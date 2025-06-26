https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/besiktasin-yeni-sol-beki-belli-oldu-david-jurasek-istanbula-geliyor-1097373419.html
Beşiktaş'ın yeni sol beki belli oldu: David Jurasek İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni sol beki belli oldu: David Jurasek İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılışı sonrası sol bek arayışını Jurasek transferiyle sonlandırdı. 24 yaşındaki Çekyalı milli oyuncu, kiralık ve satın alma... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T22:59+0300
2025-06-26T22:59+0300
2025-06-26T22:59+0300
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Beşiktaş, Benfica’dan Çekyalı sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlı ekip, sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı. Kara Kartal, Arthur Masuaku'yla yollarını ayırmasının ardından, Benfica forması giyen Çekyalı David Jurasek'le anlaşmaya vardı.Transferin kiralık olarak gerçekleştiği, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki sol bekin hafta sonu İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.David Jurasek kimdir?Geçen sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren Jurasek, Bundesliga’da 22 maça çıkıp 3 asist yaptı. Çekya Milli Takımı formasıyla da 12 kez sahaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Futbol kariyerine Zbrojovka Brno altyapısında başlayan Jurasek, daha sonra SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag gibi kulüplerde forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/transferde-hareketli-gunler-fenerbahceden-son-hamlesi-besiktas-italyada-arayista-galatasaraya-1097103033.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını, transfer, transfermarkt
Beşiktaş'ın yeni sol beki belli oldu: David Jurasek İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılışı sonrası sol bek arayışını Jurasek transferiyle sonlandırdı. 24 yaşındaki Çekyalı milli oyuncu, kiralık ve satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a geliyor.
Beşiktaş, Benfica’dan Çekyalı sol bek David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlı ekip, sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı. Kara Kartal, Arthur Masuaku'yla yollarını ayırmasının ardından, Benfica forması giyen Çekyalı David Jurasek'le anlaşmaya vardı.
Transferin kiralık olarak gerçekleştiği, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki sol bekin hafta sonu İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Geçen sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren Jurasek, Bundesliga’da 22 maça çıkıp 3 asist yaptı. Çekya Milli Takımı formasıyla da 12 kez sahaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Futbol kariyerine Zbrojovka Brno altyapısında başlayan Jurasek, daha sonra SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag gibi kulüplerde forma giydi.