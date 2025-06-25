https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/gokyuzu-kara-geceye-burunecek-6-dakika-23-saniye-surecek-1097308033.html
Gökyüzü kara geceye bürünecek: 6 dakika 23 saniye sürecek
Gökyüzü kara geceye bürünecek: 6 dakika 23 saniye sürecek
Sputnik Türkiye
Astronomi meraklıları için tarihi bir an yaklaşıyor. 21. yüzyılın en uzun tam güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek. 6 dakika 23 saniye... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:33+0300
2025-06-25T09:33+0300
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En uzun tam güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde meydana gelecek. Bu büyüleyici doğa olayı, 6 dakika 23 saniye boyunca sürecek ve gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Astronomlara göre bu tutulma, sadece süresiyle değil, izlenebileceği bölgelerle de tarihe geçecek.Tutulma, Atlantik Okyanusu’nda başlayacak, ardından Cebelitarık Boğazı üzerinden ilerleyerek başta Güney İspanya, Gibraltar, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali olmak üzere 7 ülkeden net bir şekilde izlenebilecek. Tutulma, Hint Okyanusu’nda sona erecek.Göz kamaştırıcı bir gökyüzü olayıUzmanlar, bu tür tam güneş tutulmaları sırasında Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’i tamamen kapattığını belirtiyor. 2027’deki tutulmanın özelliği, sadece Ay ve Güneş’in hizalanması değil; aynı zamanda bu hizalanmanın en uzun süre boyunca devam etmesi.90 milyon kişi takip edecekTahminlere göre, bu eşsiz gökyüzü olayını yaklaşık 90 milyon kişi izleyecek. Bu da tutulmayı, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda kültürel ve turistik bir olay hâline getiriyor. Gözlem alanlarında büyük kalabalıklar ve etkinlikler bekleniyor.Tutulmanın süresi, Ay ile Dünya arasındaki mesafeye, Güneş’in gökyüzündeki konumuna ve gözlemcinin bulunduğu noktaya göre değişiyor. Ay Dünya’ya en yakın konumdayken ve Güneş gökyüzünde yüksek olduğunda tutulma süresi uzuyor. 2027’deki konumlar bu faktörleri maksimum düzeye taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/marmaradaki-depremin-ardindan-gozler-gokyuzunde-gunes-tutulmasi-ne-zaman-olacak-depremle-bir-1095685316.html
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en uzun güneş tutulması, 2027 güneş tutulması, tam güneş tutulması nerede izlenecek, güneş tutulması süresi, güneş tutulması tarihleri, 2 ağustos 2027 tutulması, gökyüzü olayları 2027, astronomi haberleri
en uzun güneş tutulması, 2027 güneş tutulması, tam güneş tutulması nerede izlenecek, güneş tutulması süresi, güneş tutulması tarihleri, 2 ağustos 2027 tutulması, gökyüzü olayları 2027, astronomi haberleri
Gökyüzü kara geceye bürünecek: 6 dakika 23 saniye sürecek
Astronomi meraklıları için tarihi bir an yaklaşıyor. 21. yüzyılın en uzun tam güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek. 6 dakika 23 saniye sürecek bu doğa olayı, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerden izlenebilecek ve yaklaşık 90 milyon kişiyi gökyüzüne kilitleyecek.
En uzun tam güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde meydana gelecek. Bu büyüleyici doğa olayı, 6 dakika 23 saniye boyunca sürecek ve gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Astronomlara göre bu tutulma, sadece süresiyle değil, izlenebileceği bölgelerle de tarihe geçecek.
Tutulma, Atlantik Okyanusu’nda başlayacak, ardından Cebelitarık Boğazı üzerinden ilerleyerek başta Güney İspanya, Gibraltar, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali olmak üzere 7 ülkeden net bir şekilde izlenebilecek. Tutulma, Hint Okyanusu’nda sona erecek.
Göz kamaştırıcı bir gökyüzü olayı
Uzmanlar, bu tür tam güneş tutulmaları sırasında Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’i tamamen kapattığını belirtiyor. 2027’deki tutulmanın özelliği, sadece Ay ve Güneş’in hizalanması değil; aynı zamanda bu hizalanmanın en uzun süre boyunca devam etmesi.
90 milyon kişi takip edecek
Tahminlere göre, bu eşsiz gökyüzü olayını yaklaşık 90 milyon kişi izleyecek. Bu da tutulmayı, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda kültürel ve turistik bir olay hâline getiriyor. Gözlem alanlarında büyük kalabalıklar ve etkinlikler bekleniyor.
Tutulmanın süresi, Ay ile Dünya arasındaki mesafeye, Güneş’in gökyüzündeki konumuna ve gözlemcinin bulunduğu noktaya göre değişiyor. Ay Dünya’ya en yakın konumdayken ve Güneş gökyüzünde yüksek olduğunda tutulma süresi uzuyor. 2027’deki konumlar bu faktörleri maksimum düzeye taşıyor.