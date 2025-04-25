https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/marmaradaki-depremin-ardindan-gozler-gokyuzunde-gunes-tutulmasi-ne-zaman-olacak-depremle-bir-1095685316.html

Marmara'daki depremin ardından gözler gökyüzünde: Güneş tutulması ne zaman olacak? Depremle bir bağlantısı var mı?

Marmara'daki depremin ardından gözler gökyüzünde: Güneş tutulması ne zaman olacak? Depremle bir bağlantısı var mı?

Sputnik Türkiye

2025 yılında güneş tutulması ne zaman olacak, güneş tutulması mı olacak, ay tutulması ne zaman, ve bu tür gök olaylarının depremle bağlantısı var mı soruları... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T17:28+0300

2025-04-25T17:28+0300

2025-04-25T17:28+0300

güneş

güneş

güneş tutulması

yaşam

deprem

deprem

nasa

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Astronomi takvimine göre 2025 yılı, önemli gök olaylarına ev sahipliği yapacak. Örneğin Güneş tutulması 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Bu tutulma, kısmi bir güneş tutulması olmuş ve Türkiye’den gözlemlenememişti.Bu yıl Güneş tutulması var mı?Evet, 2025 yılında güneş tutulması yaşandı 29 Mart günü gerçekleşen tutulmanın yanı sıra, yıl içinde başka gökyüzü olayları da gözlemlenecek. Ancak yılın en dikkat çeken olaylarından biri bu kısmi güneş tutulması olacak.Ay tutulması ne zaman olacak?Ay meraklıları için de güzel haber var. Ay tutulması 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma parçalı olacak ve Türkiye’nin büyük bir bölümünden izlenebilecek. Gözlem koşullarının açık hava şartlarına bağlı olduğu unutulmamalı.Tutulmalar depremi tetikler mi?Halk arasında sıkça dile getirilen "Tutulmalar depremi tetikler mi?" sorusuna bilim insanları kesin bir yanıt veriyor: Hayır. NASA, USGS ve AFAD gibi kuruluşlara göre, güneş tutulması ya da ay tutulması gibi olaylar yer kabuğunda yeterli düzeyde stres oluşturmaz ve doğrudan deprem tetikleyici etkileri yoktur.Bilimsel açıklamalar ne diyor?Jeoloji uzmanları, tutulmaların yalnızca gök cisimlerinin geometrik hizalanması sonucu oluştuğunu ve bu hizalanmanın Dünya üzerindeki sismik aktiviteleri doğrudan etkilemediğini belirtiyor. Depremler, yer kabuğundaki enerji birikimi ve kırılması sonucu meydana geliyor; gök olaylarının bu doğal sürece etkisi bulunmuyor.2025'te Türkiye'den tutulmalar izlenebilecek mi?7 Eylül 2025'teki ay tutulması ise Türkiye'nin büyük bölümünden rahatlıkla gözlemlenebilecek. Gözlem yapmak isteyenler için tutulma saatleri ve yerel hava durumu önemli olacak.Gözlem için nelere dikkat edilmeli?Güneş tutulması gözlemlerinde çıplak gözle izlemek ciddi göz sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle özel tutulma gözlükleri veya güvenli filtreler kullanılmalı. Ay tutulmaları ise çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir, ancak açık ve bulutsuz bir hava olması en iyi görüntüyü sağlayacaktır.

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