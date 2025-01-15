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İstanbul'da abonman ücretleri zamlandı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar 2025? Tam aylık akbil kaç TL?
İstanbul'da abonman ücretleri zamlandı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar 2025? Tam aylık akbil kaç TL?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye, öğrenci bileti 9,76 TL'den 13,18 TL'ye yükselirken, aylık tam... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:52+0300
2025-01-15T14:52+0300
ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edilerek 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylandı.İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretlerinde yapılan düzenleme şu şekilde:Ayrıca Marmaray elektronik bilet fiyatları da aynı oranda artırıldı. Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL’ye çıktı.Aylık abonman ücretlerine zam: Öğrenci ve tam aylık kaç TL?Aylık mavi kart abonman ücretleri de zamdan nasibini aldı:Bu artışla birlikte özellikle düzenli kullanıcıların ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi.Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den 40,08 TL’ye çıkarılırken minibüs ücretlerinde de benzer bir düzenleme yapıldı:Taksi ücretleri de ZamlandıTaksilerde taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 42 TL’ye yükselirken, sarı taksilerde kilometre başına ücret 20 TL’den 28 TL’ye çıktı.
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İstanbul'da abonman ücretleri zamlandı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar 2025? Tam aylık akbil kaç TL?

14:52 15.01.2025
© AAİstanbulkart
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye, öğrenci bileti 9,76 TL'den 13,18 TL'ye yükselirken, aylık tam mavi kart ücreti 1570 TL'den 2120 TL'ye çıktı. Toplu taşımaya zam kararı sonrası öğrenci - tam aylık abonman ücretleri araştırılıyor. Peki, öğrenci akbil aylık ücreti ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edilerek 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylandı.

İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu?

Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretlerinde yapılan düzenleme şu şekilde:
Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye,
Öğrenci bileti: 9,76 TL’den 13,18 TL’ye,
İndirimli 2 tarifesi: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye yükseldi.
Ayrıca Marmaray elektronik bilet fiyatları da aynı oranda artırıldı. Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL’ye çıktı.

Aylık abonman ücretlerine zam: Öğrenci ve tam aylık kaç TL?

Aylık mavi kart abonman ücretleri de zamdan nasibini aldı:
Tam abonman: 1570 TL’den 2120 TL’ye,
Öğrenci abonman: 282 TL’den 381 TL’ye yükseldi.
Bu artışla birlikte özellikle düzenli kullanıcıların ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi.
Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den 40,08 TL’ye çıkarılırken minibüs ücretlerinde de benzer bir düzenleme yapıldı:
En kısa mesafe (4 km’ye kadar): 18 TL’den 25 TL’ye,
Öğrenci ücreti: 12 TL’den 16 TL’ye yükseltildi.

Taksi ücretleri de Zamlandı

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 42 TL’ye yükselirken, sarı taksilerde kilometre başına ücret 20 TL’den 28 TL’ye çıktı.
Okul servisleri: En kısa mesafe ücreti 1931,40 TL’den 2605 TL’ye,
Personel servisleri: 1004 TL’den 1355 TL’ye çıkarıldı.
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