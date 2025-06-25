https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tarihin-en-eski-parazitlerinden-biri-99-milyon-yillik-fosilde-kesfedildi-zihni-ele-geciriyor-1097315084.html

Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'

Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti. Kehribarın içindeki karınca... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T12:56+0300

2025-06-25T12:56+0300

2025-06-25T12:56+0300

yaşam

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Çin’deki Yunnan Üniversitesi’nden bilim insanları, Myanmar kökenli 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde olağanüstü bir keşfe imza attı. Fosilin içinde, 'zombi mantarı' olarak bilinen ve böceklerin davranışlarını kontrol edebilen parazitik bir mantar türünün izlerine rastlandı.Bilim insanları, kehribarın içindeki karınca fosilinin vücudunda bu mantarın geliştiğine dair açık işaretler buldu. Söz konusu mantarın, karıncanın sinir sistemini ele geçirerek onu kendi sporlarını yayabileceği ideal bir ortama yönlendirmiş olduğu düşünülüyor.Uzmanlar, bu bulgunun parazitik mantarların evrimsel tarihine ışık tuttuğunu ve doğanın canlıları nasıl kontrol edebildiğine dair etkileyici bir örnek sunduğu kanaatinde. Keşif, aynı zamanda bu tür mantarların yalnızca modern çağın değil, dinozorlar döneminin de bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.Çalışmanın yazarlarından Prof. Huang Dafu, keşifle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/orumcekleri-zombiye-ceviren-yeni-bir-mantar-turu-kesfedildi-1093696468.html

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