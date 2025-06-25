https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/yarasalarda-yeni-virusler-bulundu-olum-orani-yuzde-75e-variyor-baska-bir-pandemi-mi-geliyor-1097314823.html

Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?

Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Çin'deki yarasalarda yeni ölümcül virüsler keşfetti. Virüslerden bazılarının insanlar arasında ölümcül... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T13:04+0300

2025-06-25T13:04+0300

2025-06-25T13:07+0300

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Araştırmacılar, Yunnan yarasalarında ölümcül Nipah ve Hendra suşlarıyla yakından ilişkili 20 yeni virüs ve iki henipavirüs keşfetti. Yarasa böbreklerinde bulunan virüsler, özellikle bölgenin Nipah salgınının kökenlerine yakınlığı göz önüne alındığında, kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel olarak insana bulaşması endişelere yol açıyor.Çin üniversitelerinden araştırmacılar, uluslararası mevkidaşlarıyla yakın zamanda PLOS Pathogens yayın organında yeni bir bilimsel çalışma yayınladı. 2017 ile 2020 yılları arasında Çin'in Yunnan eyaletindeki 142 yarasadan böbrek örnekleri toplandı. Genetik dizin incelemesinde 20 tamamen yeni virüs ve ölümcül Hendra ve Nipah suşlarıyla yakından ilişkili iki henipavirüs de dahil olmak üzere toplam 22 viral tür ortaya çıkarıldı.Henipavirüsler, insanlarda yüzde 75'e kadar varan ölüm oranlarıyla ciddi beyin iltihabı ve solunum yolu hastalığına neden olan tehlikeli bir virüs ailesi. Malezya ve Bangladeş'teki Nipah salgınları ve Avustralya'daki Hendra vakaları, ölümcül potansiyellerini ortaya koyarken Yunnan yarasa henipavirüsü, Nipah ve Hendra ile protein bazında oldukça benzeşiyor. Yeni 22 virüsün Yunnan'daki yarasaların böbreklerinde keşfedilmesi, bunun da idrarla ilişkili olduğu konusunda endişe yaratıyor. Yarasalar, kırsal köylere yakın meyve bahçelerinde tüner ve idrar damlacıklarının meyve veya suyu kirletebileceği, köylüleri ve hayvanlarını maruz bırakabileceği bir ortam yaratır. Moleküler virolog Vinod Balasubramaniam, bunun "kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel insan maruziyeti konusunda alarm verdiğini" vurgulayarak uyardı. Yayılması kaçınılmazUzmanlar çalışma sonucunda herhangi bir hastalık yayılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek Bangladeş'teki meyve yarasasıyla ilgili Nipah vakalarının, kirlenmiş hurma ağacı özünden kaynaklandığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tarihin-en-eski-parazitlerinden-biri-99-milyon-yillik-fosilde-kesfedildi-zihni-ele-geciriyor-1097315084.html

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