https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/konyaya-anka-3-tipi-bir-iha-acil-inis-yapti-ekipler-harekete-gecti-1097334888.html

Konya'ya Anka-3 tipi bir İHA acil iniş yaptı: Ekipler harekete geçti

Konya'ya Anka-3 tipi bir İHA acil iniş yaptı: Ekipler harekete geçti

Sputnik Türkiye

Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T19:56+0300

2025-06-25T19:56+0300

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Konya'da 3. Ana Jet Üssü’ne bağlı Anka-3 tipi bir İHA, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak mezarlık alanına düştü.İnsansız Hava Aracının, inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak Bosna Hersek Mezarlığı’na acil iniş yaptığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, düşen İHA üzerinde inceleme başlattı. Askeri kaynaklar, İHA’nın Ankara’dan Konya’ya geldiğini ve iniş sırasında kontrol kaybı yaşandığını açıkladı.

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türkiye, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), anka, tusaş anka-3 siha, hava, hava kuvvetleri, türk hava kurumu