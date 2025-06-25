https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-natonun-ukraynada-isi-yok-1097315466.html
Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok
Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, görevinin Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı mevcut durumu korumak olduğunu belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T12:38+0300
2025-06-25T12:38+0300
2025-06-25T12:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin genel oturumu öncesinde gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını ve ittifakın bu ülkede yapacağı bir şeyin olmadığını söyledi.Orban, “NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna, NATO'nun bir üyesi değil, Rusya gibi. Ben de görevimi bu durumu korumak olarak görüyorum” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/zelenskiyin-yeni-nato-zirvesi-macerasi-eli-bos-donecek-1097314334.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, nato, rusya
macaristan, viktor orban, ukrayna, nato, rusya
Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok
Macaristan Başbakanı Orban, görevinin Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı mevcut durumu korumak olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin genel oturumu öncesinde gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını ve ittifakın bu ülkede yapacağı bir şeyin olmadığını söyledi.
Orban, “NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna, NATO'nun bir üyesi değil, Rusya gibi. Ben de görevimi bu durumu korumak olarak görüyorum” ifadesini kullandı.