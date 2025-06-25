https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/lgsde-hatali-soru-iddiasi-soruda-eksik-var-mi-1097324189.html
LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
Sputnik Türkiye
Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma itiraz etti. Birçok uzman da sorunun... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T15:43+0300
2025-06-25T15:43+0300
2025-06-25T15:43+0300
türki̇ye
lgs
hata
soru
liseye geçiş sistemi (lgs)
pisagor
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LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.Peki 15. soru iptal edilecek mi?Öğrenciler ve uzmanlar, sorunun hatalı olduğunu savunurken gözler MEB’e çevrildi. Peki 15. soru iptal edilecek mi?Milli Eğitim Bakanlığı: Hata yokMilli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.'Farklı algılanması doğru'NTV'nin haberine göre öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/lgsde-arda-guler-sorusu-din-kulturu-bolumunde-tevekkul-inancinda-anlatmak-istedigi-hangisi-diye-1097053054.html
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LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma itiraz etti. Birçok uzman da sorunun eksik olduğu ve iptal edilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.
LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.
Peki 15. soru iptal edilecek mi?
Öğrenciler ve uzmanlar, sorunun hatalı olduğunu savunurken gözler MEB’e çevrildi. Peki 15. soru iptal edilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı: Hata yok
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.
'Farklı algılanması doğru'
NTV'nin haberine göre öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:
"Öğrencilerin burada farklı şeyler algılamaları gayet normal. Mesela burada en kısa kelimesi kullanılmadan sorudan şu uzunluk bekleniyor. Fakat bu a b uzunluğu öğrenci en kısa kelimesini duymadığı için farklı şekillerde ölçülebilir. Bu çocuklar süreyle yarışıyor yanlış anlamalarına yol açacak ifadelerin bulunmaması gerekiyor."