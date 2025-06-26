https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aciklama-geldi-en-dusuk-emekli-maasi-17-bin-lira-mi-olacak-1097341473.html

Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira mı olacak?

Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira mı olacak?

Sputnik Türkiye

AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme hazırlanıyor. Mevcut maaş 14.469 TL... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T07:32+0300

2025-06-26T07:32+0300

2025-06-26T07:32+0300

yaşam

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

emekli

emekli maaşı

kök maaş

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emeklinin en düşük maaşı aldığını belirterek bu konuda yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaş aldığının farkındayız. buna dair çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.Kök maaşı düşük olanlara yasal düzenleme geliyorMevcut sistemde kök maaşı 14.469 TL'nin altında olan emekli aylıkları bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak yasal bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında yapılacak artıştan bazı emekliler yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için düzenleme hazırlıyor.Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerindeTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranını açıklayacak. İlk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak belirlenmişti. Haziran verisiyle birlikte oranın yüzde 16-17 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük emekli maaşının da yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.Zam sonrası teklif Meclis’e sunulacakYapılacak artışın ardından düzenlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Teklifin Temmuz ayı içinde TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/otv-duzenlemesi-meclis-komisyonundan-gecti-yeni-otv-sistemi-nasil-olacak-1097338799.html

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