https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/akaryakit-indirimi-geliyor-benzin-ve-motorinde-buyuk-dusus-icin-tarih-verildi-1097306518.html
Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi
Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi
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Günlerce süren İsrail-İran gerilimiyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları, ateşkes kararıyla düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 68 dolara gerilerken, 26... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T08:51+0300
2025-06-25T08:51+0300
2025-06-25T08:54+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
akaryakıt
petrol
brent petrolün varil fiyatı
brent petrol
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İsrail-İran ateşkesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Brent petrol 68 dolara kadar gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. İlk adım motorinden geldi, şimdi sırada benzin var.Akaryakıt indirim var mı? Tarihi belli oldu26 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompada büyük bir indirim bekleniyor.Bu indirimin nedeni, savaş sonrası normalleşen petrol fiyatları olarak gösteriliyor.İsrail-İran gerilimi öncesinde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 48 TL ve 46 TL civarındaydı. Ancak 12 günlük savaş sürecinde bu fiyatlar hızla arttı; benzin 55 TL’yi, motorin ise 53 TL’yi aştı. Ateşkesle birlikte bu artışların geri çekilmesi bekleniyor.Motorine i̇lk i̇ndirim geldiPetrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorin litre fiyatı, geçtiğimiz gün 1,66 TL düştü. Yeni indirimle birlikte toplam düşüş motorinde 5 TL’ye yaklaşacak.25 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/motorine-gece-yarisi-indirimi-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1097274047.html
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akaryakıt indirimi ne zaman, benzin fiyatları bugün, motorin fiyatları bugün, 26 haziran akaryakıt indirimi, israil iran ateşkes akaryakıt, petrol fiyatları 68 dolar, benzine 2,68 tl indirim, motorine 4,06 tl indirim, güncel benzin motorin lpg fiyatları, istanbul benzin fiyatı 25 haziran, ankara motorin fiyatı 25 haziran, izmir akaryakıt fiyatları 25 haziran, brent petrol düşüş, akaryakıta büyük indirim, savaş sonrası akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıttaki son durum
akaryakıt indirimi ne zaman, benzin fiyatları bugün, motorin fiyatları bugün, 26 haziran akaryakıt indirimi, israil iran ateşkes akaryakıt, petrol fiyatları 68 dolar, benzine 2,68 tl indirim, motorine 4,06 tl indirim, güncel benzin motorin lpg fiyatları, istanbul benzin fiyatı 25 haziran, ankara motorin fiyatı 25 haziran, izmir akaryakıt fiyatları 25 haziran, brent petrol düşüş, akaryakıta büyük indirim, savaş sonrası akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıttaki son durum
Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi
08:51 25.06.2025 (güncellendi: 08:54 25.06.2025)
Günlerce süren İsrail-İran gerilimiyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları, ateşkes kararıyla düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 68 dolara gerilerken, 26 Haziran’dan itibaren benzine 2,68 TL, motorine 4,06 TL indirim yapılması bekleniyor. İşte 25 Haziran güncel fiyatlar ve detaylar…
İsrail-İran ateşkesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Brent petrol 68 dolara kadar gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. İlk adım motorinden geldi, şimdi sırada benzin var.
Akaryakıt indirim var mı? Tarihi belli oldu
26 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompada büyük bir indirim bekleniyor.
Motorin fiyatı
ise 4,06 TL düşecek.
Bu indirimin nedeni, savaş sonrası normalleşen petrol fiyatları olarak gösteriliyor.
İsrail-İran gerilimi öncesinde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 48 TL ve 46 TL civarındaydı. Ancak 12 günlük savaş sürecinde bu fiyatlar hızla arttı; benzin 55 TL’yi, motorin ise 53 TL’yi aştı. Ateşkesle birlikte bu artışların geri çekilmesi bekleniyor.
Motorine i̇lk i̇ndirim geldi
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorin litre fiyatı, geçtiğimiz gün 1,66 TL düştü. Yeni indirimle birlikte toplam düşüş motorinde 5 TL’ye yaklaşacak.
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları