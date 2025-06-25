https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/zelenskiyin-yeni-nato-zirvesi-macerasi-eli-bos-donecek-1097314334.html

Zelenskiy’in yeni NATO Zirvesi macerası: ‘Eli boş dönecek’

Zelenskiy’in yeni NATO Zirvesi macerası: ‘Eli boş dönecek’

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in, Lahey’deki NATO Zirvesi’nden yeni yardım veya silah vaadi almadan geri döneceği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T11:50+0300

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vladimir zelenskiy

nato

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Politico gazetesi, bir kaynağa dayandırılan yazıda, yeni mali ve askeri yardım arayışı için NATO Zirvesi’ne katılan Vladimir Zelenskiy’in eli boş döneceği tahmininde bulundu.Yazıda, “Ancak Zelenskiy'nin zirveden, Avrupa'daki destekçilerinden bile olsa, yeni yardım vaatleriyle veya hava savunma sistemleri gibi çok ihtiyaç duyulan silahlarla ayrılması pek olası görünmüyor” ifadesine yer verildi.ABD'den ek güvenlik yardımının beklenmediğini ve fonların tükendiğini söyleyen kaynak, bu nedenle Kiev rejiminin ABD Başkanı Donald Trump'tan, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerine Amerikan silahları satın almasına izin vermesini beklediğini belirtti.Kaynak, “Ukraynalılar silahları kendi başlarına nasıl satın alabileceklerini öğrenmeleri gerektiğini anladılar” dedi.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, abd, donald trump