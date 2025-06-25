https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bakan-kurum-duyurdu-istanbula-kiralik-sosyal-konut-projesi-geliyor-1097330740.html
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiralık sosyal konut projelerini başlatacaklarını duyurdu... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T17:44+0300
2025-06-25T17:44+0300
2025-06-25T17:44+0300
türki̇ye
murat kurum
i̇stanbul
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kira anlaşmazlığı
kira davası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.İstanbul Sanayi Odası Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan Bakan Kurum, projelerin İstanbul'daki konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını da müjdeledi. Anadolu ve Avrupa'da başlayacak proje hakkında Bakan Kurum ''Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz'' dedi.'İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız'İstanbul'a Kiralık Sosyal Konut projesi için ayrı olarak çalışma yapacaklarını belirten Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bakan-kurumdan-istanbuldaki-belediyelere-donusum-cagrisi-konser-duzenlemeyelim-butun-paramizi-1096059429.html
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murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira artış oranı, kira zam oranı
murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira artış oranı, kira zam oranı
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiralık sosyal konut projelerini başlatacaklarını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek projelerle hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacağı hem de kira artışlarının dengeleneceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan Bakan Kurum, projelerin İstanbul'daki konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını da müjdeledi. Anadolu ve Avrupa'da başlayacak proje hakkında Bakan Kurum ''Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz'' dedi.
'İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız'
İstanbul'a Kiralık Sosyal Konut projesi için ayrı olarak çalışma yapacaklarını belirten Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız.