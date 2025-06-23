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Trump'tan tehdit: Petrol fiyatlarını düşürün; düşmana kazandırıyorsunuz, sondaj yapın bebeğim!
Trump'tan tehdit: Petrol fiyatlarını düşürün; düşmana kazandırıyorsunuz, sondaj yapın bebeğim!
Sputnik Türkiye
İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’nda artan tansiyon, küresel petrol fiyatlarını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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i̇ran
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hürmüz boğazı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası yükselen petrol fiyatları hakkında sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, dünya enerji piyasasındaki dalgalanmanın ABD'nin düşmanlarına fayda sağladığını savundu.Trump, Pazartesi sabahı yaptığı paylaşımda, “Herkes, petrol fiyatlarını düşürsün. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!” ifadelerini kullandı.Aynı paylaşımda ABD Enerji Bakanlığı’na da seslenen Trump, "SONDAJJ YAP BEBEĞİMM!!! SONDAJJ !!!! HEMEN ŞİMDİ!!!" diyerek yerli üretimin acilen artırılması gerektiğine dikkat çekti.
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donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, truth social, abd enerji bakanlığı

Trump'tan tehdit: Petrol fiyatlarını düşürün; düşmana kazandırıyorsunuz, sondaj yapın bebeğim!

16:44 23.06.2025 (güncellendi: 17:44 23.06.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Celal Güneş
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İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’nda artan tansiyon, küresel petrol fiyatlarını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi: “Petrol fiyatlarını düşürün. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!”
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası yükselen petrol fiyatları hakkında sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, dünya enerji piyasasındaki dalgalanmanın ABD'nin düşmanlarına fayda sağladığını savundu.
Trump, Pazartesi sabahı yaptığı paylaşımda, “Herkes, petrol fiyatlarını düşürsün. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!” ifadelerini kullandı.
Aynı paylaşımda ABD Enerji Bakanlığı’na da seslenen Trump, "SONDAJJ YAP BEBEĞİMM!!! SONDAJJ !!!! HEMEN ŞİMDİ!!!" diyerek yerli üretimin acilen artırılması gerektiğine dikkat çekti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den üye devletlere ültimatom: İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştık
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