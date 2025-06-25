Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kılıçdaroğlu: Partimi kayyuma mı bırakayım?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Muharrem İnce, CHP'ye döndü
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/yarasalarda-yeni-virusler-bulundu-olum-orani-yuzde-75e-variyor-baska-bir-pandemi-mi-geliyor-1097314823.html
Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?
Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Çin'deki yarasalarda yeni ölümcül virüsler keşfetti. Virüslerden bazılarının insanlar arasında ölümcül... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T13:04+0300
2025-06-25T13:07+0300
yaşam
yunnan
çin
nipah
nipah virüsü
hendra virüsü
henipavirüs
salgın
salgın hastalık
pandemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dcde5d11c49fcf58d1fb244207eb9a05.jpg
Araştırmacılar, Yunnan yarasalarında ölümcül Nipah ve Hendra suşlarıyla yakından ilişkili 20 yeni virüs ve iki henipavirüs keşfetti. Yarasa böbreklerinde bulunan virüsler, özellikle bölgenin Nipah salgınının kökenlerine yakınlığı göz önüne alındığında, kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel olarak insana bulaşması endişelere yol açıyor.Çin üniversitelerinden araştırmacılar, uluslararası mevkidaşlarıyla yakın zamanda PLOS Pathogens yayın organında yeni bir bilimsel çalışma yayınladı. 2017 ile 2020 yılları arasında Çin'in Yunnan eyaletindeki 142 yarasadan böbrek örnekleri toplandı. Genetik dizin incelemesinde 20 tamamen yeni virüs ve ölümcül Hendra ve Nipah suşlarıyla yakından ilişkili iki henipavirüs de dahil olmak üzere toplam 22 viral tür ortaya çıkarıldı.Henipavirüsler, insanlarda yüzde 75'e kadar varan ölüm oranlarıyla ciddi beyin iltihabı ve solunum yolu hastalığına neden olan tehlikeli bir virüs ailesi. Malezya ve Bangladeş'teki Nipah salgınları ve Avustralya'daki Hendra vakaları, ölümcül potansiyellerini ortaya koyarken Yunnan yarasa henipavirüsü, Nipah ve Hendra ile protein bazında oldukça benzeşiyor. Yeni 22 virüsün Yunnan'daki yarasaların böbreklerinde keşfedilmesi, bunun da idrarla ilişkili olduğu konusunda endişe yaratıyor. Yarasalar, kırsal köylere yakın meyve bahçelerinde tüner ve idrar damlacıklarının meyve veya suyu kirletebileceği, köylüleri ve hayvanlarını maruz bırakabileceği bir ortam yaratır. Moleküler virolog Vinod Balasubramaniam, bunun "kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel insan maruziyeti konusunda alarm verdiğini" vurgulayarak uyardı. Yayılması kaçınılmazUzmanlar çalışma sonucunda herhangi bir hastalık yayılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek Bangladeş'teki meyve yarasasıyla ilgili Nipah vakalarının, kirlenmiş hurma ağacı özünden kaynaklandığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tarihin-en-eski-parazitlerinden-biri-99-milyon-yillik-fosilde-kesfedildi-zihni-ele-geciriyor-1097315084.html
yunnan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1751_1920x0_80_0_0_1f815c3910b8c214162857078115de9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunnan, çin, nipah, nipah virüsü, hendra virüsü, henipavirüs, salgın, salgın hastalık, pandemi
yunnan, çin, nipah, nipah virüsü, hendra virüsü, henipavirüs, salgın, salgın hastalık, pandemi

Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?

13:04 25.06.2025 (güncellendi: 13:07 25.06.2025)
© AP Photo / Eric GayYarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor?
Yarasalarda yeni virüsler bulundu, ölüm oranı yüzde 75'e varıyor: Başka bir pandemi mi geliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Eric Gay
Abone ol
Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Çin'deki yarasalarda yeni ölümcül virüsler keşfetti. Virüslerden bazılarının insanlar arasında ölümcül hastalıklara yol açan Henipavirüs ailesinden geldiği belirtilirken bu yeni virüslerin ölüm oranı yüzde 70 olarak açıklandı.
Araştırmacılar, Yunnan yarasalarında ölümcül Nipah ve Hendra suşlarıyla yakından ilişkili 20 yeni virüs ve iki henipavirüs keşfetti. Yarasa böbreklerinde bulunan virüsler, özellikle bölgenin Nipah salgınının kökenlerine yakınlığı göz önüne alındığında, kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel olarak insana bulaşması endişelere yol açıyor.
Çin üniversitelerinden araştırmacılar, uluslararası mevkidaşlarıyla yakın zamanda PLOS Pathogens yayın organında yeni bir bilimsel çalışma yayınladı. 2017 ile 2020 yılları arasında Çin'in Yunnan eyaletindeki 142 yarasadan böbrek örnekleri toplandı. Genetik dizin incelemesinde 20 tamamen yeni virüs ve ölümcül Hendra ve Nipah suşlarıyla yakından ilişkili iki henipavirüs de dahil olmak üzere toplam 22 viral tür ortaya çıkarıldı.
Henipavirüsler, insanlarda yüzde 75'e kadar varan ölüm oranlarıyla ciddi beyin iltihabı ve solunum yolu hastalığına neden olan tehlikeli bir virüs ailesi. Malezya ve Bangladeş'teki Nipah salgınları ve Avustralya'daki Hendra vakaları, ölümcül potansiyellerini ortaya koyarken Yunnan yarasa henipavirüsü, Nipah ve Hendra ile protein bazında oldukça benzeşiyor.
Yeni 22 virüsün Yunnan'daki yarasaların böbreklerinde keşfedilmesi, bunun da idrarla ilişkili olduğu konusunda endişe yaratıyor.
Yarasalar, kırsal köylere yakın meyve bahçelerinde tüner ve idrar damlacıklarının meyve veya suyu kirletebileceği, köylüleri ve hayvanlarını maruz bırakabileceği bir ortam yaratır. Moleküler virolog Vinod Balasubramaniam, bunun "kirlenmiş meyve veya su yoluyla potansiyel insan maruziyeti konusunda alarm verdiğini" vurgulayarak uyardı.

Yayılması kaçınılmaz

Uzmanlar çalışma sonucunda herhangi bir hastalık yayılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek Bangladeş'teki meyve yarasasıyla ilgili Nipah vakalarının, kirlenmiş hurma ağacı özünden kaynaklandığına dikkat çekti.
Çinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
YAŞAM
Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала