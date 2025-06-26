https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/eyupspor-duyurdu-caner-erkin-takimdan-ayrildi-1097371179.html
Eyüpspor duyurdu: Caner Erkin takımdan ayrıldı
Eyüpspor duyurdu: Caner Erkin takımdan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 36... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T20:42+0300
2025-06-26T20:42+0300
2025-06-26T20:42+0300
spor
caner erkin
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tarihi maç
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türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Eyüpspor, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı.Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlamıştı. Kulüp deneyimli futbolcuya sosyal medya hesabından teşekkür ederken oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.
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caner erkin, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
caner erkin, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Eyüpspor duyurdu: Caner Erkin takımdan ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.
Eyüpspor, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlamıştı. Kulüp deneyimli futbolcuya sosyal medya hesabından teşekkür ederken oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.