https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/akaryakit-indirimi-geliyor-benzin-ve-motorinde-buyuk-dusus-icin-tarih-verildi-1097306518.html

Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi

Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Günlerce süren İsrail-İran gerilimiyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları, ateşkes kararıyla düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 68 dolara gerilerken, 26... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T08:51+0300

2025-06-25T08:51+0300

2025-06-25T08:54+0300

ekonomi̇

benzin

motorin

akaryakıt

petrol

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

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İsrail-İran ateşkesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Brent petrol 68 dolara kadar gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. İlk adım motorinden geldi, şimdi sırada benzin var.Akaryakıt indirim var mı? Tarihi belli oldu26 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompada büyük bir indirim bekleniyor.Bu indirimin nedeni, savaş sonrası normalleşen petrol fiyatları olarak gösteriliyor.İsrail-İran gerilimi öncesinde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 48 TL ve 46 TL civarındaydı. Ancak 12 günlük savaş sürecinde bu fiyatlar hızla arttı; benzin 55 TL’yi, motorin ise 53 TL’yi aştı. Ateşkesle birlikte bu artışların geri çekilmesi bekleniyor.Motorine i̇lk i̇ndirim geldiPetrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorin litre fiyatı, geçtiğimiz gün 1,66 TL düştü. Yeni indirimle birlikte toplam düşüş motorinde 5 TL’ye yaklaşacak.25 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/motorine-gece-yarisi-indirimi-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1097274047.html

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