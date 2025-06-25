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Nebenzya: Rusya, Çin ve Pakistan, BMGK'ya güncellenmiş İran’a ilişkin karar tasarısını sundu
Nebenzya: Rusya, Çin ve Pakistan, BMGK'ya güncellenmiş İran’a ilişkin karar tasarısını sundu
Sputnik Türkiye
Rusya, Çin ve Pakistan İran'a ilişkin karar tasarısının güncellenmiş halini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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vasiliy nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile birlikte, olayların gelişimi dikkate alınarak güncellenmiş İran’a ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğunu bildirdi.Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, “Bugün Konsey’deki meslektaşlarımıza, olayların gelişimi ışığında güncellenmiş bir taslak sunduk. Bu taslak, ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Genel Sekreter'in sunacağı raporlar aracılığıyla Güvenlik Konseyi’nin gözetimini mümkün kılmak amacıyla hazırlandı” açıklamasında bulundu.Neler olmuştu?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Orta Doğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti. Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti
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vasiliy nebenzya, rusya, i̇ran, pakistan, çin, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
vasiliy nebenzya, rusya, i̇ran, pakistan, çin, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Nebenzya: Rusya, Çin ve Pakistan, BMGK'ya güncellenmiş İran’a ilişkin karar tasarısını sundu

02:17 25.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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Rusya, Çin ve Pakistan İran'a ilişkin karar tasarısının güncellenmiş halini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile birlikte, olayların gelişimi dikkate alınarak güncellenmiş İran’a ilişkin karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğunu bildirdi.
Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, “Bugün Konsey’deki meslektaşlarımıza, olayların gelişimi ışığında güncellenmiş bir taslak sunduk. Bu taslak, ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Genel Sekreter'in sunacağı raporlar aracılığıyla Güvenlik Konseyi’nin gözetimini mümkün kılmak amacıyla hazırlandı” açıklamasında bulundu.

Neler olmuştu?

İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.
İran, suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılarda bulunmuş, ABD ise 22 Haziran gecesi İran’ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Tahran, 23 Haziran akşamı ABD’nin Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenleyerek, İran tarafının gerilimi daha fazla tırmandırma niyetinde olmadığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki Amerikan üssünün vurulmasıyla İran’ın “öfkesini boşalttığını” ve artık Orta Doğu’da barış ve uzlaşıya giden bir yolun mümkün olduğunu umduğunu ifade etmişti. Trump ayrıca, İsrail ve İran’ın 24 saat sonra “12 günlük savaşa resmi olarak son verecek” bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirtmişti
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