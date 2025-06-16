https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/lgsde-arda-guler-sorusu-din-kulturu-bolumunde-tevekkul-inancinda-anlatmak-istedigi-hangisi-diye-1097053054.html

LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu

LGS'de Arda Güler sorusu: Din Kültürü bölümünde 'Tevekkül inancı'nda anlatmak istediği hangisi? diye soruldu

Sputnik Türkiye

lgs arda güler

2025-06-16T09:47+0300

2025-06-16T09:47+0300

2025-06-16T09:47+0300

türki̇ye

arda güler

lgs

real madrid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_192a4be2ffce90231e0f17c80ad0318a.jpg

Türkiye genelinde dün liselere geçiş sınavı yapıldı.Arda Güler'in işareti Din Kültürü sorusu olduSınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.Tevekkül sorulduSoruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?Şık olarak şunlar verildi:A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097041526.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lgs arda güler