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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiralık sosyal konut projelerini başlatacaklarını duyurdu... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.İstanbul Sanayi Odası Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan Bakan Kurum, projelerin İstanbul'daki konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını da müjdeledi. Anadolu ve Avrupa'da başlayacak proje hakkında Bakan Kurum ''Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz'' dedi.'İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız'İstanbul'a Kiralık Sosyal Konut projesi için ayrı olarak çalışma yapacaklarını belirten Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bakan-kurumdan-istanbuldaki-belediyelere-donusum-cagrisi-konser-duzenlemeyelim-butun-paramizi-1096059429.html
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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'a 'Kiralık Sosyal Konut' projesi geliyor

17:44 25.06.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiralık sosyal konut projelerini başlatacaklarını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek projelerle hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacağı hem de kira artışlarının dengeleneceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan Bakan Kurum, projelerin İstanbul'daki konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesine başlanacağını da müjdeledi. Anadolu ve Avrupa'da başlayacak proje hakkında Bakan Kurum ''Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz'' dedi.

'İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız'

İstanbul'a Kiralık Sosyal Konut projesi için ayrı olarak çalışma yapacaklarını belirten Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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