SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:14
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/sgk-uzmanindan-emekli-ve-memur-zammi-kulisi-seyyanen-zam-ve-refah-payi-verilecek-mi-1097323359.html
SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?
SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 aylık enflasyon verisi yüzde 14.29 olarak açıklandı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da duyurulacak Haziran verisinde. Ankara... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T14:52+0300
2025-06-25T14:52+0300
ekonomi̇
kulis
emekli
emekli maaşı
memur
refah payı
seyyanen zam
memur zammı
memur maaşı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324764_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_a52c666d90140e768c2ec48f57bedae0.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,29 oldu. Bu verinin ardından kamu çalışanları ve emekliler, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunu ve ardından netleşecek olan memur ve emekli maaş zamlarını merakla bekliyor.Öğretmen, doktor, polis, mühendis, bekçi, zabıta, itfaiye eri, hemşire gibi meslek gruplarında çalışan kamu personelinin maaşları; çocuk sayısı, ek ödeme kalemleri, görev yeri gibi birçok kritere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sandıklardan maaş alanlara yönelik zam hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlandı.Seyyanen zam verilecek mi?Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Karakaş, emeklilere sadece yasal zorunluluk gereği yapılacak zammın dışında bir iyileştirme beklemenin şu an için zor olduğunu belirtti:"Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu."Karakaş, geçmişte olduğu gibi bu yıl da enflasyonun TÜİK tarafından beklentilerin altında açıklanabileceğini ifade ederek, bunun zam oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,61, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,86’ya geriledi. Bu veriler ışığında Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve Banka/Oda sandığı emeklilerinin temmuz ayında en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 oranında zam alacağını öngörüyor:"Refah payı verilmese dahi her halükârda emekliler temmuzda en az yüzde 16 civarında güncelleme alacak."Karakaş’a göre, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme çerçeve protokolü hükümetin tutumunu net şekilde ortaya koydu:"Emeklilere yasal zorunluluk nedeniyle yapılacak güncelleme dışında ilave bir iyileştirme yapılmayacağı da apaçık ortaya çıkmıştır."Emekliye refah payı verilecek mi?Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, hükümet bu yıl da personel ve emekli maaşlarında ilave artış yapmama konusunda kararlı.Karakaş, enflasyona endeksli artışların emeklilerin yaşam standardını yükseltmekte yetersiz kaldığını savunuyor:"Kalıcı bir iyileştirme için son bir kez seyyanen zam yapılması, ardından millî gelir artışından belirli bir oranın daimî şekilde verilmesine yönelik düzenleme gerekmektedir. Maalesef Ankara’da şimdilik bu yönde bir emare yok."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tokiden-9-ilde-643-konut-ve-232-is-yeri-satisi-60-ay-vade-pesin-alima-yuzde-20-indirim-firsati-1097315566.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324764_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_97ab0f3cca4704f9348046f5dae415aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli maaş zammı temmuz 2025, memur maaşı zam oranı, seyyanen zam olacak mı, 3 temmuz enflasyon verisi, tüik haziran 2025 enflasyon, ankara kulisleri emekli zammı, ssk bağ-kur memur emeklisi temmuz zammı
emekli maaş zammı temmuz 2025, memur maaşı zam oranı, seyyanen zam olacak mı, 3 temmuz enflasyon verisi, tüik haziran 2025 enflasyon, ankara kulisleri emekli zammı, ssk bağ-kur memur emeklisi temmuz zammı

SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?

14:52 25.06.2025
© AAEmekli ve memur zammı 2025
Emekli ve memur zammı 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 aylık enflasyon verisi yüzde 14.29 olarak açıklandı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da duyurulacak Haziran verisinde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre emeklilere yapılacak zam enflasyon oranında kalabilir; seyyanen zam ya da refah payı beklentileri ise zayıf.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,29 oldu. Bu verinin ardından kamu çalışanları ve emekliler, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunu ve ardından netleşecek olan memur ve emekli maaş zamlarını merakla bekliyor.
Öğretmen, doktor, polis, mühendis, bekçi, zabıta, itfaiye eri, hemşire gibi meslek gruplarında çalışan kamu personelinin maaşları; çocuk sayısı, ek ödeme kalemleri, görev yeri gibi birçok kritere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sandıklardan maaş alanlara yönelik zam hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlandı.

Seyyanen zam verilecek mi?

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Karakaş, emeklilere sadece yasal zorunluluk gereği yapılacak zammın dışında bir iyileştirme beklemenin şu an için zor olduğunu belirtti:
"Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu."
Karakaş, geçmişte olduğu gibi bu yıl da enflasyonun TÜİK tarafından beklentilerin altında açıklanabileceğini ifade ederek, bunun zam oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,61, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,86’ya geriledi. Bu veriler ışığında Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve Banka/Oda sandığı emeklilerinin temmuz ayında en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 oranında zam alacağını öngörüyor:
"Refah payı verilmese dahi her halükârda emekliler temmuzda en az yüzde 16 civarında güncelleme alacak."
Karakaş’a göre, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme çerçeve protokolü hükümetin tutumunu net şekilde ortaya koydu:
"Emeklilere yasal zorunluluk nedeniyle yapılacak güncelleme dışında ilave bir iyileştirme yapılmayacağı da apaçık ortaya çıkmıştır."

Emekliye refah payı verilecek mi?

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, hükümet bu yıl da personel ve emekli maaşlarında ilave artış yapmama konusunda kararlı.
Karakaş, enflasyona endeksli artışların emeklilerin yaşam standardını yükseltmekte yetersiz kaldığını savunuyor:
"Kalıcı bir iyileştirme için son bir kez seyyanen zam yapılması, ardından millî gelir artışından belirli bir oranın daimî şekilde verilmesine yönelik düzenleme gerekmektedir. Maalesef Ankara’da şimdilik bu yönde bir emare yok."
TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
EKONOMİ
TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала