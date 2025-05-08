Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere 'dönüşüm' çağrısı: 'Konser düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım'

İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümü ile cevap vermek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapıları dönüştürürken, diğer yandan sosyal konut projelerine hız vereceğiz. Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım. Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, burada da tek vücut olalım ve hep birlikte İstanbul'u dönüştürelim. Milletimiz çok daha güvenli bir İstanbul'da yaşamak istiyor. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Siyaset üstü bir bakışla deprem dönüşümünü gerçekleştirelim. Bırakın hep birlikte konser de etkinlik de düzenlemeyelim. Bütün paramızı buraya harcayalım. İstanbul'un dönüşümüne omuz atalım diyorum."