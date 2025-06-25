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Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'
Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti. Kehribarın içindeki karınca... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T12:56+0300
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Çin’deki Yunnan Üniversitesi’nden bilim insanları, Myanmar kökenli 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde olağanüstü bir keşfe imza attı. Fosilin içinde, 'zombi mantarı' olarak bilinen ve böceklerin davranışlarını kontrol edebilen parazitik bir mantar türünün izlerine rastlandı.Bilim insanları, kehribarın içindeki karınca fosilinin vücudunda bu mantarın geliştiğine dair açık işaretler buldu. Söz konusu mantarın, karıncanın sinir sistemini ele geçirerek onu kendi sporlarını yayabileceği ideal bir ortama yönlendirmiş olduğu düşünülüyor.Uzmanlar, bu bulgunun parazitik mantarların evrimsel tarihine ışık tuttuğunu ve doğanın canlıları nasıl kontrol edebildiğine dair etkileyici bir örnek sunduğu kanaatinde. Keşif, aynı zamanda bu tür mantarların yalnızca modern çağın değil, dinozorlar döneminin de bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.Çalışmanın yazarlarından Prof. Huang Dafu, keşifle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/orumcekleri-zombiye-ceviren-yeni-bir-mantar-turu-kesfedildi-1093696468.html
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çin, keşif, zombi virüsü
çin, keşif, zombi virüsü

Tarihin en eski parazitlerinden biri 99 milyon yıllık fosilde keşfedildi: 'Zihni ele geçiriyor, zombiye çeviriyor'

12:56 25.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti
Çinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çinli bilim insanları, 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde böcekleri zombiye çeviren bir mantar türünün kalıntılarını keşfetti. Kehribarın içindeki karınca fosilinde varlığı keşfedilen zombi virüsünün, dinozorlar döneminin de bir parçası olduğu ortaya çıktı.
Çin’deki Yunnan Üniversitesi’nden bilim insanları, Myanmar kökenli 99 milyon yıllık bir kehribar fosilinde olağanüstü bir keşfe imza attı. Fosilin içinde, 'zombi mantarı' olarak bilinen ve böceklerin davranışlarını kontrol edebilen parazitik bir mantar türünün izlerine rastlandı.
Bilim insanları, kehribarın içindeki karınca fosilinin vücudunda bu mantarın geliştiğine dair açık işaretler buldu. Söz konusu mantarın, karıncanın sinir sistemini ele geçirerek onu kendi sporlarını yayabileceği ideal bir ortama yönlendirmiş olduğu düşünülüyor.

Bu tür davranışlar, günümüzde hala bazı tropik mantarlarda gözlemleniyor. Örneğin, Ophiocordyceps unilateralis adlı tropikal bir mantar türü, günümüzde karıncaları enfekte ederek onları 'zombileştirme' yeteneğiyle tanınıyor. Bu mantar da böceğin sinir sistemini ele geçirip onu sporlarını yaymak için uygun bir yere gitmeye zorluyor.

Uzmanlar, bu bulgunun parazitik mantarların evrimsel tarihine ışık tuttuğunu ve doğanın canlıları nasıl kontrol edebildiğine dair etkileyici bir örnek sunduğu kanaatinde. Keşif, aynı zamanda bu tür mantarların yalnızca modern çağın değil, dinozorlar döneminin de bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.
Çalışmanın yazarlarından Prof. Huang Dafu, keşifle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu mantar türünün 99 milyon yıl önce de böcekleri enfekte edip yönlendirebildiğini görmek, biyolojik manipülasyonun ne kadar eski ve etkili bir strateji olduğunu gösteriyor”

Zıplayan örümcek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
YAŞAM
Örümcekleri 'zombiye' çeviren yeni bir mantar türü keşfedildi
15 Şubat, 17:03
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