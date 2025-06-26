https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cristiano-ronaldonun-yeni-sezonda-forma-giyecegi-takim-belli-oldu-1097365100.html
Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T16:18+0300
2025-06-26T16:18+0300
2025-06-26T16:27+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
el nassr
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Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım resmen belli oldu.Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la kontratı bu ayın sonunda bitecek Ronaldo yeni sözleşmeye imzayı attı.Ronaldo hangi takımlarda oynadı?1. Sporting CP (Portekiz) – 2002–20032. Manchester United (İngiltere) – 2003–20093. Real Madrid (İspanya) – 2009–20184. Juventus (İtalya) – 2018–20215. Manchester United (İngiltere) – 2021–20226. Al Nassr (Suudi Arabistan) – 2023–günümüz
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Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
16:18 26.06.2025 (güncellendi: 16:27 26.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım resmen belli oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la kontratı bu ayın sonunda bitecek Ronaldo yeni sözleşmeye imzayı attı.
Ronaldo hangi takımlarda oynadı?
1. Sporting CP (Portekiz) – 2002–2003
2. Manchester United (İngiltere) – 2003–2009
3. Real Madrid (İspanya) – 2009–2018
4. Juventus (İtalya) – 2018–2021
5. Manchester United (İngiltere) – 2021–2022
6. Al Nassr (Suudi Arabistan) – 2023–günümüz