde kilometre başına ücret 20 TL’den 28 TL’ye çıktı.Okul servisleri: En kısa mesafe ücreti 1931,40 TL’den 2605 TL’ye,Personel servisleri: 1004 TL’den 1355 TL’ye çıkarıldı.

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