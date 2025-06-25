https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/otv-duzenlemesi-meclis-komisyonundan-gecti-yeni-otv-sistemi-nasil-olacak-1097338799.html

ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti: Yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?

ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti: Yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kabul edildi. Yapılan değişiklikle birlikte özellikle arazi taşıtları ve... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T23:41+0300

2025-06-25T23:41+0300

2025-06-25T23:41+0300

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Yeni ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Düzenlemeye göre, arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Ayrıca, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı da yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltildi.Yeni düzenlemenin, lüks segmentteki araç satışlarını ve elektrikli araç pazarını doğrudan etkilemesinin beklendiği ifade edildi. Yasa teklifinin ise kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığı belirtildi.

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