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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-natonun-ukraynada-isi-yok-1097315466.html
Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok
Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, görevinin Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı mevcut durumu korumak olduğunu belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin genel oturumu öncesinde gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını ve ittifakın bu ülkede yapacağı bir şeyin olmadığını söyledi.Orban, “NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna, NATO'nun bir üyesi değil, Rusya gibi. Ben de görevimi bu durumu korumak olarak görüyorum” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/zelenskiyin-yeni-nato-zirvesi-macerasi-eli-bos-donecek-1097314334.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, nato, rusya
macaristan, viktor orban, ukrayna, nato, rusya

Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok

12:38 25.06.2025
© AA / Aşkın KıyağanViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA / Aşkın Kıyağan
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Macaristan Başbakanı Orban, görevinin Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı mevcut durumu korumak olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin genel oturumu öncesinde gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını ve ittifakın bu ülkede yapacağı bir şeyin olmadığını söyledi.
Orban, “NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna, NATO'nun bir üyesi değil, Rusya gibi. Ben de görevimi bu durumu korumak olarak görüyorum” ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zelenskiy’in yeni NATO Zirvesi macerası: ‘Eli boş dönecek’
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