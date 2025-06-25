https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/lgsde-hatali-soru-iddiasi-soruda-eksik-var-mi-1097324189.html

LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?

LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?

Sputnik Türkiye

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma itiraz etti. Birçok uzman da sorunun... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T15:43+0300

2025-06-25T15:43+0300

2025-06-25T15:43+0300

türki̇ye

lgs

hata

soru

liseye geçiş sistemi (lgs)

pisagor

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LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.Peki 15. soru iptal edilecek mi?Öğrenciler ve uzmanlar, sorunun hatalı olduğunu savunurken gözler MEB’e çevrildi. Peki 15. soru iptal edilecek mi?Milli Eğitim Bakanlığı: Hata yokMilli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.'Farklı algılanması doğru'NTV'nin haberine göre öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/lgsde-arda-guler-sorusu-din-kulturu-bolumunde-tevekkul-inancinda-anlatmak-istedigi-hangisi-diye-1097053054.html

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