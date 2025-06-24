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Szijjarto: NATO, Ukrayna'nın üyeliğinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça gösterdi
Szijjarto: NATO, Ukrayna'nın üyeliğinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça gösterdi
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, NATO’nun Ukrayna'nın üyeliğinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça ortaya koyduğunu belirtti. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun Vladimir Zelenskiy'in Lahey'deki zirvenin resmi kısmına davet edilmemesiyle, Ukrayna'nın üyelik meselesinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça gösterdiğini söyledi.NATO zirvesi 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenleniyor. Daha önce France Presse ajansı, ismini açıklamadığı bir diplomata atıfla, NATO'nun bu zirvenin sonuç bildirgesini kısa tutmaya çalışacağını ve anlaşmazlık yaratmamak için Ukrayna'nın olası üyeliğinden bahsetmekten kaçınacağını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/nato-genel-sekreteri-rutte-ukraynanin-ittifaka-katilimi-geri-dondurulemez-1097298707.html
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Szijjarto: NATO, Ukrayna'nın üyeliğinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça gösterdi

22:59 24.06.2025
© Sputnik / Aleksey MayşevMacaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, NATO’nun Ukrayna'nın üyeliğinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun Vladimir Zelenskiy'in Lahey'deki zirvenin resmi kısmına davet edilmemesiyle, Ukrayna'nın üyelik meselesinin gündemden kaldırıldığını ilk kez açıkça gösterdiğini söyledi.

Bu, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin açıkça, net ve kesin bir şekilde gündemden kaldırıldığı ilk durum. Ukrayna Devlet Başkanının NATO toplantısının resmi kısmına davet edilmemesi de bunu kanıtlıyor, çünkü o sadece bugünkü resmi olmayan akşam yemeğine katılabilecek.

İttifak akıllıca davranarak Ukrayna'nın üyeliğini tartışmayı reddetmesinin ardından dünya daha güvenli bir yer haline geldi, zira Kiev'in NATO'ya katılması Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir ve bu tür doğrudan bir çatışma açıkça 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak anlamına gelir.

Zelenskiy'in Brüksel'deki AB zirvesinin resmi bölümüne katılmasına izin verilirken NATO zirvesine katılamaması, en azından ittifak içinde bir görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. NATO ülkeleri arasında ABD, Türkiye, Slovakya ve Macaristan Ukrayna'daki çatışmanın devamına karşı çıkıyor ve bu durum ittifakın tutumunu etkiliyor.

NATO zirvesi 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenleniyor. Daha önce France Presse ajansı, ismini açıklamadığı bir diplomata atıfla, NATO'nun bu zirvenin sonuç bildirgesini kısa tutmaya çalışacağını ve anlaşmazlık yaratmamak için Ukrayna'nın olası üyeliğinden bahsetmekten kaçınacağını aktarmıştı.
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