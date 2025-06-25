https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bakan-kurum-duyurdu-istanbula-kiralik-sosyal-konut-projesi-geliyor-1097330740.html

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiralık sosyal konut projelerini başlatacaklarını duyurdu... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T17:44+0300

2025-06-25T17:44+0300

2025-06-25T17:44+0300

türki̇ye

murat kurum

i̇stanbul

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.İstanbul Sanayi Odası Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan Bakan Kurum, projelerin İstanbul'daki konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını da müjdeledi. Anadolu ve Avrupa'da başlayacak proje hakkında Bakan Kurum ''Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz'' dedi.'İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız'İstanbul'a Kiralık Sosyal Konut projesi için ayrı olarak çalışma yapacaklarını belirten Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bakan-kurumdan-istanbuldaki-belediyelere-donusum-cagrisi-konser-duzenlemeyelim-butun-paramizi-1096059429.html

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