Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fed faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/pakistanda-patlama-sesleri-hindistana-ait-bir-iha-dusuruldu-1096046672.html
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Lahor kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken havalimanı yakınlarında Hindistan’a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T08:13+0300
2025-05-08T08:42+0300
dünya
pakistan
hindistan
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
patlama
lahor
keşmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096046514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74fd33ebbad2bd78a4b462ce39f38d40.jpg
Pakistan medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lahor'un Walton Havalimanı yakınında birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.İnsanların evlerinden çıktığında dumanlar gördüğü aktarılırken polis kaynakları, Walton Havalimanı yakınlarında Hindistan'a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.Polisin açıklamasında, boyutları yaklaşık 1,5 ilâ 1,8 metre arasında olan İHA’nın sınır ötesinden kontrol edildiği ve elektronik harp aracı tarafından düşürüldüğü bildirildi. Kaynaklar, İHA’nın bölgedeki hassas yerleri tespit etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.Neler olmuştu?Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html
pakistan
hindistan
lahor
keşmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096046514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2a42f5f76d6d22572d2be324ff667626.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, hindistan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patlama, lahor, keşmir
pakistan, hindistan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patlama, lahor, keşmir

Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü

08:13 08.05.2025 (güncellendi: 08:42 08.05.2025)
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan
Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Abone ol
Pakistan'ın Lahor kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken havalimanı yakınlarında Hindistan’a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Pakistan medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lahor'un Walton Havalimanı yakınında birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.
İnsanların evlerinden çıktığında dumanlar gördüğü aktarılırken polis kaynakları, Walton Havalimanı yakınlarında Hindistan'a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.
Polisin açıklamasında, boyutları yaklaşık 1,5 ilâ 1,8 metre arasında olan İHA’nın sınır ötesinden kontrol edildiği ve elektronik harp aracı tarafından düşürüldüğü bildirildi. Kaynaklar, İHA’nın bölgedeki hassas yerleri tespit etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.

Neler olmuştu?

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.
Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
DÜNYA
Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала