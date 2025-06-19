https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-84-76-yendi-final-serisinde-sari-lacivertli-takim-2-0-one-1097171958.html
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yendi: Final serisinde sarı lacivertli takım 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yendi: Final serisinde sarı lacivertli takım 2-0 öne geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Beşiktaş Fibabanka’yı konuk... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T22:43+0300
2025-06-19T22:43+0300
2025-06-19T22:43+0300
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Fenerbahçe Beko, play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 84-76 yenerek seride 2-0 öne geçti.Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibin zaman zaman yakaladığı dirençli oyuna rağmen üstünlüğünü korudu. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kaybetmeden şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/basketbol-super-ligi-play-off-final-serisi-basladi-fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-94-76-1097098816.html
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fenerbahçe beko, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını
fenerbahçe beko, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yendi: Final serisinde sarı lacivertli takım 2-0 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Beşiktaş Fibabanka’yı konuk etti. Mücadeleyi 84-76 kazanan sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0’a getirdi.
Fenerbahçe Beko, play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 84-76 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibin zaman zaman yakaladığı dirençli oyuna rağmen üstünlüğünü korudu. Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kaybetmeden şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.