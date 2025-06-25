https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/sgk-uzmanindan-emekli-ve-memur-zammi-kulisi-seyyanen-zam-ve-refah-payi-verilecek-mi-1097323359.html

SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?

SGK uzmanından emekli ve memur zammı kulisi: Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 aylık enflasyon verisi yüzde 14.29 olarak açıklandı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da duyurulacak Haziran verisinde. Ankara... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T14:52+0300

2025-06-25T14:52+0300

2025-06-25T14:52+0300

ekonomi̇

kulis

emekli

emekli maaşı

memur

refah payı

seyyanen zam

memur zammı

memur maaşı

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,29 oldu. Bu verinin ardından kamu çalışanları ve emekliler, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunu ve ardından netleşecek olan memur ve emekli maaş zamlarını merakla bekliyor.Öğretmen, doktor, polis, mühendis, bekçi, zabıta, itfaiye eri, hemşire gibi meslek gruplarında çalışan kamu personelinin maaşları; çocuk sayısı, ek ödeme kalemleri, görev yeri gibi birçok kritere göre farklılık gösteriyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sandıklardan maaş alanlara yönelik zam hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlandı.Seyyanen zam verilecek mi?Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulanlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Karakaş, emeklilere sadece yasal zorunluluk gereği yapılacak zammın dışında bir iyileştirme beklemenin şu an için zor olduğunu belirtti:"Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu."Karakaş, geçmişte olduğu gibi bu yıl da enflasyonun TÜİK tarafından beklentilerin altında açıklanabileceğini ifade ederek, bunun zam oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,61, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,86’ya geriledi. Bu veriler ışığında Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve Banka/Oda sandığı emeklilerinin temmuz ayında en az yüzde 16, en fazla yüzde 17 oranında zam alacağını öngörüyor:"Refah payı verilmese dahi her halükârda emekliler temmuzda en az yüzde 16 civarında güncelleme alacak."Karakaş’a göre, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme çerçeve protokolü hükümetin tutumunu net şekilde ortaya koydu:"Emeklilere yasal zorunluluk nedeniyle yapılacak güncelleme dışında ilave bir iyileştirme yapılmayacağı da apaçık ortaya çıkmıştır."Emekliye refah payı verilecek mi?Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, hükümet bu yıl da personel ve emekli maaşlarında ilave artış yapmama konusunda kararlı.Karakaş, enflasyona endeksli artışların emeklilerin yaşam standardını yükseltmekte yetersiz kaldığını savunuyor:"Kalıcı bir iyileştirme için son bir kez seyyanen zam yapılması, ardından millî gelir artışından belirli bir oranın daimî şekilde verilmesine yönelik düzenleme gerekmektedir. Maalesef Ankara’da şimdilik bu yönde bir emare yok."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tokiden-9-ilde-643-konut-ve-232-is-yeri-satisi-60-ay-vade-pesin-alima-yuzde-20-indirim-firsati-1097315566.html

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