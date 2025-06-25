https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/konyaya-anka-3-tipi-bir-iha-acil-inis-yapti-ekipler-harekete-gecti-1097334888.html
Konya'ya Anka-3 tipi bir İHA acil iniş yaptı: Ekipler harekete geçti
Konya'ya Anka-3 tipi bir İHA acil iniş yaptı: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T19:56+0300
2025-06-25T19:56+0300
2025-06-25T20:03+0300
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
anka
tusaş anka-3 siha
hava
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Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak mezarlık alanına düştü.İnsansız Hava Aracının, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığı’na acil iniş yaptığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, düşen İHA üzerinde inceleme başlattı. Askeri kaynaklar, İHA’nın Ankara’dan Konya’ya geldiğini ve iniş sırasında kontrol kaybı yaşandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/pakistanda-patlama-sesleri-hindistana-ait-bir-iha-dusuruldu-1096046672.html
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türkiye, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), anka, tusaş anka-3 siha, hava, hava kuvvetleri, türk hava kurumu
türkiye, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), anka, tusaş anka-3 siha, hava, hava kuvvetleri, türk hava kurumu
Konya'ya Anka-3 tipi bir İHA acil iniş yaptı: Ekipler harekete geçti
19:56 25.06.2025 (güncellendi: 20:03 25.06.2025)
Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede ekipler inceleme başlattı. İHA’nın Ankara’dan Konya’ya geldiği ve iniş sırasında düştüğü belirtildi.
Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak mezarlık alanına düştü.
İnsansız Hava Aracının, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığı’na acil iniş yaptığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, düşen İHA üzerinde inceleme başlattı.
Askeri kaynaklar, İHA’nın Ankara’dan Konya’ya geldiğini ve iniş sırasında kontrol kaybı yaşandığını açıkladı.