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Z kuşağının çalışma talepleri belli oldu: 100 bin TL maaş, uyku odası ve 4 günlük mesai
Z kuşağının çalışma talepleri belli oldu: 100 bin TL maaş, uyku odası ve 4 günlük mesai
Sputnik Türkiye
Z kuşağı, iş hayatında sadece maaş değil; konfor, özgürlük ve iş-yaşam dengesi de talep ediyor. Uyku odası, oyun alanı ve atıştırmalık masası gibi taleplerin... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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çalışma izni
fazla çalışma
çalışma süresi
çalışma saatleri
mesai
maaş
brüt maaş
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Z kuşağı olarak adlandırılan 1997-2012 doğumlu gençler, iş dünyasında köklü bir değişimin habercisi oluyor. Artık yalnızca yüksek maaş değil; psikolojik konfor, esnek çalışma saatleri ve yaratıcı ofis imkanları da istiyorlar.Uyku odası ve oyun alanı talebiYeni nesil çalışanlar, ofis ortamlarında klasik masabaşı düzenin ötesine geçilmesini bekliyor. Gündüz uykusu için özel olarak tasarlanmış uyku odaları, rahatlatıcı müziklerin çaldığı dinlenme alanları ve stres atabilecekleri oyun köşeleri, talepler listesinde üst sıralarda yer alıyor.Haftada 4 gün çalışma ve 80-100 bin TL maaşZ kuşağı, haftada 5 gün çalışma fikrine sıcak bakmıyor. Haftada 4 gün mesai, geri kalan zamanlarda ise kişisel gelişim ya da sosyal etkinliklerle ilgilenmek istiyor. Bu konforlu düzenin karşılığında bekledikleri maaş ise 80-100 bin TL aralığında. Bu talep, işverenlerin ücret politikalarını da yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.İşverenler ne diyor?Bazı işverenler, bu talepleri gerçekçi bulmazken; dijital, yaratıcı ve teknoloji tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, genç yetenekleri çekebilmek adına bu beklentileri karşılamaya hazır olduklarını belirtiyor.Uzman yorumu: 'Yeni nesil sadakat değil, anlam arıyor'İK uzmanları, Z kuşağının işyerine olan sadakatinin klasik ölçütlerle değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu nesil, kendini değerli hissetmek, fikirlerine önem verilmesini istemek ve çalıştığı işin toplumsal anlamı olmasını bekliyor.
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çalışma, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri, mesai, maaş, brüt maaş, net maaş, z kuşağı, z kuşağı
çalışma, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri, mesai, maaş, brüt maaş, net maaş, z kuşağı, z kuşağı

Z kuşağının çalışma talepleri belli oldu: 100 bin TL maaş, uyku odası ve 4 günlük mesai

12:31 25.06.2025 (güncellendi: 12:38 25.06.2025)
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 GEN Z'ler X kuşağı hakkında ne diyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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Z kuşağı, iş hayatında sadece maaş değil; konfor, özgürlük ve iş-yaşam dengesi de talep ediyor. Uyku odası, oyun alanı ve atıştırmalık masası gibi taleplerin yanı sıra, 80-100 bin TL maaş ve haftada 4 gün mesai isteği dikkat çekiyor.
Z kuşağı olarak adlandırılan 1997-2012 doğumlu gençler, iş dünyasında köklü bir değişimin habercisi oluyor. Artık yalnızca yüksek maaş değil; psikolojik konfor, esnek çalışma saatleri ve yaratıcı ofis imkanları da istiyorlar.

Uyku odası ve oyun alanı talebi

Yeni nesil çalışanlar, ofis ortamlarında klasik masabaşı düzenin ötesine geçilmesini bekliyor. Gündüz uykusu için özel olarak tasarlanmış uyku odaları, rahatlatıcı müziklerin çaldığı dinlenme alanları ve stres atabilecekleri oyun köşeleri, talepler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Haftada 4 gün çalışma ve 80-100 bin TL maaş

Z kuşağı, haftada 5 gün çalışma fikrine sıcak bakmıyor. Haftada 4 gün mesai, geri kalan zamanlarda ise kişisel gelişim ya da sosyal etkinliklerle ilgilenmek istiyor. Bu konforlu düzenin karşılığında bekledikleri maaş ise 80-100 bin TL aralığında. Bu talep, işverenlerin ücret politikalarını da yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

İşverenler ne diyor?

Bazı işverenler, bu talepleri gerçekçi bulmazken; dijital, yaratıcı ve teknoloji tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, genç yetenekleri çekebilmek adına bu beklentileri karşılamaya hazır olduklarını belirtiyor.

Uzman yorumu: 'Yeni nesil sadakat değil, anlam arıyor'

İK uzmanları, Z kuşağının işyerine olan sadakatinin klasik ölçütlerle değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu nesil, kendini değerli hissetmek, fikirlerine önem verilmesini istemek ve çalıştığı işin toplumsal anlamı olmasını bekliyor.
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