https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/otv-duzenlemesi-meclis-komisyonundan-gecti-yeni-otv-sistemi-nasil-olacak-1097338799.html
ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti: Yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?
ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti: Yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kabul edildi. Yapılan değişiklikle birlikte özellikle arazi taşıtları ve... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:41+0300
2025-06-25T23:41+0300
2025-06-25T23:41+0300
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askeri arazi
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Yeni ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Düzenlemeye göre, arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Ayrıca, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı da yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltildi.Yeni düzenlemenin, lüks segmentteki araç satışlarını ve elektrikli araç pazarını doğrudan etkilemesinin beklendiği ifade edildi. Yasa teklifinin ise kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tbmmye-otv-teklifi-sunuldu-otomobillerin-otv-matrahi-degisecek-mi-1097069339.html
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti, arazi, arazi araçları, askeri arazi, arazi satışı, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, spor araba
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti, arazi, arazi araçları, askeri arazi, arazi satışı, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, spor araba
ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti: Yeni ÖTV sistemi nasıl olacak?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kabul edildi. Yapılan değişiklikle birlikte özellikle arazi taşıtları ve motorlu araçlar üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde artırıldı.
Yeni ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Düzenlemeye göre, arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Ayrıca, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı da yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltildi.
Yeni düzenlemenin, lüks segmentteki araç satışlarını ve elektrikli araç pazarını doğrudan etkilemesinin beklendiği ifade edildi. Yasa teklifinin ise kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığı belirtildi.