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Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira mı olacak?
Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira mı olacak?
Sputnik Türkiye
AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme hazırlanıyor. Mevcut maaş 14.469 TL... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T07:32+0300
2025-06-26T07:32+0300
yaşam
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
emekli
emekli maaşı
kök maaş
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emeklinin en düşük maaşı aldığını belirterek bu konuda yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaş aldığının farkındayız. buna dair çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.Kök maaşı düşük olanlara yasal düzenleme geliyorMevcut sistemde kök maaşı 14.469 TL'nin altında olan emekli aylıkları bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak yasal bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında yapılacak artıştan bazı emekliler yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için düzenleme hazırlıyor.Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerindeTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranını açıklayacak. İlk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak belirlenmişti. Haziran verisiyle birlikte oranın yüzde 16-17 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük emekli maaşının da yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.Zam sonrası teklif Meclis’e sunulacakYapılacak artışın ardından düzenlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Teklifin Temmuz ayı içinde TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
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en düşük emekli maaşı 2025, emekli zammı temmuz, 17 bin lira emekli maaşı, kök maaş düzenlemesi, ak parti emekli maaşı açıklaması, temmuz emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon zammı 2025, emekli maaşı son durum
en düşük emekli maaşı 2025, emekli zammı temmuz, 17 bin lira emekli maaşı, kök maaş düzenlemesi, ak parti emekli maaşı açıklaması, temmuz emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon zammı 2025, emekli maaşı son durum

Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira mı olacak?

07:32 26.06.2025
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA
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AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme hazırlanıyor. Mevcut maaş 14.469 TL seviyesindeyken, Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın 17 bin TL'ye çıkması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emeklinin en düşük maaşı aldığını belirterek bu konuda yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaş aldığının farkındayız. buna dair çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Kök maaşı düşük olanlara yasal düzenleme geliyor

Mevcut sistemde kök maaşı 14.469 TL'nin altında olan emekli aylıkları bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak yasal bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında yapılacak artıştan bazı emekliler yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için düzenleme hazırlıyor.

Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranını açıklayacak. İlk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak belirlenmişti. Haziran verisiyle birlikte oranın yüzde 16-17 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük emekli maaşının da yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

Zam sonrası teklif Meclis’e sunulacak

Yapılacak artışın ardından düzenlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Teklifin Temmuz ayı içinde TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
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