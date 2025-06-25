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TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı
TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı
Sputnik Türkiye
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul dahil 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunuyor. Alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, İstanbul, Samsun, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Konya, Mersin ve Trabzon’da bulunan 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Satışlar, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.İl i̇l konut ve i̇ş yeri sayısı açıklandıYapılan açıklamaya göre açık artırmada;Açık artırmalar hem fiziki hem çevrim i̇çi yapılacakAçık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla, aynı zamanda çevrim içi ortamda da gerçekleşecek. Takvime göre;Yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeSatış şartlarına göre, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek. Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Ayrıca, toplam bedeli peşin ödemek isteyenler için yüzde 20 indirim imkanı da sunulacak.
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konut satışları 2025, toki açık artırma 2025, toki ev başvurusu, peşinatla ev alma, ucuz konut fırsatları, 60 ay vadeli ev, toki iş yeri satışları, toki konut satış ilanları, açık artırma ile ev satın alma, toki satılık evler ankara, toki istanbul konut projeleri, kentsel dönüşüm ev satışları, toki satış takvimi 2025, %20 indirimli toki evleri, konut açık artırması nasıl yapılır, toki'den nasıl ev alınır, toki başvuru şartları

TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı: 60 ay vade, peşin alıma yüzde 20 indirim fırsatı

12:42 25.06.2025 (güncellendi: 12:46 25.06.2025)
© AATOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı
TOKİ'den 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul dahil 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunuyor. Alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle taşınmaz sahibi olabilecek. Tüm bedeli peşin ödeyenlere ise yüzde 20 indirim fırsatı sağlanacak. Açık artırmalar 1-3 Temmuz’da yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, İstanbul, Samsun, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Konya, Mersin ve Trabzon’da bulunan 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. Satışlar, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İl i̇l konut ve i̇ş yeri sayısı açıklandı

Yapılan açıklamaya göre açık artırmada;
Samsun’da 257 konut ve 16 iş yeri,
Bingöl’de 165 konut ve 150 iş yeri,
İstanbul’da 92 konut ve 64 iş yeri,
Ankara’da 36 konut,
Diyarbakır’da 40 konut,
Mersin’de 31 konut,
Konya’da 17 konut,
Giresun’da 4 konut ve 2 iş yeri,
Trabzon’da 1 konut satışa sunulacak.

Açık artırmalar hem fiziki hem çevrim i̇çi yapılacak

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla, aynı zamanda çevrim içi ortamda da gerçekleşecek. Takvime göre;
1 Temmuz’da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon’daki taşınmazlar,
2 Temmuz’da Samsun’daki taşınmazlar,
3 Temmuz’da ise Bingöl ve Diyarbakır’daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Yüzde 25 peşinat, 60 ay vade

Satış şartlarına göre, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek. Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Ayrıca, toplam bedeli peşin ödemek isteyenler için yüzde 20 indirim imkanı da sunulacak.
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