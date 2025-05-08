https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/pakistanda-patlama-sesleri-hindistana-ait-bir-iha-dusuruldu-1096046672.html
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Lahor kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken havalimanı yakınlarında Hindistan’a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T08:13+0300
2025-05-08T08:13+0300
2025-05-08T08:42+0300
dünya
pakistan
hindistan
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
patlama
lahor
keşmir
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Pakistan medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lahor'un Walton Havalimanı yakınında birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.İnsanların evlerinden çıktığında dumanlar gördüğü aktarılırken polis kaynakları, Walton Havalimanı yakınlarında Hindistan'a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.Polisin açıklamasında, boyutları yaklaşık 1,5 ilâ 1,8 metre arasında olan İHA’nın sınır ötesinden kontrol edildiği ve elektronik harp aracı tarafından düşürüldüğü bildirildi. Kaynaklar, İHA’nın bölgedeki hassas yerleri tespit etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.Neler olmuştu?Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-denemesi-1096046269.html
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pakistan, hindistan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patlama, lahor, keşmir
pakistan, hindistan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patlama, lahor, keşmir
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
08:13 08.05.2025 (güncellendi: 08:42 08.05.2025)
Pakistan'ın Lahor kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken havalimanı yakınlarında Hindistan’a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Pakistan medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lahor'un Walton Havalimanı yakınında birkaç patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.
İnsanların evlerinden çıktığında dumanlar gördüğü aktarılırken polis kaynakları, Walton Havalimanı yakınlarında Hindistan'a ait bir İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.
Polisin açıklamasında, boyutları yaklaşık 1,5 ilâ 1,8 metre arasında olan İHA’nın sınır ötesinden kontrol edildiği ve elektronik harp aracı tarafından düşürüldüğü bildirildi. Kaynaklar, İHA’nın bölgedeki hassas yerleri tespit etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.
Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.
Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.