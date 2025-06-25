Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kılıçdaroğlu: Partimi kayyuma mı bırakayım?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/akaryakit-indirimi-geliyor-benzin-ve-motorinde-buyuk-dusus-icin-tarih-verildi-1097306518.html
Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi
Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Günlerce süren İsrail-İran gerilimiyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları, ateşkes kararıyla düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 68 dolara gerilerken, 26... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T08:51+0300
2025-06-25T08:54+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
akaryakıt
petrol
brent petrolün varil fiyatı
brent petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
İsrail-İran ateşkesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Brent petrol 68 dolara kadar gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. İlk adım motorinden geldi, şimdi sırada benzin var.Akaryakıt indirim var mı? Tarihi belli oldu26 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompada büyük bir indirim bekleniyor.Bu indirimin nedeni, savaş sonrası normalleşen petrol fiyatları olarak gösteriliyor.İsrail-İran gerilimi öncesinde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 48 TL ve 46 TL civarındaydı. Ancak 12 günlük savaş sürecinde bu fiyatlar hızla arttı; benzin 55 TL’yi, motorin ise 53 TL’yi aştı. Ateşkesle birlikte bu artışların geri çekilmesi bekleniyor.Motorine i̇lk i̇ndirim geldiPetrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorin litre fiyatı, geçtiğimiz gün 1,66 TL düştü. Yeni indirimle birlikte toplam düşüş motorinde 5 TL’ye yaklaşacak.25 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/motorine-gece-yarisi-indirimi-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1097274047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt indirimi ne zaman, benzin fiyatları bugün, motorin fiyatları bugün, 26 haziran akaryakıt indirimi, israil iran ateşkes akaryakıt, petrol fiyatları 68 dolar, benzine 2,68 tl indirim, motorine 4,06 tl indirim, güncel benzin motorin lpg fiyatları, istanbul benzin fiyatı 25 haziran, ankara motorin fiyatı 25 haziran, izmir akaryakıt fiyatları 25 haziran, brent petrol düşüş, akaryakıta büyük indirim, savaş sonrası akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıttaki son durum
akaryakıt indirimi ne zaman, benzin fiyatları bugün, motorin fiyatları bugün, 26 haziran akaryakıt indirimi, israil iran ateşkes akaryakıt, petrol fiyatları 68 dolar, benzine 2,68 tl indirim, motorine 4,06 tl indirim, güncel benzin motorin lpg fiyatları, istanbul benzin fiyatı 25 haziran, ankara motorin fiyatı 25 haziran, izmir akaryakıt fiyatları 25 haziran, brent petrol düşüş, akaryakıta büyük indirim, savaş sonrası akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıttaki son durum

Akaryakıt indirimi geliyor: Benzin ve motorinde büyük düşüş için tarih verildi

08:51 25.06.2025 (güncellendi: 08:54 25.06.2025)
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Günlerce süren İsrail-İran gerilimiyle hızla yükselen akaryakıt fiyatları, ateşkes kararıyla düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 68 dolara gerilerken, 26 Haziran’dan itibaren benzine 2,68 TL, motorine 4,06 TL indirim yapılması bekleniyor. İşte 25 Haziran güncel fiyatlar ve detaylar…
İsrail-İran ateşkesi, enerji piyasalarında hızlı bir etki yarattı. Brent petrol 68 dolara kadar gerilerken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. İlk adım motorinden geldi, şimdi sırada benzin var.

Akaryakıt indirim var mı? Tarihi belli oldu

26 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompada büyük bir indirim bekleniyor.
Benzin fiyatı 2,68 TL
Motorin fiyatı ise 4,06 TL düşecek.
Bu indirimin nedeni, savaş sonrası normalleşen petrol fiyatları olarak gösteriliyor.
İsrail-İran gerilimi öncesinde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 48 TL ve 46 TL civarındaydı. Ancak 12 günlük savaş sürecinde bu fiyatlar hızla arttı; benzin 55 TL’yi, motorin ise 53 TL’yi aştı. Ateşkesle birlikte bu artışların geri çekilmesi bekleniyor.

Motorine i̇lk i̇ndirim geldi

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorin litre fiyatı, geçtiğimiz gün 1,66 TL düştü. Yeni indirimle birlikte toplam düşüş motorinde 5 TL’ye yaklaşacak.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51.51 TL
Motorin: 53.09 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51.36 TL
Motorin: 52.97 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.92 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 52.51 TL
Motorin: 54.27 TL
LPG: 24.94 TL
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
EKONOMİ
Motorine gece yarısı indirimi: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Dün, 09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала