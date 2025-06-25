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LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
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Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma itiraz etti. Birçok uzman da sorunun... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.Peki 15. soru iptal edilecek mi?Öğrenciler ve uzmanlar, sorunun hatalı olduğunu savunurken gözler MEB’e çevrildi. Peki 15. soru iptal edilecek mi?Milli Eğitim Bakanlığı: Hata yokMilli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.'Farklı algılanması doğru'NTV'nin haberine göre öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/lgsde-arda-guler-sorusu-din-kulturu-bolumunde-tevekkul-inancinda-anlatmak-istedigi-hangisi-diye-1097053054.html
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lgs 2025, lgs 15. soru hatalı mı, lgs matematik soru iptali, lgs matematik 15. soru, lgs 2025 sorular ve cevaplar, lgs sınav sorusu iptal edildi mi, meb lgs açıklaması, lgs hata yapılan sorular, lgs 15. soru cevabı, lgs sorusu iptal mi, lgs soru itiraz süreci, 2025 lgs tartışmalı soru, lgs 2025 matematik hatalı soru, öğrenciler lgs sorusuna itiraz etti, lgs soru hatası 2025
lgs 2025, lgs 15. soru hatalı mı, lgs matematik soru iptali, lgs matematik 15. soru, lgs 2025 sorular ve cevaplar, lgs sınav sorusu iptal edildi mi, meb lgs açıklaması, lgs hata yapılan sorular, lgs 15. soru cevabı, lgs sorusu iptal mi, lgs soru itiraz süreci, 2025 lgs tartışmalı soru, lgs 2025 matematik hatalı soru, öğrenciler lgs sorusuna itiraz etti, lgs soru hatası 2025

LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?

15:43 25.06.2025
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
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Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma itiraz etti. Birçok uzman da sorunun eksik olduğu ve iptal edilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.
LGS'de 15. matematik sorusu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Pisagor bağıntısıyla çözülmesi gereken soruda, eksik ifade kullanılması nedeniyle öğrencilerin çoğu zorlandı.

Peki 15. soru iptal edilecek mi?

Öğrenciler ve uzmanlar, sorunun hatalı olduğunu savunurken gözler MEB’e çevrildi. Peki 15. soru iptal edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı: Hata yok

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.
LGS 15. soru
LGS 15. soru - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
LGS 15. soru

'Farklı algılanması doğru'

NTV'nin haberine göre öğrenciler ve ailelerin konuyu yargıya taşıması beklenirken, Doç. Dr. Burak Karabey, şunları söyledi:

"Öğrencilerin burada farklı şeyler algılamaları gayet normal. Mesela burada en kısa kelimesi kullanılmadan sorudan şu uzunluk bekleniyor. Fakat bu a b uzunluğu öğrenci en kısa kelimesini duymadığı için farklı şekillerde ölçülebilir. Bu çocuklar süreyle yarışıyor yanlış anlamalarına yol açacak ifadelerin bulunmaması gerekiyor."

Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu
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