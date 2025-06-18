https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/transferde-hareketli-gunler-fenerbahceden-son-hamlesi-besiktas-italyada-arayista-galatasaraya-1097103033.html
Transferde hareketli günler: Fenerbahçe'den Son hamlesi, Beşiktaş İtalya'da arayışta, Galatasaray'a Osimhen takası
Transferde hareketli günler: Fenerbahçe'den Son hamlesi, Beşiktaş İtalya'da arayışta, Galatasaray'a Osimhen takası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Tottenham’dan Son Heung-min’i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Spezia’dan Esposito’ya 8 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Szymanski için Lazio, Napoli ve Fiorentina yarışta.
2025-06-18T07:46+0300
2025-06-18T07:46+0300
2025-06-18T07:46+0300
spor
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galatasaray
fenerbahçe
son heung-min
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transfer
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Transfer sezonun hızlı başlayan Süper Lig takımlarından kulis haberleri gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin yıldız ismi Sebastian Szymanski’ye İtalya’dan yoğun ilgi var. TRT Spor’un haberine göre Lazio, Napoli ve Fiorentina, 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun transferi için devrede. Fenerbahçe’nin beklentisi ise 20 milyon euro civarında.Beşiktaş’tan İtalya’ya çıkarma: Hedef Salvatore EspositoBeşiktaş, Napoli’nin orta sahası Zambo Anguissa’nın ardından Spezia forması giyen Salvatore Esposito’yu listesine aldı. La Nazione gazetesine göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Esposito’nun Serie A’da kalmak istediği, ancak cazip bir teklif gelirse Beşiktaş’ı değerlendireceği ifade edildi.Fenerbahçe'de gündem Son Heung-minSarı-lacivertliler, Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min ile ilgileniyor. Mourinho’nun da kadrosunda görmek istediği Son için İngiliz ekibi 30 milyon euro bonservis talep ediyor. The Times’a göre Tottenham, sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.Galatasaray'ın eski yıldızı Osimhen'e dev takas önerisiGeçen sezon Galatasaray formasıyla rekorlar kıran Victor Osimhen için Liverpool'dan çarpıcı bir hamle geldi. TeamTALK’ın haberine göre Liverpool, Napoli’ye Osimhen karşılığında Darwin Nunez ve Federico Chiesa’yı önerdi. Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon euro.Kyle Walker Fenerbahçe’ye değil Everton’a gidiyorFenerbahçe, sağ bek için Kyle Walker’ı transfer etmeyi planlıyordu. Mourinho’nun isteğiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, oyuncu ve Manchester City ile görüşmelere başlamıştı. Ancak The Sun’a göre Walker, Everton’ın 1 yıllık teklifini kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/basketbol-super-ligi-play-off-final-serisi-basladi-fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-94-76-1097098816.html
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fenerbahçe transfer haberleri, beşiktaş salvatore esposito, szymanski transfer, son heung min fenerbahçe, galatasaray osimhen, kyle walker everton, berkan kutlu kocaelispor, mourinho transfer hedefi, süper lig transfer gündemi
fenerbahçe transfer haberleri, beşiktaş salvatore esposito, szymanski transfer, son heung min fenerbahçe, galatasaray osimhen, kyle walker everton, berkan kutlu kocaelispor, mourinho transfer hedefi, süper lig transfer gündemi
Transferde hareketli günler: Fenerbahçe'den Son hamlesi, Beşiktaş İtalya'da arayışta, Galatasaray'a Osimhen takası
Süper Lig ekipleri transfer sezonuna hızlı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını güçlendirmek için Avrupa'nın önemli liglerinden oyuncularla temas halinde. Kim kiminle ilgileniyor işte detaylar.
Transfer sezonun hızlı başlayan Süper Lig takımlarından kulis haberleri gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin yıldız ismi Sebastian Szymanski’ye İtalya’dan yoğun ilgi var. TRT Spor’un haberine göre Lazio, Napoli ve Fiorentina, 26 yaşındaki Polonyalı futbolcunun transferi için devrede. Fenerbahçe’nin beklentisi ise 20 milyon euro civarında.
Beşiktaş’tan İtalya’ya çıkarma: Hedef Salvatore Esposito
Beşiktaş, Napoli’nin orta sahası Zambo Anguissa’nın ardından Spezia forması giyen Salvatore Esposito’yu listesine aldı. La Nazione gazetesine göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Esposito’nun Serie A’da kalmak istediği, ancak cazip bir teklif gelirse Beşiktaş’ı değerlendireceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de gündem Son Heung-min
Sarı-lacivertliler, Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min ile ilgileniyor. Mourinho’nun da kadrosunda görmek istediği Son için İngiliz ekibi 30 milyon euro bonservis talep ediyor. The Times’a göre Tottenham, sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Osimhen'e dev takas önerisi
Geçen sezon Galatasaray formasıyla rekorlar kıran Victor Osimhen için Liverpool'dan çarpıcı bir hamle geldi. TeamTALK’ın haberine göre Liverpool, Napoli’ye Osimhen karşılığında Darwin Nunez ve Federico Chiesa’yı önerdi. Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon euro.
Kyle Walker Fenerbahçe’ye değil Everton’a gidiyor
Fenerbahçe, sağ bek için Kyle Walker’ı transfer etmeyi planlıyordu. Mourinho’nun isteğiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, oyuncu ve Manchester City ile görüşmelere başlamıştı. Ancak The Sun’a göre Walker, Everton’ın 1 yıllık teklifini kabul etti.