https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ulusal-seviye-ve-kirmizi-bultenle-aranan-12-kisi-yakalandi-1097307787.html
Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı: 'Enselerindeyiz'
Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı: 'Enselerindeyiz'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında cinsel istismar, kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından arananların da olduğu 12 kişinin Türkiye’ye... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:20+0300
2025-06-25T09:20+0300
2025-06-25T10:03+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya
kırmızı bülten
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 12 kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranıyorlardıBakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İstismar suçundan üç kişi yakalandıAdalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli daire başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda:Diğer yakalanan ve iade edilen suçluların detayları ise şöyle:Ulusal seviyede aranan A.Y. ise Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.A.Y., kasten öldürme, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, tutuklunun kaçması ve cezaevine yasak eşya sokma suçlarından aranıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ronesans-rezidans-davasinin-firari-sanigi-muteahhit-huseyin-yalcin-coskun-sirbistanda-olu-bulundu-1096847734.html
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ali yerlikaya, suçlu iadesi, türkiye’ye iade, aranan şahıslar, uluslararası operasyon, cinsel istismar zanlısı, kasten öldürme, dolandırıcılık suçu, uyuşturucu kaçakçılığı, iade edilen zanlılar, i̇çişleri bakanlığı operasyonu, interpol iadesi, suçlular yakalandı, yurtdışı iade, enselerindeyiz açıklaması, ali yerlikaya son açıklama, adalet bakanlığı iş birliği, türkiye suçlu iadesi 2025, arananlar listesi, suç iadesi haber
Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı: 'Enselerindeyiz'
09:20 25.06.2025 (güncellendi: 10:03 25.06.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında cinsel istismar, kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından arananların da olduğu 12 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 12 kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.
Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranıyorlardı
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K., R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç., E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ülkemizce ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”
İstismar suçundan üç kişi yakalandı
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli daire başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda:
“Nitelikli Cinsel İstismar” suçundan kırmızı bültenle aranan S.B., Almanya’da yakalandı.
Aynı suçtan aranan M.İ., ABD’de yakalanarak iade edildi.
“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle aranan E.K., İtalya’da yakalandı.
Diğer yakalanan ve iade edilen suçluların detayları ise şöyle:
R.Ş., Yunanistan’da, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından,
Ş.Ç., Karadağ’da, dolandırıcılık suçundan,
E.C.Ç., Polonya’da, kasten öldürme suçundan,
E.Ö., Fransa’da, kasten öldürme suçundan,
A.A., Almanya’da, uyuşturucu ticareti suçundan,
M.K., Almanya’da, insan kaçakçılığı suçundan,
R.B., Gürcistan’da, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve mala zarar verme suçlarından,
M.B., Almanya’da, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından yakalandı.
Ulusal seviyede aranan A.Y. ise Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
A.Y., kasten öldürme, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, tutuklunun kaçması ve cezaevine yasak eşya sokma suçlarından aranıyordu.