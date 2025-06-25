https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tokiden-9-ilde-643-konut-ve-232-is-yeri-satisi-60-ay-vade-pesin-alima-yuzde-20-indirim-firsati-1097315566.html

TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı

TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı

Sputnik Türkiye

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul dahil 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunuyor. Alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T12:42+0300

2025-06-25T12:42+0300

2025-06-25T12:46+0300

ekonomi̇

kentsel dönüşüm

açık artırma

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

ankara

bingöl

i̇stanbul

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, İstanbul, Samsun, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Konya, Mersin ve Trabzon’da bulunan 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Satışlar, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.İl i̇l konut ve i̇ş yeri sayısı açıklandıYapılan açıklamaya göre açık artırmada;Açık artırmalar hem fiziki hem çevrim i̇çi yapılacakAçık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla, aynı zamanda çevrim içi ortamda da gerçekleşecek. Takvime göre;Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeSatış şartlarına göre, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek. Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Ayrıca, toplam bedeli peşin ödemek isteyenler için yüzde 20 indirim imkanı da sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bakan-tunc-10uncu-yargi-paketindeki-detaylari-acikladi-bir-yil-ceza-alan-en-az-18-gun-cezaevinde-1097313131.html

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i̇stanbul

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