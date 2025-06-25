https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-natonun-ukraynada-isi-yok-1097315466.html

Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok

Orban: NATO’nun Ukrayna’da işi yok

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, görevinin Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı mevcut durumu korumak olduğunu belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T12:38+0300

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ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

ukrayna

nato

rusya

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin genel oturumu öncesinde gazetecilerle yaptığı kısa sohbet sırasında, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını ve ittifakın bu ülkede yapacağı bir şeyin olmadığını söyledi.Orban, “NATO'nun Ukrayna'da işi yok. Ukrayna, NATO'nun bir üyesi değil, Rusya gibi. Ben de görevimi bu durumu korumak olarak görüyorum” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/zelenskiyin-yeni-nato-zirvesi-macerasi-eli-bos-donecek-1097314334.html

macaristan

ukrayna

rusya

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macaristan, viktor orban, ukrayna, nato, rusya