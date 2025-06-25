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Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif'
Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif'
Sputnik Türkiye
Fransa’da Guadeloupe kökenli bir kadında tespit edilen ve başka hiç kimsede bulunmayan "Gwada Negative" adlı yeni bir kan grubu, bilim dünyasında 48. sistem olarak kayda geçti.
2025-06-25T13:29+0300
2025-06-25T13:40+0300
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Fransız bilim insanları, tıp dünyasında çığır açacak bir keşfe imza attı. Karayip Denizi'nde yer alan bir ada olan Guadeloupe kökenli bir kadında, daha önce hiçbir kan grubu sistemine uymayan yeni bir kan tipi tanımlandı. 'Gwada Negatif' olarak adlandırılan bu grup, dünya genelinde yalnızca bu kişide bulunuyor.Keşfin temelleri aslında 2011 yılına dayanıyor. Kadının geçireceği bir ameliyat öncesi yapılan rutin tahlillerde, vücudunda alışılmadık bir antikora rastlandı. Ancak o dönemde teknolojik yetersizlik nedeniyle detaylı inceleme yapılamadı.Araştırma yıllar sonra, yüksek çözünürlüklü gen dizileme tekniklerinin yardımıyla yeniden ele alındı. 2019’da yapılan analizlerde, kadının 'PIGZ' adlı gende nadir bir mutasyon taşıdığı anlaşıldı. Bu genetik farklılığın, şimdiye kadar bilinen hiçbir kan grubuna uymadığı gözlemlendi.Fransa Kan Bağışı Kurumu’ndan (EFS) Thierry Peyrard, bu kişinin dünyadaki tek 'Gwada Negatif' taşıyıcısı olduğunu belirtti. Dahası, bu kişiyle kan grubu uyumu olan başka kimse de yok. Yani olası bir kan naklinde, kendisi dışında hiçbir verici uygun değil.Yeni kan grubu sisteminin ismi, kadının kökeni olan Guadeloupe’a atıfla 'Gwada' olarak belirlendi. Bu nadir kan tipi, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği tarafından da resmen tanındı ve dünya genelindeki 48. kan grubu sistemi olarak kayıtlara geçti.
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gwada negatif, nadir kan grubu, yeni kan grubu keşfi, guadeloupe kökenli hasta, pigz geni mutasyonu, efs fransa, kan nakli uyumu, dünya üzerindeki en nadir kan grubu, tıbbi keşifler
gwada negatif, nadir kan grubu, yeni kan grubu keşfi, guadeloupe kökenli hasta, pigz geni mutasyonu, efs fransa, kan nakli uyumu, dünya üzerindeki en nadir kan grubu, tıbbi keşifler

Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif'

13:29 25.06.2025 (güncellendi: 13:40 25.06.2025)
Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif'
Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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Fransa’da yaşayan Guadeloupe kökenli bir kadının kanında daha önce hiç tanımlanmamış, dünyada sadece onda bulunan yeni bir kan grubu tespit edildi. Bilim insanları bu nadir gruba 'Gwada Negatif' adını verdi.
Fransız bilim insanları, tıp dünyasında çığır açacak bir keşfe imza attı. Karayip Denizi'nde yer alan bir ada olan Guadeloupe kökenli bir kadında, daha önce hiçbir kan grubu sistemine uymayan yeni bir kan tipi tanımlandı. 'Gwada Negatif' olarak adlandırılan bu grup, dünya genelinde yalnızca bu kişide bulunuyor.
Keşfin temelleri aslında 2011 yılına dayanıyor. Kadının geçireceği bir ameliyat öncesi yapılan rutin tahlillerde, vücudunda alışılmadık bir antikora rastlandı. Ancak o dönemde teknolojik yetersizlik nedeniyle detaylı inceleme yapılamadı.
Araştırma yıllar sonra, yüksek çözünürlüklü gen dizileme tekniklerinin yardımıyla yeniden ele alındı. 2019’da yapılan analizlerde, kadının 'PIGZ' adlı gende nadir bir mutasyon taşıdığı anlaşıldı. Bu genetik farklılığın, şimdiye kadar bilinen hiçbir kan grubuna uymadığı gözlemlendi.
Fransa Kan Bağışı Kurumu’ndan (EFS) Thierry Peyrard, bu kişinin dünyadaki tek 'Gwada Negatif' taşıyıcısı olduğunu belirtti. Dahası, bu kişiyle kan grubu uyumu olan başka kimse de yok. Yani olası bir kan naklinde, kendisi dışında hiçbir verici uygun değil.
Yeni kan grubu sisteminin ismi, kadının kökeni olan Guadeloupe’a atıfla 'Gwada' olarak belirlendi. Bu nadir kan tipi, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği tarafından da resmen tanındı ve dünya genelindeki 48. kan grubu sistemi olarak kayıtlara geçti.
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