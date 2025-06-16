https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/lgsde-arda-guler-sorusu-din-kulturu-bolumunde-tevekkul-inancinda-anlatmak-istedigi-hangisi-diye-1097053054.html
LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu
LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu
Sputnik Türkiye
lgs arda güler
2025-06-16T09:47+0300
2025-06-16T09:47+0300
2025-06-16T09:47+0300
türki̇ye
arda güler
lgs
real madrid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_192a4be2ffce90231e0f17c80ad0318a.jpg
Türkiye genelinde dün liselere geçiş sınavı yapıldı.Arda Güler'in işareti Din Kültürü sorusu olduSınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.Tevekkül sorulduSoruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?Şık olarak şunlar verildi:A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d418c80ae826f336f51a4abffbca648e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lgs arda güler
LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu
Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerde sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu.
Türkiye genelinde dün liselere geçiş sınavı yapıldı.
Arda Güler'in işareti Din Kültürü sorusu oldu
Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.
Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.
Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?
Şık olarak şunlar verildi:
A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.
B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.
C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.
D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.