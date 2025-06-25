https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ulusal-seviye-ve-kirmizi-bultenle-aranan-12-kisi-yakalandi-1097307787.html

Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı: 'Enselerindeyiz'

Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı: 'Enselerindeyiz'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında cinsel istismar, kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından arananların da olduğu 12 kişinin Türkiye’ye... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T09:20+0300

2025-06-25T09:20+0300

2025-06-25T10:03+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kırmızı bülten

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 12 kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.Ulusal seviye ve kırmızı bültenle aranıyorlardıBakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İstismar suçundan üç kişi yakalandıAdalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli daire başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda:Diğer yakalanan ve iade edilen suçluların detayları ise şöyle:Ulusal seviyede aranan A.Y. ise Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.A.Y., kasten öldürme, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, tutuklunun kaçması ve cezaevine yasak eşya sokma suçlarından aranıyordu.

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