https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html

İstanbul'da abonman ücretleri zamlandı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar 2025? Tam aylık akbil kaç TL?

İstanbul'da abonman ücretleri zamlandı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar 2025? Tam aylık akbil kaç TL?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye, öğrenci bileti 9,76 TL'den 13,18 TL'ye yükselirken, aylık tam... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T14:52+0300

2025-01-15T14:52+0300

2025-01-15T14:52+0300

ekonomi

toplu taşıma

öğrenci akbili

öğrenci aylık akbil

abonman ücretleri

metrobüs

otobüs

iett

aylık akbil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/15/1060201533_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_87c313d780b4b482b982a3ef91fe8381.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edilerek 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylandı.İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretlerinde yapılan düzenleme şu şekilde:Ayrıca Marmaray elektronik bilet fiyatları da aynı oranda artırıldı. Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL’ye çıktı.Aylık abonman ücretlerine zam: Öğrenci ve tam aylık kaç TL?Aylık mavi kart abonman ücretleri de zamdan nasibini aldı:Bu artışla birlikte özellikle düzenli kullanıcıların ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi.Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den 40,08 TL’ye çıkarılırken minibüs ücretlerinde de benzer bir düzenleme yapıldı:Taksi ücretleri de ZamlandıTaksilerde taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 42 TL’ye yükselirken, sarı taksilerde kilometre başına ücret 20 TL’den 28 TL’ye çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-konut-projesinin-sartlari-netlesiyor-uzmani-acikladi-konut-kredisi-faiz-oranlari-ne-olacak-1092696287.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toplu taşıma zam, iett zam, iett, abonman ne kadar 2025, akbil ücreti 2025, iett zam 2025, istanbul toplu taşıma zam, aylık abonman ücreti 2025, aylık akbil ücreti 2025, abonman ücreti 2025, öğrenci abonman ne kadar 2025, aylık akbil ne kadar 2025, ulaşım zammı, istanbulkart toplu taşıma zam 2025, istanbul kart, ukome, iett ücret tarifesi, aylık akbil ücreti, aylık akbil, ibb zam, zam son dakika, aylık akbil fiyatları, abonman ücretleri 2025