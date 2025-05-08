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Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere 'dönüşüm' çağrısı: 'Konser düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım'
Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere 'dönüşüm' çağrısı: 'Konser düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım'
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İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada beklenen İstanbul depremine ilişkin de açıklamalar yaptı.Murat Kurum: Biz depremi beklemeyeceğizKentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için belediyelere çağrı yapan Bakan Kurum, "Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım" dedi.
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murat kurum, murat kurum istanbul depremi, murat kurum paramızı harcamayalım belediye
murat kurum, murat kurum istanbul depremi, murat kurum paramızı harcamayalım belediye

Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere 'dönüşüm' çağrısı: 'Konser düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım'

13:36 08.05.2025 (güncellendi: 13:37 08.05.2025)
© AA / Ahmet OkatalıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat İstanbul'daki tüm belediyelere çağrı yaptı ve deprem konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı. Belediyelere 'Kentsel dönüşüm' çağrısında bulunan Kurum, "Hep birlikte konser de düzenlemeyelim etkinlik de düzenlemeyelim bütün paramızı buraya harcayalım" dedi.
İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada beklenen İstanbul depremine ilişkin de açıklamalar yaptı.

Murat Kurum: Biz depremi beklemeyeceğiz

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için belediyelere çağrı yapan Bakan Kurum, "Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım" dedi.
İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümü ile cevap vermek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapıları dönüştürürken, diğer yandan sosyal konut projelerine hız vereceğiz. Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım. Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, burada da tek vücut olalım ve hep birlikte İstanbul'u dönüştürelim. Milletimiz çok daha güvenli bir İstanbul'da yaşamak istiyor. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Siyaset üstü bir bakışla deprem dönüşümünü gerçekleştirelim. Bırakın hep birlikte konser de etkinlik de düzenlemeyelim. Bütün paramızı buraya harcayalım. İstanbul'un dönüşümüne omuz atalım diyorum."
İznik'e deprem göçü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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