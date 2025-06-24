Bu, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin açıkça, net ve kesin bir şekilde gündemden kaldırıldığı ilk durum. Ukrayna Devlet Başkanının NATO toplantısının resmi kısmına davet edilmemesi de bunu kanıtlıyor, çünkü o sadece bugünkü resmi olmayan akşam yemeğine katılabilecek.

İttifak akıllıca davranarak Ukrayna'nın üyeliğini tartışmayı reddetmesinin ardından dünya daha güvenli bir yer haline geldi, zira Kiev'in NATO'ya katılması Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir ve bu tür doğrudan bir çatışma açıkça 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak anlamına gelir.

Zelenskiy'in Brüksel'deki AB zirvesinin resmi bölümüne katılmasına izin verilirken NATO zirvesine katılamaması, en azından ittifak içinde bir görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. NATO ülkeleri arasında ABD, Türkiye, Slovakya ve Macaristan Ukrayna'daki çatışmanın devamına karşı çıkıyor ve bu durum ittifakın tutumunu etkiliyor.