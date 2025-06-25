https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-nato-zirvesinde-zelenskiy-ile-ayni-masada-oturmak-istemedik-1097302972.html

Orban: NATO zirvesinde Zelenskiy ile aynı masada oturmak istemedik

Orban: NATO zirvesinde Zelenskiy ile aynı masada oturmak istemedik

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Zelenskiy’in ABD, Türkiye, Slovakya ve Macaristan liderlerinin onunla aynı masada oturmak istememeleri nedeniyle Lahey'deki... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T03:28+0300

2025-06-25T03:28+0300

2025-06-25T03:28+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy’in Lahey’de düzenlenen NATO zirvesinin resmi programına katılmamasının sebebine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Orban, ABD, Türkiye, Slovakya ve Macaristan’ın Zelenskiy ile aynı masada oturmak istemediğini ifade etti.Yaptığı açıklamada Orban, "Zelenskiy’in NATO zirvesine hiçbir resmi biçimde katılmaması, önceki dönemin sona erdiğinin en önemli işaretidir. ABD, Türkiye, Slovakya ve biz, NATO ile ilgili konularda Zelenskiy ile aynı masada oturmak istemediğimizi açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.Ayrıca Orban, Zelenskiy’i Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesinde görmekten memnun olmadığını dile getirerek, Macaristan’ın ulusal çıkarları doğrultusunda Ukrayna ile ne NATO ne de AB içinde herhangi bir entegrasyon topluluğunda yer almak istemediğini vurguladı.NATO zirvesi 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de gerçekleştirilecek. Daha önce Fransız basını AFP, ismini vermediği bir diplomata dayandırdığı haberinde, NATO'nun bu toplantının sonuç deklarasyonunu kısa tutmayı ve Ukrayna’nın olası üyeliğine dair herhangi bir ifadeden kaçınmayı hedeflediğini, böylece anlaşmazlık yaratmaktan kaçınmayı amaçladığını bildirmişti.

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