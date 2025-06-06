https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ronesans-rezidans-davasinin-firari-sanigi-muteahhit-huseyin-yalcin-coskun-sirbistanda-olu-bulundu-1096847734.html

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın kırmızı bültenle aranan firari sanığı Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T17:49+0300

2025-06-06T17:49+0300

2025-06-06T17:51+0300

türki̇ye

rönesans rezidans

6 şubat kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

hüseyin yalçın coşkun

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhitlerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Yalçın Coşkun Sırbistan'da ölü bulundu. Coşkun'un bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta 269 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken 59 kişiye de ulaşılamamıştı. Açılan davada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhidin kardeşi olan statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.Kırmızı bülten çıkarılmıştıFirari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Coşkun'un Sırbistan'da ölü bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Coşkun'un bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/depremde-269-kisiye-mezar-olan-ronesans-rezidansin-muteahhiti-kendini-savundu-bina-yikilmadi-1093027219.html

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rönesans rezidans, 6 şubat kahramanmaraş depremi, hatay, deprem, hüseyin yalçın coşkun